Je portais du brillant à cils et à lèvres pendant le plâtrage et le carrelage… vous pouvez toujours être glamour en faisant du bricolage, dit Amanda Holden avant le spectacle

AMANDA HOLDEN a troqué des robes de créateur éclatantes de chair contre une salopette et un casque de sécurité dans une nouvelle émission télévisée dans laquelle elle rénove une maison en ruine en Sicile.

Mais l’élégante star de la télévision a révélé que même l’équipement de protection le plus robuste n’a pas terni son éclat glamour.

Christian Vermaak

Bbc

Bbc

Elle a déclaré: «Les normes n’ont pas besoin de baisser lorsque vous faites du bricolage, alors j’ai toujours porté un cil, j’ai toujours porté du brillant à lèvres.

“J’ai définitivement cassé quelques ongles. Je me salirais toujours les mains de toute façon. Et c’était dégoûtant.

« Nous avons défoncé des murs, nous avons démonté la ferronnerie, nous avons enlevé des fenêtres, nous avons carrelé, nous avons posé des briques.

“J’ai vraiment aimé le plâtrage et j’ai adoré le carrelage. J’étais très anal à ce sujet cependant. J’étais vraiment trop pointilleux et exigeant à ce sujet.

L’hôte parfait de Britain’s Got Talent s’est associé à son meilleur ami célèbre, Alan Carr, pour donner une cure de jouvence à une maison abandonnée qu’ils ont achetée dans le cadre du programme italien One Euro.

Le programme permet aux étrangers d’acheter une maison pour un seul euro – 88p – pour soutenir les efforts de repeuplement de la Sicile, et le projet du duo a été filmé pour la nouvelle émission de la BBC Alan & Amanda’s Italian Job.

Et le comique Alan a vraiment évalué les compétences d’Amanda.

Il a dit: «Elle avait ce regard sur son visage quand elle a brisé un mur avec ses pieds. . . avec sa tête.

« J’ai commencé à lui donner des coups de tête, elle était tellement en colère. Et elle ne m’a jamais dit à qui elle pensait.

Amanda a ajouté: «J’ai enlevé tout un mur. J’étais comme She-Ra. Pour être juste, tous les jours quand on faisait autre chose, on planifiait nos tenues.

“Aucun de mes vêtements ne me va”

“Donc, si nous allions au vignoble ou dans les bosquets ou si nous faisions des achats d’intérieur pour du tissu, nous avons des robes et des chemises fabuleuses assorties. Il y a donc un défilé de mode là-bas.

“Alan est vraiment une fashionista. Il a une gamme incroyable de chemises. Quand nous faisions la cuisine, il arrive avec une chemise et il y a des poivrons, des pommes et des tomates dessus.

Alan a placé la barre haute lorsqu’il est arrivé le premier jour dans une combinaison Gucci vintage.

Mais l’équipement élégant n’a pas duré longtemps après que le couple a commencé à goûter à la cuisine locale.

Amanda a déclaré: «Nous étions dans ce village médiéval et puis tout à coup, ils ont organisé un festival de pâtes et c’est comme si 4 000 personnes étaient descendues dans ce village.

« Partout il y avait des pâtes. Partout il y avait de la bière. Partout. C’était juste partout.

Alan a déclaré: «Même si vous n’aimez pas les voyages ou le bricolage, mais que vous voulez voir quelqu’un grossir lentement en huit semaines, alors c’est un visionnement essentiel.

« J’ai dit : ‘Amanda, je suis tellement grosse maintenant. Qu’est ce que je vais faire? Aucun de mes vêtements ne me va ».

« Et puis les habitants disent : ‘Nous organisons un festival de pâtes ce week-end’.

“J’étais comme, ‘F *** ma vie’. Mon short s’est fendu lorsque je testais un bidet et je me précipitais essentiellement.

Le couple a fait des allers-retours en Italie pendant l’été pour s’adapter aux travaux de rénovation autour de leur vie de showbiz bien remplie.

Mais le calendrier exigeant est venu au bon moment pour Alan, qui s’était séparé de Paul Drayton, son partenaire de 13 ans, plus tôt en 2022 après trois ans de mariage.

Alors Amanda a estimé que le projet était devenu une « métamorphose de l’esprit » pour Alan.

Elle a dit : « Je pense que c’est bien qu’il ait été occupé. Cela a aidé.

“Alan est une personne vraiment joviale, positive et optimiste. Il ne croit pas à s’attarder sur quoi que ce soit.

«Nous n’allons pas simplement tourner en spirale sur quoi que ce soit – vous êtes très pragmatique et en avant et vers le haut.

“Mais je pense que c’était génial qu’il ait l’esprit occupé pour qu’il puisse simplement penser au plâtrage plutôt qu’à Paul.”

Alan a dit : « Ouais, pas de morbide. Ouais, plâtrage, ouais.

Être loin signifiait même la possibilité d’une romance de vacances.

Alan a poursuivi: «Amanda continuerait d’essayer de me trouver un gentil petit ami italien.

« Peu importait leur âge ou s’ils avaient des dents, personne n’était interdit. Qui n’aime pas une romance de vacances?

“Si nos yeux se sont fixés sur un énorme bol de pâtes, comme Lady And The Tramp, qui peut dire ?

«Mais je veux dire, Amanda essayait toujours de me trouver quelqu’un.

