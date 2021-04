L’attaquant de Tottenham Hotspur, Harry Kane, a déclaré qu’il pensait pouvoir jouer pendant encore 10 ans.

Le capitaine anglais fête ses 28 ans en juillet et connaît l’une des plus belles saisons individuelles de sa carrière, après avoir marqué 31 buts et enregistré 16 passes décisives dans toutes les compétitions.

Cette forme a été reconnue mardi comme Kane a remporté le titre de joueur de l’année en Premier League aux London Football Awards et il a déclaré par la suite qu’il n’avait peut-être même pas atteint son apogée.

« Je pense que même la façon dont le jeu a changé et évolué, avec l’accent mis sur la récupération et la science du sport et les données que nous pouvons collecter maintenant, je pense que le meilleur pour un bon footballeur professionnel devrait être au début de la trentaine, au milieu de la trentaine, » il a dit.

«Il n’y a aucune raison, si vous gardez votre corps en forme et faites les bonnes choses en dehors du terrain, que vous ne puissiez pas jouer au plus haut niveau pendant une longue période.

« Tu pourrais même y aller avec [Lionel] Messi, [Cristiano] Ronaldo, évidemment tu as [Karim] Benzema, qui le font encore dans la trentaine. Il y a donc tellement d’exemples des meilleurs joueurs jouant pendant de nombreuses années, et jouant à un niveau élevé, jusqu’à leur milieu de la trentaine à la fin de la trentaine.

« C’est définitivement un de mes objectifs, jouer le plus longtemps possible et c’est certainement réalisable. Ecoutez, je n’ai que 27 ans, donc il me reste encore un bon nombre d’années avant même d’arriver à ce stade. Mais, bien sûr, J’ai l’impression que le but est de bien jouer jusque dans les années 30 et aussi longtemps que possible. «

Kane, qui a déclaré que son prix était « doux-amer » compte tenu des difficultés de Tottenham cette saison, a déclaré que les Spurs n’avaient pas répondu aux attentes alors qu’ils faisaient face à une course pour se qualifier pour la Ligue des champions, occupant la septième place du tableau, cinq points derrière Chelsea, quatrième avec cinq. jeux restants.

« Les récompenses individuelles sont formidables, ce sont des réalisations fantastiques. Probablement quand je repenserai à la fin de ma carrière, j’irai en profiter un peu plus », a-t-il déclaré.

« Le but en ce moment en tant que joueur est de gagner des trophées d’équipe. Autant que c’est génial, je veux gagner les plus gros prix que l’on puisse offrir en tant qu’équipe, et nous ne le faisons pas tout à fait. C’est l’un des eux, c’est doux-amer. Je préférerais gagner des trophées par équipe et celui-ci. C’est ce que c’est. Je suis fier de le gagner. Cela signifie que ça a été une bonne saison sur le terrain, donc je dois juste essayer et continue ce que je fais. «

Tottenham a été battu 1-0 par Manchester City lors de la finale de la Coupe EFL dimanche à la fin d’une semaine qui a commencé par le limogeage de Jose Mourinho, remplacé par l’ancien milieu de terrain Ryan Mason.

« Ce fut une saison décevante si je suis totalement honnête », a déclaré Kane. « Nous avons eu tellement d’occasions et avons participé à tant de matchs où nous étions en avance, nous avons été dans une excellente position au cours des 15-20 dernières minutes, et nous n’avons pas tout à fait franchi la ligne pour une raison ou une autre.

« Je pense que quand nous regardons en arrière, nous étions dans une excellente position en novembre, puis cette période de décembre et janvier a vraiment mis un terme à ce que nous essayions de réaliser. Nous avons encore beaucoup à améliorer.

« Je suppose que la seule chose à faire maintenant est d’essayer de gagner les cinq derniers matchs et d’essayer de décrocher une place en Ligue des champions. Dans l’ensemble, cela a été décevant et je pense qu’en tant que joueurs, nous devons prendre nos responsabilités et partir cet été. et se concentrer sur ce que nous pouvons améliorer et faire mieux. «

Mourinho a été limogé après 17 mois en charge, des sources ayant déclaré à ESPN que plusieurs joueurs avaient perdu leurs illusions sous le manager portugais.

Kane était un membre de l’équipe qui a prospéré sous Mourinho, cependant, avec ses 47 buts, le total le plus élevé de toute saison de sa carrière, avec 16 passes décisives en grande partie grâce à un changement tactique qui maximisait sa tendance à occuper des positions plus profondes dans les matchs.

« C’est un manager fantastique », a déclaré Kane. « Il a dirigé les plus grands joueurs dans les plus grands clubs du monde. Il est venu avec une réelle compréhension de ce qu’il voulait.

«Nous avons eu de bonnes conversations tôt et cela a continué. Probablement le style de jeu, je l’ai toujours dit, j’ai toujours aimé laisser tomber profondément, mais le plus grand changement était que les gens couraient derrière si je tombais profondément. Et juste en utilisant tous les outils pour essayer d’exploiter les faiblesses de l’opposition.

« Nous venons d’avoir une bonne relation. J’ai l’impression que mon jeu a évolué au cours des trois ou quatre dernières années de toute façon et c’était juste un bon match. C’était dommage que nous ne puissions pas continuer et faire mieux ou gagner quoi que ce soit. trophées, mais je vais certainement profiter de l’expérience que j’ai eue avec lui pour le reste de ma carrière. »

Note de l’éditeur: James Olley faisait partie du panel de vote pour les London Football Awards 2021