Je préfère affronter à nouveau le feu de l’ennemi plutôt que de revivre le procès qui m’a qualifié de criminel de guerre, déclare le héros irakien Brian Wood

BRIAN WOOD n’a pas hésité à charger dans une grêle de balles et de grenades pour sauver ses camarades de l’armée dans le désert irakien – mais pour ce faire, il a été qualifié de criminel de guerre.

Au cours de trois heures terrifiantes, la sanglante bataille de Danny Boy a vu le caporal suppléant de 23 ans et ses hommes vaincre un ennemi qui les avait surpassés en armes et en infériorité numérique.

BBC

L'histoire de Brian Wood est racontée dans le nouveau drame unique de la BBC2 Danny Boy

La bravoure de Brian dans le tristement célèbre affrontement de 2004 lui a valu la Croix militaire – mais la gloire s’est rapidement estompée lorsque l’enquête Al-Sweady de 2009 a accusé les soldats d’avoir tué et maltraité des civils.

Maintenant, il dit qu’il préfère retourner dans le combat infernal plutôt que de revivre une seconde de l’audience qui a goudronné le héros en tant que méchant.

Innocent Brian, maintenant âgé de 40 ans, a déclaré: «Je préfère retourner à la bataille de Danny Boy toute la journée.

«J’ai compris comment être soldat, j’ai été formé pour devenir soldat, mais ce à quoi je n’étais pas préparé, c’est la deuxième bataille qui s’est déroulée chez moi.

«En Irak, j’étais avec les hommes les plus courageux qui ont travaillé en équipe pour accomplir une mission. Puis, tout à coup, je suis seul, ne sachant pas quoi faire.

«J’essayais de tout prendre sur mes propres épaules et c’était trop pour moi.»

Un nouveau drame unique de la BBC2, Danny Boy, voit Anthony Boyle jouer Brian dans un récit déchirant de l’histoire de ce héros militaire. Il sera diffusé ce mois-ci.

Et après avoir regardé le produit fini à travers les yeux remplis de larmes, Brian est ravi.

Non seulement il a approuvé l’adaptation de son histoire à la télévision, mais il a visité le plateau, rencontré les acteurs et fourni des conseils basés sur ses souvenirs trop vifs.

Brian, de Bordon, Hants, a déclaré: «Au départ, je me suis senti incrédule, puis j’ai été complètement choqué de voir que ce serait une enquête publique.

«Cela m’a fait mal, la douleur ultime était que mon intégrité était remise en question. Avoir cela interrogé pendant trois heures et demie dans un quai, c’était dur.

«Je suis un homme d’honneur et je crois aux valeurs. Mais ils nous ont fait passer pour des animaux, ce qui était impardonnable et honteux.

BBC

Anthony Boyle et Toby Jones redonnent vie à l'enquête déchirante dans Danny Boy

Le 14 mai 2004, il était membre du Prince of Wales Regiment qui est allé sauver une patrouille d’Argyll et Sutherland Highlanders après avoir été pris en embuscade par une centaine d’insurgés irakiens.

Dans la bataille qui a suivi, près du checkpoint britannique appelé Danny Boy, pas une seule troupe britannique n’est morte, mais 28 combattants ennemis ont été tués.

La bravoure exceptionnelle de Brian lui a valu de recevoir l’une des plus hautes récompenses britanniques pour bravoure de la part de la reine, qui lui a dit de «le porter avec fierté» en l’épinglant sur sa poitrine.

Il a déclaré: «J’ai été vraiment honoré de gagner la Croix militaire. Se marier et avoir mes enfants, c’est la meilleure chose qui me soit arrivée, mais à côté de ça, c’était d’aller au palais de Buckingham avec ma femme, ma mère et mon père pour obtenir cette médaille.

Rex

La bravoure exceptionnelle de Brian lui a valu de recevoir l'une des plus hautes récompenses britanniques pour bravoure de la part de la reine

Mais cinq ans après la bataille, une équipe d’avocats des droits de l’homme dirigée par Phil Shiner, interprété dans l’émission par Toby Jones, a affirmé que Brian faisait partie d’un groupe de soldats britanniques qui avaient commis une atrocité.

L’expert primé Shiner avait amené le gouvernement britannique à rendre compte du meurtre honteux du civil irakien Baha Mousa par les troupes britanniques en 2003.

Shiner, maintenant âgé de 64 ans, a commis l’erreur de supposer que des abus similaires avaient eu lieu à Danny Boy.

Brian, promu sergent de couleur au moment de l’enquête, a déclaré: «Ce n’était jamais un autre Baha Mousa. Shiner le savait, c’est sûr, je le crois toujours. Mais il n’abandonnerait jamais. Il voulait du sang.

PA: Association de la presse

Une équipe d'avocats des droits humains dirigée par Phil Shiner a affirmé que Brian faisait partie d'un groupe de soldats britanniques qui avaient commis une atrocité.

Le cabinet de Shiner, Public Interest Lawyers, a affirmé que le régiment de Brian avait capturé 20 hommes ce jour-là avant d’exécuter la plupart d’entre eux – et de maltraiter ceux qu’ils permettaient de vivre.

Au cœur de l’affaire se trouvaient les allégations selon lesquelles les hommes étaient en fait des agriculteurs qui, comme c’est souvent le cas dans le désert irakien, portaient des armes à feu.

