Je peux gérer la pression de la Coupe du monde au Qatar

AL-RAYYAN, Qatar – Christian Pulisic a déclaré que c’était un “rêve” d’être à une Coupe du monde – une coupe qui a été cruellement retardée il y a cinq ans sur un terrain gorgé d’eau à Trinidad alors que les États-Unis n’ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 .

La défaite 2-1 contre Trinité-et-Tobago lors de la dernière journée des qualifications a profondément touché Pulisic, et la photo de lui penché, ses doigts enfoncés dans ses yeux après le coup de sifflet final reste indélébile. Maintenant que les États-Unis se préparent pour leur match d’ouverture contre le Pays de Galles lundi, Pulisic est prêt à commencer.

– Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 : Calendrier, aperçus et comment regarder

– Qatar World Cup 2022 : Sportswashing, sécurité et football

“C’est irréel pour moi d’être ici à une Coupe du monde”, a-t-il déclaré après la séance d’entraînement de mercredi. “Juste le sentiment d’être avec ces gars pour jouer sur la plus grande scène. Vous savez, ça a été un de mes rêves toute ma vie, donc je suis juste très excité d’être ici.”

Pulisic n’est pas étranger aux grands moments. C’est un homme avec une médaille de vainqueur de l’UEFA Champions League sur son CV après tout. Mais il comprend aussi que la Coupe du monde est quelque chose de spécial et que l’occasion est là de laisser une impression indélébile.

“J’ai l’impression d’avoir joué dans de grands matchs. J’ai accompli beaucoup de choses. J’ai fait beaucoup de choses”, a déclaré Pulisic. “Mais ce que je veux faire avec la Coupe du monde est quelque chose en plus de tout cela. C’est quelque chose quand j’étais enfant en Pennsylvanie quand j’étais enfant, de cinq à 10 ans, c’est tout ce à quoi je pensais, c’était la Coupe du monde.”

En ce qui concerne la pression de la performance, Pulisic a déclaré qu’il “ne la considérait pas du tout comme un fardeau”. Mais il n’est pas non plus entièrement à l’abri, surtout maintenant qu’il est sur le point de jouer sur l’une des plus grandes scènes du sport.

“Toutes ces émotions et ces choses pour lesquelles vous n’êtes pas prêt, cela vous frappe toujours. Cela vous frappe et vous le ressentez”, a-t-il déclaré. “Vous sentez les grands moments venir chaque jour. Allongé dans votre lit la nuit, quand la journée se rapproche, vous le ressentez un peu plus, alors c’est comme ça que ça se passe.”

Il a ajouté: “Je sais que je peux surmonter ces sentiments et, espérons-le, faire de mon mieux sur le terrain. C’est donc l’objectif.”

Le jeu de Pulisic avec Chelsea cette saison a été disséqué dès le début de la campagne. Chaque fois qu’il était coincé sur le banc des Bleus, l’anxiété au sein des fans américains augmentait. Il a même subi un changement de direction en septembre, Graham Potter remplaçant le limogé Thomas Tuchel.

En conséquence, Pulisic n’a qu’un but et une passe décisive en 13 apparitions, dont trois titulaires. Mais il insiste sur le fait qu’il se sent proche de son meilleur.

“Je me sens bien en ce moment”, a-t-il déclaré. “Ma forme est en fait très bonne ces dernières semaines, je pense. J’ai donc eu quelques matchs, [I’m] continuer à travailler là-bas et à m’améliorer là-bas et honnêtement, je me sens vraiment fort et très bon et préparé pour cela.”

Pulisic comprend également que la Coupe du monde n’est pas seulement une opportunité pour lui de montrer son meilleur, mais aussi de changer la perception de l’équipe américaine. Les Américains ont eu tendance à bien faire dans les Coupes du monde, atteignant les huitièmes de finale sur les quatre dernières fois où ils se sont qualifiés. Pourtant, il est perçu – avec une justification considérable – comme étant toujours en dessous des meilleures nations du monde.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelque chose que le monde se trompait dans sa vision de l’équipe américaine, Pulisic a déclaré: “Je ne pense pas que ce soit nécessairement ce qu’ils se trompent. Je pense que nous devons faire nos preuves. Nous n’avons peut-être pas été au niveau de certaines de ces puissances mondiales au cours des dernières décennies.

“Nous avons eu de bonnes équipes avec beaucoup de cœur et d’esprit, mais je pense que nous pouvons passer à l’étape suivante. Avec une Coupe du monde réussie, je pense que cela peut changer beaucoup de choses.”