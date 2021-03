«  Je préfère être appelé ab ** ch  »: Twitch rassemble les commentateurs dégoûtés par un tweet célébrant le «  Mois de l’histoire de Womxn  »

La plate-forme de streaming Twitch est tellement réveillée qu’elle a réussi à mettre en colère les femmes, les conservateurs et les transgenres, le tout dans le but de célébrer le «Mois de l’histoire de Womxn».

Mars est le mois de l’histoire des femmes et Twitch souhaite que ses utilisateurs fêtent. Il met des banderoles féminines en première page, met en vedette des femmes musiciens et distribue des subventions de mille dollars à des étudiantes et des entrepreneurs méritants. Oh, et c’est aussi l’orthographe «Mois de l’histoire des femmes» comme « Le mois de l’histoire de Womxn. »

Contrairement aux femmes, qui existent depuis aussi longtemps que les hommes, le mot «Womxn» existe depuis une dizaine d’années, avec le « X » dénotant des écarts transgenres, non binaires et autres par rapport à la norme « femme. » Son prédécesseur, «Womyn», est un mot concocté par les féministes radicales dans les années 1970 pour éliminer les mots « homme » et « Hommes » de leur sexe.

L’étreinte de Twitch de twaddle réveillé a été prévue en ligne, d’abord par les féministes qui ont vu le mot comme «Certains se sont réveillés pour tenter d’effacer les caractéristiques uniques des femelles biologiques.»

Rien ne dit «célébrons les femmes!» comme utiliser «womxn» dans une tentative éveillée d’effacer les caractéristiques uniques des femelles biologiques au profit de l’attention aux sentiments plutôt qu’aux faits. Non merci. https://t.co/Pd6RbFUzPt – Kimberly Ross (@SouthernKeeks) 1 mars 2021

Les personnes trans n’ont pas besoin que vous utilisiez «womxn», car en fait, les femmes trans sont des femmes et nous n’avons pas besoin d’un mot distinct pour être inclus. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une protection contre la haine anti-trans sur votre plate-forme et d’invitations à être mises en lumière comme d’autres créatrices. Merci! 🥸💜 – Sanjati 🔮🎮 est un partenaire TWITCH! (@stefsanjati) 1 mars 2021

Je préférerais être appelée une chienne plutôt qu’une femme https://t.co/uECKOWUapk – Lindsay Wigo (@LindsayWigo) 1 mars 2021

Et puis par les transgenres et leurs défenseurs, qui voient « Womxn » aussi offensant pour ceux qui passent leur vie à faire la transition vers « femmes. »

Si nous voulons être inclusifs … … en utilisant le terme "womxn" exclut en outre les gens d’un groupe et semble faux et contre-productif pour la communauté trans et nb. 😕 https://t.co/OOARvkjZrV – Hillary "Pokket" Nicole (@Pokket) 1 mars 2021

Les femmes trans sont des femmes. L’utilisation de "womxn" dans une tentative d’être "plus inclusif" implique que nous ne sommes pas des femmes. C’est différent, et c’est transphobe. Vous êtes une société de plusieurs milliards de dollars avec une influence massive, Amazon. Faire mieux. https://t.co/zDosOU0Rzk – mystère mêlée principale? (@starrdiver) 1 mars 2021

« Imaginez que vous êtes trans et que vous vous battez toute votre vie pour être considérée comme une femme à part entière et qu’ils le changent plutôt en womxn pour souligner que vous êtes toujours trans lmao, » Le comédien écossais Mark ‘Count Dankula’ Meechan a tweeté.

Imaginez être trans et vous battre toute votre vie pour être considérée comme une femme à part entière et ils le changent à la place pour womxn pour souligner que vous êtes toujours trans lmao. pic.twitter.com/bNcJa73d3E – Pilote de drone Monster Energy🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏳️‍🌈 (@CountDankulaTV) 1 mars 2021

Le geste de réveil de la société a également été ridiculisé par tout un éventail de commentateurs Internet, dont beaucoup étaient des conservateurs.

Les femmes sont-elles vraiment un mot si sale que vous ressentez le besoin de le censurer? – Ian Miles Cheong (@stillgray) 1 mars 2021

Fxcks stupides. – Mark Dice (@MarkDice) 1 mars 2021

Heureusement que je ne connais aucun Womxn https://t.co/DUaHjzpHP0 – Nick Searcy, STAR INTERNATIONALE DU FILM ET DE LA TÉLÉVISION (@yesnicksearcy) 1 mars 2021

«Womxn» est l’un des rares mots à attribuer une symbolique « X » par la foule réveillée ces dernières années. Il y a aussi «Latinx», un moyen malavisé de dégrader «Latino» et «Latina» que personne d’autre que les libéraux blancs ne semble utiliser, et «Folx», quel est le mot « populaire » avec un « X » ajouté pour le diable apparent de celui-ci.

Ce n’est pas non plus la première fois que les réveillés sont accusés de rabaisser les femmes avec leur terminologie. Les femmes ont été alternativement surnommées «Propriétaires de vagin», «Personnes ayant un col de l’utérus», et «Les gens qui ont leurs règles» par des militants, et même des politiciens ont envisagé d’adopter des termes «Corps d’accouchement», et « Pectoraux » pour plaire aux wokistes les plus radicaux.

Donc, dans un esprit d’inclusivité, de nous à Twitch, joyeux Mois de l’histoire des Vaginés à vous aussi!

