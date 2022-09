Je peux gagner 270 £ de l’heure avec une bousculade super facile – c’est tout ce dont vous avez besoin

Un HOMME a révélé comment il gagnait des centaines de livres par heure en prenant des photos de maisons.

Eli Jones a partagé l’agitation latérale super facile sur TikTok qui ne nécessite qu’un appareil photo et un autre kit sympa.

Eli Jones dit qu’elle gagne 300 $ (270 £) par mois grâce à son simple bousculade Crédit : TikTok/itselijones

Il dit qu’il peut facturer jusqu’à 95 $ pour des services tels que des images capturées par un drone Crédit : TikTok/itselijones

Dans un clip, il a déclaré aux téléspectateurs qu’il gagnait un total de 300 $ (270 £) pour l’arpentage d’une maison qu’il entreprenait pour le compte de sociétés immobilières.

La première chose qu’il fait est de prendre des images fixes de l’intérieur, ce qui lui prend au total 15 à 20 minutes.

Il affirme qu’il est payé jusqu’à 175 $ (157 £) pour le service – et c’est loin d’être tout.

Eli propose de prendre des images de drones pour 95 $ et produit même du contenu de médias sociaux pour un total rond de 125 $ afin que les influenceurs puissent promouvoir leurs propriétés sur Instagram et TikTok.

Alors qu’un plan d’étage est également inclus dans ses services – coûtant aux acheteurs jusqu’à 75 $ pour un travail de cinq minutes.

Le TikToker dit que la plupart du travail est effectué à l’aide de son smartphone et utilise des applications utiles telles que CubiCasa.

Eli a déclaré que tout le montage est externalisé et est commodément pris en compte dans les coûts.

Cela prend « zéro » heures, a-t-il dit, expliquant le processus aux abonnés dans les commentaires.

Il a ajouté : “Il est externalisé du jour au lendemain et livré au client le lendemain matin !”

L’immobilier vaut des milliers de dollars et a encouragé plusieurs magnats à partager leurs conseils pour démarrer une entreprise et gagner de l’argent sur des plateformes telles que TikTok.

Lauren Piller, par exemple, est une hôte Airbnb et a fait fortune grâce à une bousculade astucieuse.

Lauren est une infirmière à la retraite devenue investisseur immobilier autodidacte et gagne 20 000 $ (16 280 £) par mois.

Lauren compte plus de 126,7 000 followers sur TikTok et 1 million de likes.

Lauren a expliqué: «J’ai pu arrêter d’être infirmière et gagner cinq fois mon salaire dans le confort de ma maison.

“Je suis un hôte Airbnb cinq étoiles, ici pour vous apprendre à devenir un hébergement financièrement gratuit sur Airbnb, avec ou sans propriété.

“J’ai arrêté définitivement les soins infirmiers en 2018, un an avant que j’ai créé ma propre agence de marketing.

« Je savais aussi que j’allais économiser et acheter un bien locatif.

“J’ai fini par gagner 20 000 $ passivement au cours de mes premières années d’hébergement sur Airbnb.”

Les bousculades secondaires sont devenues une source de revenus de plus en plus populaire pour beaucoup au milieu de la crise du coût de la vie – et cela ne s’arrête pas à l’immobilier.

Une femme a récemment raconté au Sun qu’elle gagnait 10 000 £ par mois et qu’elle avait même perdu le 9e à la suite de sa nouvelle entreprise.

Elle dit que cela lui a permis de rembourser mon hypothèque plus tôt.

Une autre femme a révélé comment elle gagnait plus de 37 000 £ par mois en ne travaillant que deux heures par jour.

Alors qu’un autre magnat averti prétend qu’il peut générer jusqu’à 38 000 £ en quelques clics de souris.