Je porte toujours les vêtements de Del Boy mais il y a un look classique que je ne répéterais jamais, dit David Jason de Only Fools and Horses

Il y a beaucoup de choses que Sir David Jason a trouvé adorables dans le rôle de Del Boy – l’un étant son célèbre manteau en peau de mouton.

L’acteur a admis avoir attrapé quelques vêtements de son personnage bien-aimé au cours de ses 22 ans dans Only Fools And Horses – et certains qu’il porte encore aujourd’hui.

Sir David, photographié avec Nicholas Lyndhurst et Lennard Pearce, a plaisanté: “Comment osez-vous même suggérer que j’ai gardé ce blouson aviateur, cette casquette noire et ce pardessus”[/caption]

Interrogé dans une conversation exclusive avec The Sun sur les pièces qu’il a conservées, l’homme de 82 ans a plaisanté: “Comment osez-vous même suggérer que j’ai gardé ce blouson aviateur, cette casquette noire et ce pardessus.

« Je ne les ai pas volés. . . ils m’ont été offerts et parce que c’étaient des souvenirs de mon personnage, je les ai saisis à deux mains. Je les ai mis dans une grosse valise et je suis parti.

« Il y a encore un chandail que je porte au grand dam de ma femme Gill. Elle déteste ça et j’adore ça.

“Elle dit que je devrais le donner à une association caritative et je dis non, ce sont mes souvenirs de Fools and Horses. Je vais te dire ce que j’ai aussi, ce gros manteau en peau de mouton que Del portait au tout début.

“Malheureusement, je ne peux pas porter ça parce que c’est trop fort mais j’adore ça.”

David a maintenant écrit son quatrième mémoire, The Twelve Dels Of Christmas, où il parle franchement de ses expériences de vie ainsi que des sommets de jouer le personnage populaire.

Le tournage de la série a été un délice pour lui et le reste de la distribution, qui comprenait Nicholas Lyndhurst dans le rôle de Rodney Trotter et le regretté Lennard Pearce dans le rôle de grand-père.

Il dit: «Une partie du plaisir de faire Fools And Horses n’était pas seulement que le scénario était si bon et brillamment drôle, les personnes choisies dans les autres rôles comme Boycie (John Challis) et Marlene (Sue Holderness) étaient si bonnes, drôles , et tellement amusant d’être avec.

David et Nick, 61 ans, avaient la réputation d’être les farceurs ultimes – ils ont une fois exaspéré Lennard quand ils ont épinglé ses chaussures au sol.





Mais une autre blague coûtait si cher que les autres acteurs et l’équipe pensaient que cela mettrait fin à la série.

David explique : « Un jour, Nick et moi étions dans notre toute petite caravane sur place.

Nous en avions tous marre parce que rien ne se passait, alors Nick et moi avons dit: “Pourquoi ne pas organiser une énorme dispute et vous pouvez sortir en trombe et dire que vous partez et je peux vous crier dessus en disant que vous ne revenez plus jamais . Je ne veux jamais travailler avec toi’.

Après avoir élaboré un scénario entre eux, ils ont mis leur plan en action et ont hurlé qu’ils ne travailleraient plus jamais ensemble.

Sir David ajoute : « Vous pouvez imaginer ce que c’était quand nous avons dit cela. Tout l’équipage s’est raidi. Cinq minutes se sont écoulées et le producteur et le réalisateur sont venus me voir et ils tremblaient dans leurs bottes.

« Ils ont demandé ce qui se passait et je leur ai dit d’aller voir Nick. Je les ai suivis et quand ils sont arrivés à lui, je n’ai pas pu me contenir plus longtemps et j’ai éclaté de rire.

« Ils sont passés du blanc au violet sur leurs visages. Je ne pense pas que le producteur ait été très impressionné.

Et tandis que de nombreux fans ont passé des décennies à implorer le retour de la série, Sir David dit que lui et le créateur et écrivain John Sullivan, décédé en 2011, ont un jour caressé l’idée de faire un film.

Il a expliqué: «Je pense que la société qui voulait que nous réalisions ce film était la même que celle qui a réalisé les films Carry On. Ils étaient très populaires et je suppose assez réussis. Mais John et moi n’étions pas si impressionnés parce qu’ils étaient fabriqués à peu de frais.

« Bien qu’ils aient été réussis et drôles, ils n’avaient pas l’air d’avoir été fabriqués à Hollywood, n’est-ce pas ?

« Nous avons donc refusé. Et c’est la seule fois où nous avons envisagé de le faire. On ne lui a pas donné l’idéologie qu’il aurait une certaine classe à ce sujet, permettez-moi de le dire ainsi.

