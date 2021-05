La légende de l’UFC, Conor McGregor, a déclaré qu’il ferait de «grandes choses» avec Manchester United s’il achetait le club.

Le club de Premier League appartient à la famille américaine Glazer, contre laquelle les fans ont protesté depuis leur rachat par emprunt en 2005. Les manifestations se sont intensifiées ces dernières semaines après l’annonce de l’échec de la Super League européenne.

L’ESL a été annoncée le 19 avril, provoquant une colère généralisée dans le monde du football. Le 20 avril McGregor a tweeté: « Hé les gars, je pense acheter Manchester United! Que pensez-vous? »

Le combattant de l’UFC était demandé par un fan sur Twitter s’il avait toujours l’intention d’acheter le club.

« Une conversation a d’abord eu lieu concernant Celtic pour être honnête. Pour acquérir des actions de Dermot Desmond, » il a répondu.

« Je suis certainement intéressé par l’acquisition d’une équipe sportive à un moment donné! Le Celtic et Man United sont des équipes que j’aime bien. Mais je suis ouvert. Je sens que je pourrais faire de grandes choses pour un club. »

Cependant, toute offre publique d’achat de McGregor nécessiterait un financement supplémentaire Indépendant estimant sa valeur nette entre 120 et 180 millions de livres sterling à 300 millions de dollars. Forbes évalue United à 3 milliards de livres sterling.

Conor McGregor a déclaré qu’il aimerait acheter une équipe sportive. Photo par Jeff Bottari / Zuffa LLC

Les fans de United ont exprimé une forte opposition à leur propriété ces dernières semaines, notamment par effraction dans le terrain d’entraînement du club Carrington, envahissant le terrain d’Old Trafford et forçant le report de leur match contre Liverpool ainsi que le boycott des sponsors du club.

Le propriétaire de United, Joel Glazer, a publié une déclaration juste après la débâcle de l’ESL en avril pour présenter ses excuses aux fans et a suivi avec une autre lettre ouverte le 7 mai qui disait qu’il « se souciait profondément » du club.

« Je tiens à vous rassurer que ma famille et moi nous soucions profondément de Manchester United et ressentons un profond sentiment de responsabilité pour protéger et renforcer sa force à long terme, tout en respectant ses valeurs et ses traditions », lit-on dans la lettre publiée vendredi.

« Notre priorité absolue est, et sera toujours, de concourir pour les trophées les plus importants, de jouer au football divertissant avec une équipe composée de recrues de haut niveau et de certains des meilleurs talents locaux au monde. Sous Ole [Gunnar Solskjaer], nous sentons que nous sommes absolument sur la bonne voie. «