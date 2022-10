“Je pourrais tomber mort demain”, dit Biden – RT World News

Le président américain a convenu que les inquiétudes concernant son âge avancé étaient “légitimes”, mais a insisté sur le fait qu’il était aussi énergique qu’avant

Le président américain Joe Biden a admis qu’il pouvait « tomber mort demain » tout en essayant de rassurer les électeurs américains sur le fait qu’il a encore assez d’énergie pour se présenter à nouveau aux élections en 2024. Ses commentaires interviennent au milieu des inquiétudes généralisées concernant sa prétendue détérioration de la santé et ses gaffes régulières.

Dans un extrait d’une interview avec MSNBC publiée dimanche, on a demandé à Biden, 79 ans, ce qu’il dirait aux Américains qui ne savaient pas s’il devait se faire réélire en raison de son âge avancé.

“Je pense que c’est une chose légitime de se préoccuper de l’âge de quelqu’un, y compris le mien”, répondit-il en se décrivant comme “un grand accepteur du destin.”

«Je pourrais attraper une maladie demain. Je pourrais, tu sais, tomber mort demain, “ il ajouta.

Cependant, Biden a poursuivi en disant que la meilleure façon de porter un jugement sur sa santé est de le surveiller. « Tu sais, est-ce que je ralentis ? Est-ce que je n’ai pas le même rythme ? a-t-il demandé, suggérant que si les Américains ne sont pas sûrs de ses capacités, ils devraient soutenir un autre candidat.















“En ce moment, je touche du bois, je ne veux pas me porter la poisse, je suis en bonne santé” a-t-il dit, ajoutant qu’il fonctionnait bien physiquement et mentalement.

Plus tôt ce mois-ci, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a confirmé que Biden avait l’intention de se présenter aux élections en 2024. Cependant, en juillet, le New York Times a rapporté, citant des sources, que son âge devenait de plus en plus un problème pour son administration. . Les responsables interrogés par le média ont admis que le dirigeant américain “niveau d’énergie” n’est plus ce qu’il était autrefois et qu’ils “faites attention tranquillement” pour lui.

Leurs inquiétudes sont en outre étayées par des gaffes récurrentes de la part du président. La semaine dernière, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux montrant Biden apparemment confus alors qu’il luttait pour trouver la sortie de scène lors d’un rassemblement à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Fin septembre, un autre incident s’est produit lors d’un événement à la Maison Blanche au cours duquel le président a appelé par erreur le représentant Jackie Walorski, décédé dans un accident de voiture en août. Dans une tentative apparente de contrôler les dégâts, l’attaché de presse de Biden a expliqué que Walorski était “dans sa tête” parce que le président “avait déjà prévu d’accueillir la famille de la députée à la Maison Blanche.”