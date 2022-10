Je pousse Ellie Taylor avec 10 heures d’entraînement par jour, il n’y a pas de concurrence pour nous, dit Johannes de Strictly

La star de STRICTLY, Johannes Radebe, a révélé que lui et la comédienne Ellie Taylor s’entraînaient 10 heures par jour dans le but de s’assurer une place en finale.

Le danseur professionnel, 35 ans, a déclaré qu’il n’y avait “pas de compétition” avec les autres couples et est convaincu qu’il peut se rendre à la finale et soulever le trophée de la balle scintillante avec Ellie, 38 ans.

S’adressant exclusivement à The Sun à propos de ses chances de gagner, Johannes a déclaré: “Il n’y a rien à essayer si vous voyez ce que je veux dire, je suis sûr qu’Ellie dirait différent, mais je dis wow, je suis là, pourquoi ne pas y aller la boule de paillettes.

« La formation a été exténuante ; nous travaillons plus de 10 heures par jour et j’aime le fait qu’elle ait une famille qui la soutient et qui s’assure que ces heures lui soient possibles.

“C’est pourquoi j’ai dit que j’aimerais qu’elle puisse être applaudie pour ce qu’elle fait parce qu’honnêtement, elle a consacré sa vie à cette expérience et c’est la plus belle chose pour moi.”

La star de la salle de bal a admis que lui et Ellie n’étaient en compétition qu’avec eux-mêmes alors qu’ils se préparaient pour le spécial Halloween de ce soir.

Johannes, qui a remporté une personnalité publique inspirante aux Ethnicity Awards 2022, nous a dit : « Nous sommes notre plus grande compétition, vous voyez ce que je veux dire, quand vous essayez d’obtenir cette danse samedi.

“Vous travaillez contre vous et vous-même et votre partenariat.”

La star a ensuite félicité Ellie pour son éthique de travail et a déclaré qu’il était fier de son parcours de danseuse jusqu’à présent.

“Je n’ai jamais autant ri de ma vie, à part le fait qu’elle est la fille d’à côté, il y a un lien que j’ai avec Ellie où elle se sent comme une sœur pour moi”, a-t-il poursuivi.





« L’entraînement se passe très bien, elle a travaillé très dur.

“C’était incroyable parce que j’ai l’impression que chaque année, vous obtenez quelque chose de différent et c’est juste pour vous d’aider à faire ressortir le danseur en eux.

“J’adore le fait qu’Ellie soit une apprentie danseuse qui participe à cette compétition et que j’aie vu la transformation chaque semaine en termes d’amélioration – je dois dire que je suis le garçon le plus heureux du monde.”

Johannes a également eu son mot à dire sur la “taupe” Strictly qui a divulgué les résultats en ligne.

Les patrons de Strictly sont de plus en plus inquiets car les fans voient les résultats ruinés par des informations divulguées en ligne.

La fuite est possible car l’émission des résultats de dimanche soir est filmée “en direct” après l’émission de samedi soir – avec le public assermenté au secret.

Abordant le problème, Johannes avait un message simple en riant: “Les gens qui aiment la série connaissent le dealio.”

Cela vient après que le juge Craig Revel Horwood ait dénoncé la taupe qui a divulgué quelle célébrité a été rejetée avant l’affichage des résultats.

Le panéliste Craig, 57 ans, a critiqué le leaker Strictly et a déclaré qu’ils devaient “avoir une vie” pour “ruiner” l’émission des résultats de dimanche.

S’adressant exclusivement à The Sun, Craig a déclaré que la personne en question devait être retirée de “toutes les plateformes de médias sociaux”, dans le but de les empêcher de diffuser ces “rumeurs vicieuses”.

Johannes a assisté à la cérémonie, animée par la star et comédienne de Loose Women, Judi Love.

Des célébrités et des personnalités publiques, reconnues comme des défenseurs qui œuvrent pour faire progresser l’égalité, ont été honorées par des distinctions.

Sir Lenny Henry a reçu le très convoité Lifetime Achievement Award en tant que leader engagé dans la défense de l’égalité raciale et la défense des communautés tout au long de sa vie aux yeux du public.

Sir Mo Farah a remporté un Sports Trailblazer Award pour son utilisation cohérente, honnête et importante de sa plate-forme pour dénoncer toutes les formes de discrimination afin de faire avancer la réalisation d’un véritable changement.

La personnalité de la télévision Alison Hammond a remporté le prix de l’animatrice de l’année, qui lui a été présenté sur scène par Judi.

