Je porterai toujours le Real Madrid dans mon cœur

Raphael Varane a publié un message sur Instagram où il a déclaré qu’il porterait toujours le Real Madrid dans son cœur avant son déménagement à Manchester United.

Varane, qui a passé 10 ans dans la capitale espagnole, devrait rejoindre United après que le club d’Old Trafford a annoncé mardi avoir conclu un accord avec Madrid pour l’international français.

« Ces derniers jours ont été riches en émotions et sentiments que j’aimerais maintenant partager avec vous », a écrit Varane sur Instagram. « En 10 années incroyables et merveilleuses avec le Real Madrid, un club que je porterai toujours dans mon cœur, le jour est venu pour moi de partir.

« Depuis mon arrivée en 2011, ensemble, nous avons dépassé toutes nos attentes et réalisé des choses que je n’aurais jamais rêvées. Je voulais remercier tous les entraîneurs et tous ceux qui travaillent et ont travaillé au club pour tout ce qu’ils ont fait pour moi.

« Merci beaucoup à tous les Madridistas aussi qui ont toujours été si bons avec moi et leurs grandes exigences m’ont poussé à donner mon maximum et à me battre pour chaque succès.

« J’ai eu l’honneur de partager un vestiaire avec les meilleurs joueurs du monde. [There are] beaucoup de victoires que je n’oublierai jamais, surtout ‘La Décima.’ Je suis consciente de quel privilège c’est d’avoir pu vivre ces moments privilégiés.

« Enfin, je tiens à remercier le peuple espagnol et surtout la ville de Madrid, où sont nés mes enfants. Ce pays sera toujours spécial pour moi.

« Ce fut un voyage incroyable dans le sens. Je repars avec le sentiment d’avoir tout donné et je ne changerais rien à notre histoire. Un nouveau chapitre commence… »

Varane a remporté quatre fois la Ligue des champions, la Liga trois fois, la Supercopa Espana et la Super Coupe de l’UEFA trois fois chacune, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA quatre fois et une Copa del Rey – et il a accompagné ses messages d’images de lui tenant divers trophées tout en au club.

Le joueur de 28 ans a également partagé des messages de bonne chance de l’ancien capitaine et partenaire central de Madrid, Sergio Ramos, ainsi que de divers autres Los Blancos joueurs.

Ramos a également quitté Madrid après 16 ans au club lorsqu’il a rejoint le Paris Saint-Germain en transfert gratuit cet été.