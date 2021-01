KABOUL, Afghanistan – Tareq Qassemi, un libraire, a perdu un ami proche dans un attentat suicide qui a tué 80 civils à Kaboul par une chaude journée d’été. Quatre ans plus tard, il pleure toujours son ami, mais aussi les Afghans sans nom qui ont péri avec lui.

«Leurs corps ont été brisés – la seule chose qui restait était une chaussure, un sac ou un stylo», se souvient-il.

M. Qassemi, 28 ans, porte maintenant un bout de papier spécial, connu sous le nom de note de poche, qui contient son nom complet, son groupe sanguin et les numéros de téléphone des membres de sa famille – comme une version civile faite maison des plaques d’identité d’un soldat. Il sait trop bien à quel point la vie à Kaboul peut être fragile et éphémère, et il refuse de devenir une victime non identifiée.

«Je pourrais me faire tuer sur le chemin du travail, dans une voiture ou ailleurs, et personne ne me connaît et ils chercheront mon corps partout», a-t-il déclaré. «Je pourrais simplement disparaître.