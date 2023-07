« Je pourrais mourir aujourd’hui »: un employé du casino se souvient d’un vol à main armée lors du procès d’un policier de Las Vegas

LAS VEGAS (AP) – Lors du procès d’un policier de Las Vegas accusé dans un trio de braquages ​​de casino, une employée a déclaré mardi qu’elle n’avait jamais eu aussi peur au cours de sa carrière de jeu de près de 40 ans que lorsqu’elle s’est retrouvée face à face avec Un voleur.

« Tout ce que je n’arrêtais pas de penser dans ma tête était: je pourrais mourir aujourd’hui », a déclaré Sherry McGrath, qui supervisait le paris sportifs du Rio All-Suite Hotel & Casino le jour où les autorités ont déclaré que Caleb Rogers avait pris d’assaut le paris sportifs alors qu’il était armé d’une arme émise par le service de police.

Les procureurs du gouvernement fédéral devraient dépeindre Rogers, 35 ans, comme un accro au jeu dont les dettes faisaient boule de neige lorsqu’il aurait volé près de 165 000 $ dans des casinos du Strip de Las Vegas entre novembre 2021 et février 2022.

Vêtu d’un costume gris avec ses cheveux tirés en chignon bas, Rogers n’a montré aucune émotion mardi alors que McGrath et trois autres employés de l’hôtel-casino de Rio ont décrit ce matin comme le jour « le pire » et « le plus effrayant » de leur carrière.

Au moment des braquages, Rogers était employé par le département de la police métropolitaine de Las Vegas en tant que patrouilleur en service actif. Un porte-parole du département a déclaré la semaine dernière que Rogers était en congé sans solde « sans pouvoirs de police », en attendant l’issue du procès, qui a débuté lundi et devrait durer jusqu’à la fin de la semaine.

L’avocat de Rogers, Richard Pocker, a déclaré que les preuves du gouvernement dans les deux vols avant le braquage au Rio étaient faibles. Il a déclaré que les détectives du FBI et de la police du métro de Las Vegas avaient fait pression sur deux personnes, dont le frère de Rogers, pour qu’elles l’identifient comme suspect afin de clore les affaires.

Dans sa déclaration d’ouverture mardi, Pocker a demandé au jury d’accorder moins de poids à ce qu’il a appelé « et alors? » des éléments de preuve censés être présentés tout au long du procès, comme la couleur des véhicules utilisés dans les vols. Ce sont « des détails mineurs qui ne sont pas aussi concluants que le gouvernement le souhaiterait », a-t-il déclaré.

À la barre, McGrath a déclaré qu’elle et sa collègue, Priscilla Dougherty, 63 ans, s’apprêtaient à ouvrir le bookmaker le matin du 27 février 2022, lorsqu’un homme vêtu de vêtements sombres a sauté derrière le comptoir, annonçant qu’il avait un pistolet. Elle a dit qu’il a attrapé Dougherty par les épaules « et l’a jetée » au sol.

Lorsque McGrath s’est accroupie pour surveiller son collègue, le voleur leur a dit que garder l’argent du casino ne valait pas la peine de « perdre la vie ».

Pour montrer à la salle d’audience comment elle a réagi à la menace, McGrath a levé les mains en l’air et s’est penchée en arrière sur sa chaise.

« Je ne voudrais pas prendre de risque », a-t-elle déclaré. « Je ne vais pas le remettre en question. »

Les procureurs ont également diffusé une série de vidéos de surveillance capturées par des caméras de sécurité au casino qui montraient le suspect en train de pelleter de l’argent dans sa veste avant de remonter par-dessus le comptoir du bookmaker et de courir. Sur sa piste, il a laissé derrière lui une pile de billets en vrac qui étaient tombés sur le sol du casino, ont montré les vidéos.

Juste après la sortie du casino, l’agent de sécurité Touleisu Poutasi s’est attaqué au suspect, envoyant le chapeau du voleur et une perruque qu’il portait voler de sa tête. Une fois au sol, a déclaré Poutasi mardi, le suspect a attrapé un revolver en argent accroché à sa hanche.

« Es-tu prêt à mourir pour ça ? Poutasi s’est souvenu que le suspect avait crié alors que d’autres agents de sécurité arrivaient, s’empilant sur le voleur dans une lutte pour le contrôle de l’arme. « Je vais te tirer dessus! »

Aucun des gardes de sécurité n’était armé lorsqu’ils ont confronté Rogers, ont déclaré les procureurs.

Lorsque Tommy Baker a rejoint la pile, il a dit avoir vu la main du suspect sur l’arme et le doigt autour de la gâchette.

Maintenant, dans la salle d’audience, les procureurs remettaient à Baker le revolver en argent que, selon eux, Rogers avait utilisé ce matin-là. À la barre, Baker a saisi le canon de l’arme et a montré au jury comment il appuyait son pouce contre le marteau, espérant empêcher l’arme de se déclencher. Finalement, dit-il, il a pu retirer le revolver.

Peu de temps après le vol, Baker a commencé à chercher un nouvel emploi en dehors du travail de sécurité. Il a dit qu’il ne pouvait pas s’empêcher de penser à la façon dont toute sa vie aurait pu changer en une fraction de seconde s’il n’avait pas été capable de retirer l’arme de la main du voleur. Comment il n’aurait peut-être pas pu rentrer chez lui avec sa famille ce jour-là. Comment il a dû se battre pour bien plus que le simple pistolet pendant cette brève lutte.

Il se battait pour sa vie, dit-il. « Et la vie de mes collègues. »

Rio Yamat, L’Associated Press