« Je pourrais être de toutes les couleurs que j’aime », dit Mira Rajput Kapoor alors qu’elle affiche ses tenues

La maman cool et épouse vedette Mira Rajput Kapoor tue indéniablement son apparence et les publie sur Instagram, ce qui fait que les internautes sont impressionnés par elle. De la publication des tendances actuelles à la démonstration publique d’affection, Mira est bien connectée avec ses fans via son compte Instagram.

Jeudi 10 juin, Mira a partagé une vidéo sur son compte Instagram qui était une compilation de ses photographies qui accompagnent les paroles de la chanson.

Le collage qui a été utilisé dans la compilation met en scène Mira portant des tenues traditionnelles et occidentales de la même couleur.

Elle a sous-titré le message comme «Je pourrais être de toutes les couleurs que j’aime. Lequel est ton préféré?! Merci Anmol @mira_is_precious d’avoir mis cela en place.

Les fans ont adoré la bobine. L’un d’eux a commenté « Tellement cool !! Vous faites vibrer toutes les couleurs » et beaucoup d’entre eux ont inondé le poste de cœurs sans fin et d’émojis vibrants. Qu’il s’agisse d’un sari, d’une robe, d’un lehnga ou d’un maillot de bain, Mira sait comment tout porter.

Mira Rajput est mère de deux beaux enfants, son fils Zain et sa fille Misha. Elle partage leurs plaisanteries sur Instagram avec des selfies et des extraits de sa vie avec son mari Shahid Kapoor et sa famille. Rendant justice à sa biographie Instagram, « keep it real », elle partage des photos et des vidéos brutes qui sont appréciées par ses 2,6 millions de followers.

Mira a récemment partagé un aperçu de sa session de jeu de société carrom avec Shahid Kapoor. Elle a partagé une vidéo, dans laquelle on peut voir Shahid bercer ses chances. Ils ont été rejoints par la mère de Shahid, l’actrice Neelima Azeem, et son frère, l’acteur Ishaan Khatter. « Reine et couverture avec le pro Shahid Kapoor. La Pro-League continue Neelima Azeem, Ishaan Khatter », a écrit Mira dans la légende de la vidéo.