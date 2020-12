L’attaquant de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a déclaré qu’il préférait regarder la boxe ou l’UFC plutôt que le football pendant son temps libre.

Le joueur de 35 ans est l’un des footballeurs les plus titrés de tous les temps avec sa récolte de cinq Ballon d’Or améliorés uniquement par Lionel Messi, tandis que son total de cinq titres en Ligue des champions est le meilleur de tous les joueurs de son époque actuelle.

Cependant, s’adressant au double champion du monde de boxe des poids moyens Gennady Golovkin dans le documentaire « Parallel Worlds » pour DAZN, il a dit qu’il préfère les sports de combat.

« Jouer au football est ma passion, mais je préfère regarder d’autres sports à la télévision », a déclaré Ronaldo. « Entre regarder un match de football ou un combat de boxe ou UFC, je choisis la boxe ou l’UFC. »

Ronaldo a ajouté que sa passion pour la boxe avait commencé en jouant en Angleterre.

« Quand j’étais à Manchester United, un entraîneur a boxé avec moi », a ajouté Ronaldo. « Je pense que pratiquer la boxe est utile pour le football car cela aiguise vos sens et vous apprenez à bouger. »

Bien qu’il soit au crépuscule de sa carrière, Ronaldo a continué à produire d’incroyables campagnes de buts et a atteint 31 ans en Serie A. la saison dernière.

Il a déclaré qu’il était déterminé à s’adapter et à ne pas perdre les attributs physiques qui ont fait l’un des plus grands footballeurs de tous les temps – et a utilisé des exemples similaires d’autres sports pour expliquer comment il est possible de continuer à jouer plus tard dans la vie.

« L’été dernier, j’ai discuté avec Anthony Joshua », a déclaré Ronaldo. «À 33 ans, vous commencez à penser que vos jambes vont.

« Je veux rester dans le sport, dans le football. Les gens vont me regarder et dire: » Cristiano était un joueur incroyable mais maintenant il est lent. » Je ne veux pas de ça.

«Vous pouvez changer beaucoup de choses dans votre corps, mais le problème n’est pas que. Cela dépend de votre état d’esprit, de votre motivation et de votre expérience, ce qui est à mon avis la chose la plus complexe.

« Dans le sport, vous pouvez gagner en maturité. Regardez [Roger] Federer au tennis. Il a 37 ou 38 ans et il est toujours à son apogée, et il y en a aussi dans la boxe. «