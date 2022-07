Je poursuis pour 6 000 £ après que le travail de nez d’horreur de mon DENTISTE m’a laissé un visage pourri

UNE ESTHÉTICIENNE s’est retrouvée avec un visage pourri et après une chirurgie esthétique effectuée par un dentiste.

Elielma Carvalho Braga, 37 ans, a payé une opération pour réduire la taille de ses narines, mais elle est maintenant gravement cicatrisée avec une partie du nez manquante.

Elielma Carvalho Braga a été laissée cicatrisée et incapable de respirer normalement Crédit : Elielma Carvalho Braga/CEN

Une partie de son visage a pourri après une chirurgie esthétique pratiquée par un dentiste Crédit : Elielma Carvalho Braga/CEN

Elielma était esthéticienne mais dit qu’elle ne peut pas retourner au travail Crédit : Elielma Carvalho Braga/CEN

Elielma a déclaré que tout semblait aller bien immédiatement après l’opération à Aparecida de Goiania, au Brésil, en juin 2020.

Mais quelques jours plus tard, elle a souffert de douleurs brûlantes atroces et d’ampoules et est allée à l’hôpital.

Les médecins ont dit qu’elle avait une nécrose – mort irréversible des tissus corporels.

Les chirurgiens ont dû découper la chair en décomposition, laissant une partie de son nez manquante.

Et après 13 autres opérations – y compris des greffes de peau et l’insertion de cartilage de son oreille – elle ne peut toujours pas respirer normalement.

Cela a détruit son estime de soi et l’a empêchée de retourner travailler comme esthéticienne alors que les gens la regardent et demandent ce qui s’est passé.

Elielma a déclaré à Metropoles : « Aujourd’hui, pratiquement tout le monde ne porte pas de masque, mais j’en ai besoin.

“Quand je me regarde dans le miroir, ça fait peur.

« Je ne peux respirer qu’avec un dilatateur, car la narine se ferme du côté gauche. Même mon discours est haletant.

“Je ne peux plus travailler comme esthéticienne à cause du traumatisme.”

Et elle a dit à Globo : « Je suis gênée, parce qu’on fait quelque chose pour s’améliorer un peu et puis la personne fait ça.

« Il a détruit mon estime de soi. Je pleure souvent. Ce que je vis n’est pas facile.

Elielma poursuit le dentiste Igor Leonardo Nascimento pour des dommages totalisant 6 000 £.

Il nie toute négligence ou faute professionnelle, insistant sur le fait que ce n’était pas de sa faute.

Il a dit à Globo que ce n’était pas la procédure elle-même – appelée alarplastie – qui provoquait une nécrose.

Au lieu de cela, il a affirmé que le patient souffrait du syndrome de Nicolau, une réaction rare aux médicaments injectés sous la peau.

Il a également insisté sur le fait qu’il lui avait prodigué tous les soins nécessaires lorsqu’elle avait développé des complications.

Le dentiste a déclaré: “J’étais très sensible à son problème. J’ai payé ses médicaments et son traitement ultérieur avec d’autres collègues.

“Je ne l’ai jamais laissée financièrement impuissante et j’ai suivi de près son traitement contre la nécrose.

“Malheureusement, nous, les professionnels du secteur, sommes sujets à des complications qui ne sont pas de notre volonté.”

“Opération interdite”

Elielma a trouvé les publicités du Dr Nascimento après avoir fait des recherches en ligne sur la réduction des narines.

La procédure consiste à couper les ailes nasales qui composent l’extérieur des narines et à les fermer avec des points de suture.

Au Brésil, les dentistes sont autorisés à effectuer certaines chirurgies faciales mineures, mais pas l’alarplastie ou d’autres types de travaux de nez.

En août 2020 – deux mois après l’opération d’Elielma – le Conseil fédéral de la médecine dentaire a explicitement interdit aux dentistes de pratiquer l’alarplastie.

Mais cela n’a jamais figuré sur la liste des procédures autorisées, rapporte Globo.

Entre-temps, le Conseil régional de médecine de Goiás a déclaré que la procédure est un acte médical et donc “ne devrait être pratiquée que par des médecins”.

Hier, il est apparu que la police enquêtait sur l’affaire en tant que “blessure corporelle coupable” après qu’Elielma eut déposé une plainte.

Elle et le dentiste ont été convoqués à un poste de police aujourd’hui.