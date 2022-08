Je possède “la plus petite licence hors licence de Grande-Bretagne”, qui est si petite que les parieurs ne peuvent pas y entrer – tout le monde l’aime

Les amateurs de BIÈRE peuvent désormais s’approvisionner auprès de ce qui pourrait bien être la plus petite licence hors licence de Grande-Bretagne.

Saul Press a ouvert The Beer Hatch qui fonctionne à partir de quelques anciennes cabines téléphoniques à Tombland, Norwich, et il est si petit que les parieurs ne peuvent pas y entrer.

Saul Press exploite son bureau à partir de deux vieilles cabines téléphoniques

Malgré sa taille, la licence hors licence propose plus de 50 vraies bières locales et bières artisanales

Le bureau est peut-être minuscule, mais il propose plus de 50 vraies bières et bières artisanales brassées localement.

Saul a lancé sa nouvelle entreprise avec un lancement en douceur pour tester les eaux le 26 août et un autre est prévu pour jeudi prochain lorsque la touche finale sera apportée.

La boutique doit ouvrir à temps plein le 9 septembre.

Saul a déclaré que la journée avait été “super” car les clients de son service de livraison de bière verrouillée étaient venus le rencontrer en personne.

Il a déclaré à l’Eastern Daily Press : “Le lancement était vraiment génial – nous nous sommes assurés que tout fonctionnait.

“Nous avons eu des tas de gens qui sont venus essayer des choses, beaucoup de gens à qui nous avions livré pendant le confinement qui sont venus nous voir par eux-mêmes.

“C’est aussi bien d’être dans un quartier comme celui-ci avec beaucoup de bureaux et des gens qui passent tout le temps.

“En étant près de la cathédrale, nous espérons pouvoir donner aux touristes un avant-goût des bières locales.

“Nous avons installé nos réfrigérateurs la semaine prochaine afin de pouvoir vendre des bières froides, puis nous aurons une autre journée d’ouverture avant de lancer correctement à partir du 9 septembre.

“Nous allons être ouverts jeudi, vendredi et samedi pour commencer et ensuite peut-être en faire plus, nous ne voulions pas trop en faire pour commencer.

“Pour autant que je sache, nous allons être la plus petite licence hors licence du Royaume-Uni, j’ai fait mes recherches et je ne vois rien d’aussi petit que celui-ci.”

Saul prévoit déjà d’élargir la gamme proposée une fois que l’entreprise sera opérationnelle en introduisant des fûts réutilisables dans ses étagères pour permettre aux brasseries indépendantes qui ne vendent généralement qu’aux pubs d’atteindre un public plus large.

Il a ajouté: “Je veux vendre des fûts de cinq litres qui ne vendent normalement pas leurs bières en bouteilles et en canettes afin que les gens puissent ensuite revenir pour une recharge.

“Ces brasseries ne vendent normalement qu’aux pubs, donc ce serait bien de leur donner des affaires et de la publicité.

“Nous avons juste hâte d’ouvrir correctement maintenant.”

Saul a déclaré que son entreprise avait pris un “excellent” départ