“Nous sommes allés à ce marché aux puces, j’essaie de décorer la chambre et elle a amené cet homme -” Alan, il est célibataire, il est célibataire “.

“Célibataire, mais il était clairement hétéro et l’aimait. J’obtenais donc les secondes d’Amanda.

Au lieu de cela, le couple s’est lancé dans un véritable travail d’amour – la maison.

Avec un budget de 100 000 euros, ils ont travaillé avec des artisans locaux pour transformer la propriété, qui a maintenant été vendue pour récolter des fonds pour Children In Need.

Alan a poursuivi: “C’est la seule chose que je veux faire passer – nous nous sommes sali les mains.

“Je sais qu’il y a beaucoup de gens cyniques, comme, ‘Oh, putain de célébrités’, mais je veux dire, nous étions là presque tout le temps, sous une chaleur de 36°C.

« Et en chaleur. Et quand tu es en chaleur aussi, si tu es excitée, c’est particulièrement très dur.

Le duo estime que l’émission télévisée qui en résulte, une série en huit épisodes qui commence le 6 janvier, montrera aux téléspectateurs une toute nouvelle facette d’eux-mêmes.

Amanda a déclaré: “C’est la chose la plus proche d’une émission de téléréalité que j’ai jamais faite.

“C’est comme si le seul moyen était la Sicile.

“Il y a des trucs qu’on a fait quand on oublie que c’est en train d’être enregistré, donc c’est le plus ‘moi’.

“Il y a beaucoup de blagues là-dedans que nous savons qu’ils ont gardées.”

Alan a ajouté : « J’espère que nous ne serons pas annulés ! Nous avons juste filmé tout le temps, donc je pense que c’est probablement le spectacle que vous obtenez le plus pour moi.

« Il y a des larmes, il y a des rires, il y a des trucs comme ça. Et tu ne peux pas faire semblant.

Le programme One Euro pour l’achat d’une maison ne se limite pas à l’Italie, avec des projets similaires au Portugal, en Croatie, en France et au Japon.

Si la série décolle, Amanda et Alan sont déjà bâillonnés pour réussir un autre relooking miracle – cette fois dans une taverne grecque.

Amanda a déclaré: «Ce serait comme Fawlty Towers. Un car rempli de gens arrive, moi et Alan pour faire votre lit, préparer votre petit-déjeuner.

“B&B de Mandy et Alan, de Grèce, cependant. Nous pourrions reconstituer l’ensemble de Mamma Mia !

« Je pense que nous aimerions tous les deux faire une deuxième série. Cela dépend simplement si ça marche, si c’est aimé et si nous pouvons le faire.

“C’est une demi-heure pleine d’espoir, chaleureuse et joyeuse et à la fin de chaque demi-heure, une pièce est terminée et terminée.”

‘À quel point cela peut-il être mauvais?’

Alan a ajouté: “Je pense que c’est la télé de janvier parfaite. Je veux dire, nous allons probablement tous encore avoir la gueule de bois du réveillon du Nouvel An et rester assis là. C’est visuel Berocca.

Les copains ont imaginé l’émission pour la première fois alors qu’ils tournaient un épisode du documentaire sur l’arbre généalogique d’ITV DNA Journeys, après avoir lu plus tôt sur le programme Sicile One Euro.

Amanda a sauté le pas et a acheté deux propriétés voisines après avoir vu une simple photo en noir et blanc en ligne.

Dans le premier épisode, les copains voient les maisons pour la première fois.

Alan a déclaré: «Nous avons pensé:« À quel point cela peut-il être mauvais? S’il vaut moins d’un euro au moment où nous terminons le projet, quelque chose a très mal tourné ».

« Puis nous sommes arrivés et il y avait des squatters dedans. Il y avait des excréments humains sur les murs.

« Les matelas, les vêtements et l’odeur. . . » Amanda a ajouté : « Il y avait des rats et des centaines de mouches.

Puis, après d’intenses travaux de nettoyage des bâtiments, de graves problèmes structurels sont apparus.

Le treillis de renfort parasismique utilisé dans les bâtiments italiens pour offrir plus de soutien lors des tremblements de terre avait commencé à rouiller.

Amanda a déclaré: «Cela a commencé à démolir la maison parce qu’elle rongeait les murs et c’était horrible.

“Et vous pourriez littéralement le casser, et tout le bâtiment aurait pu s’effondrer.”

La maison appartient maintenant à un nouveau propriétaire chanceux, et le duo affirme que le projet a également complètement remanié leur amitié.

Alan a ajouté : « Nous sommes amis, mais avant, nous nous rencontrions tous les mois ou nous appelions tous les quinze jours et nous dînions.

“Mais maintenant, depuis que nous avons fait ça, j’ai l’impression qu’elle est devenue une amie encore meilleure.

“Alors nous téléphonons tous les jours, envoyons des SMS tous les jours.”

Amanda a ajouté en riant : « Pauvre Alan. J’étais dans sa région hier et je me suis dit : ‘Je viens de déposer ma fille à l’école. J’arrive’.

« Et je fais le tour, pas un mot de mensonge, il a tout son linge qui sèche sur un étendoir dans le jardin à l’arrière, il a ses chaussettes et la télé est en pause.

“Nous sommes dans sa maison, qu’il le veuille ou non.”