Le jeu de devinettes de la BBC I Can See Your Voice voit les concurrents s’affronter dans un jeu amusant de musique, de synchronisation labiale et de rires.

L’émission à succès a été diffusée à l’origine en Amérique et en Corée du Sud, mais a illuminé des téléviseurs au Royaume-Uni avec Paddy McGuinness comme animateur.

Inspiré par le spectacle sud-coréen original, I Can See Your Voice voit des membres du public, généralement par équipes de deux, essayer de faire la différence entre les bons et les mauvais chanteurs mystères – la torsion étant qu’ils ne peuvent pas tout à fait les entendre.

Lentement, un par un, le nombre de chanteurs sera réduit jusqu’à ce que nous sachions si le chanteur final peut réellement tenir un morceau quand ils ont un duo avec la célébrité musicale invitée.

Je peux voir votre voix sera la prochaine fois ce soir (samedi 24 avril 2021) à 19h20 sur BBC One.

Suivez toutes les dernières mises à jour de Je peux voir votre voix ci-dessous…