L’équipe de Shiner croyait que le fait que le Prince of Wales Regiment ait récupéré les corps – qu’ils auraient normalement laissés sur le champ de bataille – suggérait qu’ils essayaient de dissimuler les meurtres.

Bien que les corps aient été rassemblés sur le champ de bataille, on a dit à Brian que c’était parce que les chefs militaires voulaient identifier un chef de guerre qu’ils pensaient être parmi les morts.

BBC

L'enquête, décrite dans l'émission, a poussé Brian et les autres hommes de son régiment au point de rupture

C’était une tâche sinistre – et qui le hante depuis lors.

Il a déclaré: «C’était la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à faire en tant que soldat britannique.

«Vous ne pouvez qu’imaginer à quel point ces corps ont été endommagés. Regarder dans les yeux la personne dont vous venez de prendre la vie et la charger dans un véhicule était horrible.

«Je trouve toujours mon esprit errant et me rappelant la scène. Je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi.

L’enquête a poussé Brian et les autres hommes de son régiment au point de rupture.

Lors de son interrogatoire en novembre 2013, Shiner a posé à Brian des questions sur les décisions de vie ou de mort qu’il avait prises en une fraction de seconde pendant la bataille près d’une décennie plus tôt.

Brian a été contre-interrogé sur les détails du temps et si les fossés étaient creusés en forme de «U» ou de «V», ce qui était presque impossible à déterminer au cœur de la bataille.

Les personnes sans uniforme avaient déjà du mal à s’adapter à la vie civile.

ROBERT VIGLASKY

Brian a visité le plateau, a rencontré le casting et a fourni des conseils basés sur ses souvenirs trop vifs

Le mariage de Brian est devenu tendu après qu’il est devenu jaloux de l’attachement que sa femme, Lucy, 43 ans, avait noué avec leur fils, Bailey, né juste avant son départ en Irak.

Ils ont eu un autre fils, Charlie, en 2009, juste avant qu’il ne soit convoqué à l’enquête.

Le point le plus bas est survenu lorsque Bailey a confronté son père après avoir entendu des gens de son école le traiter de meurtrier.

Brian a déclaré: «C’était vraiment difficile. Vous pouvez prendre des morceaux de moi toute la journée, mais quand cela entre à la maison, c’est tellement plus difficile.

BBC

Brian espère que Danny Boy empêchera la guerre en Irak de disparaître de la mémoire du public

«J’ai dû m’asseoir avec mes jeunes enfants pour expliquer ce que c’était que d’être un soldat britannique. Oui, j’ai tué des soldats sur un champ de bataille – c’est ce qui se passe dans les guerres – mais ce n’est pas ce que les gens disaient.

«Ils disaient que c’étaient des passants innocents. Mais ils ne l’étaient pas. C’étaient des combattants ennemis.

L’enquête – qui avait coûté 31 millions de livres sterling aux contribuables – était d’accord avec lui lorsqu’un témoignage a été découvert, confirmant que les hommes étaient des insurgés, et non des agriculteurs innocents.

Brian a déclaré: «Un document a été trouvé. Il avait été déchiqueté en raison d’une « erreur humaine », puis cette copie originale a été retrouvée dans les archives. «

BBC

Brian espère que la série télévisée pourrait inspirer des hommes dans une situation similaire à demander des conseils

Un rapport ultérieur du juge de la Haute Cour, Sir Thayne Forbes, a déclaré: «Les preuves ont clairement montré que les soldats britanniques ont répondu à cette embuscade meurtrière avec un courage, une résolution et un professionnalisme exemplaires.

«Cette enquête a établi hors de tout doute que toutes les allégations les plus graves. . .[are]totalement sans fondement et entièrement le produit de mensonges délibérés, de spéculations téméraires et d’hostilité enracinée.

Les soldats ont été reconnus coupables des allégations moindres de mauvais traitements – même si cela revenait à mettre les menottes en plastique des prisonniers trop étroitement et à ne pas leur donner d’eau.

Shiner a été radié et sa carrière et son intégrité sont en lambeaux. Incroyablement, Brian n’a aucune mauvaise volonté envers qui que ce soit.

BBC

Le drame de la BBC met également en vedette Pauline Turner, Leah McNamara et Alex Ferns

Il dit qu’il était déterminé à ne pas être amer à propos de l’expérience et à ne jamais abandonner l’espoir – une conviction qui l’a vu développer sa propre gamme de vêtements de sport, Keep Attacking, inspirée de son mantra de vie.

Brian, dont la famille a servi dans l’armée pendant plus d’un siècle, se sent chanceux d’avoir été aidé à travers sa crise par sa femme, ainsi que par sa mère et son père, Gavin, qui était également dans l’armée.

Et loin d’être rebuté par l’armée, son fils de 17 ans, Bailey, s’est engagé.

Mais Brian dit également qu’il a franchi une étape importante lorsqu’il est finalement allé chercher du counseling et espère que la série télévisée pourrait inspirer des hommes dans une situation similaire à faire de même.





Il espère également que l’émission empêchera la guerre en Irak de disparaître de la mémoire du public.

Il a dit: «Nous devons nous souvenir, parce que les gens ont fait le sacrifice ultime pour notre pays.

«Nous ne devons jamais l’oublier.»

Danny Boy est sur BBC2 le 12 mai