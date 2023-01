« Je pourrais aussi bien déménager » – Shaw Local

Emily Schaub de La Salle sera mère ce printemps et pour quiconque envisage de lui offrir un cadeau, ce dont elle a le plus besoin, c’est d’un endroit pour accoucher.

Schaub a 23 semaines et prévoyait d’accoucher à St. Margaret’s Health-Pérou; mais l’ancien Illinois Valley Community Hospital ferme ses portes le samedi 28 janvier, et l’une des conséquences immédiates est que les futures mamans doivent se rendre dans des hôpitaux plus éloignés pour accoucher.

“Cela me semble absurde de nous faire aller à Ottawa, Morris ou Pontiac pour l’accouchement”, a déclaré Schaub, qui rencontre son médecin cette semaine pour discuter des meilleures options. “C’est ma première et on m’a dit que la première n’arrive jamais rapidement, mais les bébés arrivent quand ils veulent et tout le monde ne va pas planifier une césarienne.

“Je suis stressé. Je ne sais pas ce que cela va signifier pour nous. Je suis content d’avoir un peu de temps pour attendre, mais je me sens pour les dames qui doivent arriver d’un jour à l’autre.

Les médias sociaux ont explosé au cours du week-end alors que les habitants de la vallée de l’Illinois s’inquiétaient à haute voix de la manière de répondre à leurs besoins en matière de soins de santé et des options de repli, maintenant les anciennes portes de l’IVCH se ferment avec un préavis d’une semaine. En règle générale, les fermetures d’hôpitaux sont un processus de plusieurs mois, car la Commission de révision des installations et des services de santé de l’Illinois tient des audiences et recueille les commentaires du public, mais ce processus n’a pas été utilisé, car cette affaire est considérée comme une suspension d’urgence des services.

Comme indiqué précédemment, des années de pressions financières croissantes laisseront St. Margaret’s Health sans personnel de salle d’urgence au Pérou, à compter de samedi prochain. Sans urgence, l’hôpital ne peut pas rester ouvert et St. Margaret’s cherche maintenant à faire fonctionner l’établissement péruvien en tant qu’hôpital d’urgence rural. St. Margaret’s-Spring Valley restera ouvert.

Cette décision aura des conséquences considérables pour le personnel hospitalier et les patients, mais avec l’annonce publiée vendredi vers la fermeture des bureaux, les réponses tardent à venir pour les patients et leurs familles.

Marsha Piraino, de La Salle, a un proche atteint de polyarthrite rhumatoïde. La douleur qui l’accompagne est si intense qu’il ne peut parfois pas utiliser ses mains pour soulever une fourchette et un couteau.

Piraino l’avait conduit au Pérou pour des infusions biologiques une fois toutes les six semaines. Depuis l’annonce de la fermeture, Piraino a 20 jours jusqu’à sa prochaine perfusion pour régler ce problème.

“C’est vraiment important qu’il respecte un calendrier”, a déclaré Piraino. “Ma préoccupation est que s’il ne peut pas obtenir ses perfusions ici, est-ce que ces autres hôpitaux ici vont gérer l’afflux de patients qui vont affluer?”

Et si les hôpitaux rivaux ne peuvent pas intervenir, des options plus drastiques sont sur la table.

“Si je dois sortir de cette zone pour des soins médicaux, autant déménager.”

Luke Tomsha est directeur exécutif du Fondation parfaitement imparfaite, qui fournit des services et du soutien aux individus et aux familles liés à la toxicomanie, à la santé mentale et à la toxicomanie, et il se demande quel sera l’impact de la fermeture sur les familles aux prises avec la toxicomanie. La consommation d’héroïne et de fentanyl est répandue dans la région et la fermeture d’une salle d’urgence au Pérou est une mauvaise nouvelle pour les victimes de surdose qui, dans de nombreux cas, doivent faire face à des transferts plus longs vers Spring Valley ou Ottawa.

“Je suis vraiment désolé d’apprendre la fermeture”, a déclaré Tomsha. “Notre région a toujours eu des ressources limitées pour les personnes aux prises avec une dépendance.”

Tomsha a rappelé aux familles qui ont besoin d’aide que Perfectly Flawed organise des groupes de soutien hebdomadaires à 18 heures le mardi. Les services comprennent l’accès au médicament d’inversion de surdosage naloxone pour l’aide d’urgence. Les gens peuvent également contacter la ligne d’assistance téléphonique de l’Illinois au 866-2FindHelp ou au 988 en cas de crise.