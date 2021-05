«  Je pourrais faire de grandes choses pour un club  »: la superstar de l’UFC, Conor McGregor, parle de l’intérêt de Manchester United

Le statut de McGregor en tant que l’une des stars du sport les plus célèbres au monde lui a certainement ouvert plus que quelques portes lui permettant d’ajouter quelques zéros à sa valeur nette. Sa marque de whisky irlandais, Proper No. Twelve, connaît un succès retentissant depuis son lancement en 2018, McGregor et ses partenaires auraient rapporté 600 $ lors d’une vente récente de la liqueur à Proximo Spirits – et le Dubliner annoncé aux fans dans un Questions et réponses récentes sur Twitter selon lesquelles ces fonds pourraient finir par être injectés dans un club de football.

McGregor a testé les eaux en ligne à propos d’une supposée offre pour Manchester United le mois dernier au milieu des retombées furieuses de l’implication du club dans les plans malheureux de la Super League européenne, et a de nouveau abordé le problème quelques jours à peine après que les fans en colère ont manifesté contre la propriété du club par le club. Famille Glazer basée aux États-Unis.

Une conversation a d’abord eu lieu concernant Celtic pour être honnête. Acquérir des actions de Dermot Desmond. Je suis certainement intéressé par l’acquisition d’une équipe sportive à un moment donné! Le Celtic et Man United sont des équipes que j’aime bien. Mais je suis ouvert. Je sens que je pourrais faire de grandes choses pour un club. https://t.co/KgD9qnYipP – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 9 mai 2021

En réponse à un fan qui lui a demandé s’il était sérieux dans son offre d’achat du club, McGregor a répondu qu’il avait un réel désir de devenir propriétaire du sport – mais que cela pourrait venir avec Glasgow Celtic avant que tout déménagement ne soit fait. investir à Manchester United.

« Une conversation a eu lieu concernant le Celtic en premier pour être honnête, « A écrit McGregor sur Twitter. »Acquérir des actions de Dermot Desmond. Je suis certainement intéressé par l’acquisition d’une équipe sportive à un moment donné! Le Celtic et Man United sont des équipes que j’aime bien. Mais je suis ouvert. Je sens que je pourrais faire de grandes choses pour un club.«

Le milliardaire irlandais Desmond est le plus grand actionnaire individuel de Celtic.Il était auparavant investisseur à Manchester United avant d’être racheté par Malcolm Glazer en 2005.

La valeur nette de McGregor est estimée à des centaines de millions, mais ce serait toujours un chiffre qui nécessiterait l’implication d’un autre investisseur majeur à ses côtés si son intérêt pour Manchester United est légitime.

Celtic, en revanche, semble être un objectif plus réalisable – le Celtic étant évalué quelque part au nord de 100 millions de livres sterling.

Desmond, cependant, a déclaré pas plus tard qu’en mars de cette année que ses actions dans Celtic ne sont pas à vendre – mais la cible principale de McGregor pourrait bien être Manchester United, qu’il a félicité à plusieurs reprises dans le passé.

« J’ai été attiré par le succès et la mentalité gagnante du club et des gens entourés par United. Des légendes irlandaises comme Denis Irwin et Roy Keane étaient dévouées à leur métier et avaient cette mentalité gagnante», A déclaré McGregor.

« Roy Keane était l’un des meilleurs milieux de terrain que le football européen ait jamais vus. Les adversaires seraient battus mentalement avant même de monter sur le terrain pour lui faire face. «

Dustin 1. https://t.co/I9NdXXJSe0 – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 9 mai 2021

Tout ceux. https://t.co/SHhzpWjTzm – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 9 mai 2021

Oui! J’entraîne mon fils depuis le premier jour. Il sera prêt s’il décide aussi. Je vais aussi mener ce combat loin de la famille. Pour changer. Les combats, les boppies et les câlins sont difficiles à équilibrer. Je vais dans celui-ci un chien sauvage. https://t.co/fnQbJKzK9J – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 9 mai 2021

Le vaste forum de fans de McGregor a également abordé plusieurs autres sujets, y compris ses réflexions sur sa rivalité avec l’ennemi Dustin Poirier et son changement de mentalité avant le troisième combat crucial avec l’Américain en juillet.

Interrogé par un autre fan sur ce qu’il considère comme le combat le plus facile de sa carrière, McGregor n’a pas pu résister à une autre fouille à Poirier et a déclaré que leur première rencontre – où McGregor avait gagné par TKO au premier tour – était le combat le plus simple de sa carrière.

Il a également indiqué qu’il se préparera pour le deuxième match revanche avec Poirier « un moyen« de sa famille.

« Je vais faire ce combat loin de la famille aussi, » il a dit. « Pour changer. Les combats, les boppies et les câlins sont difficiles à équilibrer.

« Je vais dans celui-ci un chien sauvage. «