Quand on m’a demandé de lire le scénario pour la première fois, j’ai dit à mon agent de l’époque que ça allait être quelque chose de spécial. Ce n’était pas une comédie de situation. C’était comme un drame de situation.

Monsieur David Jason

Bien que certaines des stars soient malheureusement décédées, dont John Challis, décédé d’un cancer l’année dernière, Sir David réunira-t-il un jour le casting pour une dernière sortie ?

« Ne me tente pas, Satan, redescends là où tu appartiens », plaisante-t-il comiquement.

“Je ne pense pas. Fondamentalement, la seule personne à qui je ferais confiance pour le script aurait été John et parce qu’il n’est plus avec nous, je ne pense pas que quiconque atteigne son niveau.

Tout au long du livre, Sir David parle de sa gratitude envers John Sullivan, qui a changé sa vie avec la série.

Il explique : “Quand on m’a demandé de lire le scénario pour la première fois, j’ai dit à mon agent de l’époque que ça allait être quelque chose de spécial. Ce n’était pas une comédie de situation. C’était comme un drame de situation.

“Honnêtement, j’ai senti que c’était si riche dans sa capacité de narration et de divertissement et c’était différent de tout ce que j’avais vu auparavant.

“Je suis allé à l’entretien avec Nick et Lennard et j’ai croisé les doigts pour que je l’obtienne.

“J’étais à peu près certain que ça ferait une série mais je n’avais aucune idée que ça décollerait comme ça l’a fait. Ce fut une surprise pour nous tous, je suis très heureux de le dire, bien sûr.

Depuis la fin de l’émission en 2003, il s’est souvent retrouvé en tête de nombreux sondages des plus grandes sitcoms britanniques jamais réalisées.

Sir David déclare : “L’une des plus grandes choses qui me réjouissent du succès est – je le sais parce que j’ai assisté à ces conventions Only Fools and Horses – c’est le plaisir que cela a procuré à de nombreuses personnes.”

Une partie du plaisir de faire Fools And Horses n’était pas seulement que le scénario était si bon et brillamment drôle, les personnes choisies dans les autres rôles comme Boycie (John Challis) et Marlene (Sue Holderness) étaient si bonnes, drôles et tellement amusantes être avec.

Monsieur David Jason

Bien que ce soit son rôle d’évasion, la star née au nord de Londres a mené une carrière remarquable de près de 60 ans et l’a vu remporter trois Baftas, des National Television Awards et, bien sûr, un titre de chevalier.

Il a énuméré ce qu’il croit être les meilleures sitcoms dans lesquelles il a joué tout au long de son illustre carrière.

Il dit : « Dans aucun ordre particulier, il faudrait que ce soit Porterhouse Blue, je ne pense pas qu’ils aient déjà répété cela, donc probablement peu de gens s’en souviennent.

“Mais aussi, A Touch of Frost serait parmi ceux-ci, ainsi que Darling Buds of May et Open All Hours.”

Quant à savoir s’il aimerait tenter sa chance dans de nouvelles émissions telles que Strictly Come Dancing, Sir David a révélé qu’il avait été invité à participer à l’émission.

Il dit : « Écoutez, j’aime mon travail et j’aime divertir les gens. Cela fait partie de ma force motrice.

« Mais écoutez, je connais mes limites. Si vous m’aviez demandé de continuer Strictly il y a 30 ans, j’aurais sauté dessus. Mais non, je ne veux pas me ridiculiser.

David tenait à offrir des conseils aux futures stars de la sitcom : « Vous devez vraiment apprécier et aimer les émissions que vous faites.

« Il ne s’agit pas d’être grandiose. Il s’agit de se donner à son public et de le faire rire.

“C’est la chose la plus importante que j’ai apprise au fil des ans.”

The Twelve Dels of Christmas de David Jason, est publié par Penguin et est maintenant disponible

Sois cool

La représentation de Del Boy par SIR DAVID a fait aimer le personnage aux téléspectateurs et en a fait l’une des plus grandes figures de la culture britannique.

Un sondage commandé par Channel 4 a désigné Del Boy comme le quatrième plus grand personnage de télévision sur 100 noms.

Et maintenant, un nouveau sondage mené par la chaîne de télévision GOLD a élu Del Boy tombant à travers la barre dans l’épisode Yuppy Love comme le plus grand moment télévisé de tous les temps.

Dans la scène emblématique, diffusée en janvier 1989, l’adorable voyou toujours confiant a l’intention de montrer à Trigger comment bavarder avec les “oiseaux européens modernes”.

Appuyé sur un rabat de bar, il s’éloigne brièvement pour montrer des femmes à Trigger et ignore que son perchoir a été déplacé par un barman.

Quand il revient pour s’y appuyer, il tombe directement avec Trigger qui le cherche et note qu’il a “disparu”.

