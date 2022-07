Je placerai la restauration des rues principales de Grande-Bretagne au cœur de mon leadership

Le cœur battant de votre ville natale est la rue principale.

Pour moi, c’était à Southampton où je passais la plupart de mon temps le soir, les vacances scolaires et les week-ends, soit à aider à la pharmacie de ma mère, à servir des tables au curry local ou à traîner avec mes amis au café.

Les rues principales rassemblent nos communautés et je sais à quel point elles sont importantes.

C’est pourquoi, lorsque j’étais chancelier, j’ai donné de l’argent aux conseils locaux de tout le pays par le biais du Leveling Up Fund et du Future High Streets Fund.

Parce que passer au niveau supérieur ne consiste pas seulement à améliorer les transports ou les meilleures écoles, mais aussi à pouvoir être fier de l’endroit où vous vivez.

J’ai un plan pour le faire.

Si je deviens Premier ministre, je réduirai le nombre de magasins vides d’ici 2025 et renforcerai les sanctions pour les graffitis et les détritus.

J’examinerai les réglementations pour soutenir nos marchés de producteurs et protéger l’accès aux liquidités.

Avec des rues commerçantes propres et animées, des boutiques animées et des cafés pleins à craquer, nous pouvons revitaliser des quartiers entiers et restaurer la fierté des gens dans tous les coins du Royaume-Uni.