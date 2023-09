« Je peux croire que l’Inde pourrait le faire » : l’ancien premier ministre de la Colombie-Britannique parle du meurtre du chef sikh local – BC

Un ancien premier ministre de la Colombie-Britannique et ministre fédéral de la Santé qualifie d’« incroyables », mais pas totalement hors de question, les allégations selon lesquelles l’Inde serait à l’origine du meurtre en juin d’un éminent dirigeant sikh à Surrey, en Colombie-Britannique.

Ujjal Dosanjh, qui a dirigé la province en tant que néo-démocrate entre 2000 et 2001, a déclaré que l’Inde était un endroit différent lorsqu’il y a grandi que sous le premier ministre Narendra Modi, au pouvoir depuis 2014.

« Si vous voulez vous présenter comme Macho Modi, comme il l’a fait partout dans le monde, alors je crois que l’Inde pourrait le faire », a déclaré Dosanjh à Global News mardi.

« Je n’aurais jamais cru que M. Nijjar représentait une telle menace pour l’Inde que l’Inde doive traverser les frontières internationales pour le tuer, mais si c’était le cas, c’est absolument ignoble. »

Lundi, le premier ministre Justin Trudeau a stupéfié le public canadien en annonçant que les autorités de sécurité nationale disposaient de renseignements « crédibles » suggérant que des « agents du gouvernement indien » étaient impliqués dans la fusillade, le 18 juin, de Hardeep Singh Nijjar, président du Guru Nanak Sikh Gurdwara. et un éminent partisan du séparatisme sikh.

En quelques heures, le ministère indien des Affaires étrangères a rejeté cette affirmation, la qualifiant d’« absurde et motivée ».

Le Canada et l’Inde ont maintenant expulsé certains diplomates de leurs pays respectifs, les négociations commerciales étant interrompues et une mission commerciale prévue en Inde le mois prochain reportée. Trudeau a appelé à la coopération de l’Inde dans l’enquête sur le meurtre de Nijjar, déclarant que le Canada « restera calme ».

« Nous ne cherchons pas à provoquer ou à dégénérer. Nous exposons simplement les faits tels que nous les comprenons et nous voulons travailler avec le gouvernement indien », a déclaré Trudeau mardi.

Avant sa mort, Nijjar, 45 ans, avait exprimé ses inquiétudes concernant les menaces proférées contre lui, qui seraient liées à son activisme politique. Le mouvement du Khalistan soutenant la création d’un État séparé pour les sikhs est interdit en Inde, tout comme un certain nombre de groupes qui lui sont associés et qui sont répertoriés comme « organisations terroristes » par l’État indien.

Le fils de Nijjar, Balraj Singh Nijjar, a déclaré que son père rencontrait des agents du Service canadien du renseignement de sécurité « une ou deux fois par semaine », y compris un ou deux jours avant qu’il ne soit abattu dans le parking de son temple de Surrey.

La communauté sikh de Surrey, Sikhs For Justice et l’Organisation mondiale sikh du Canada réclament une justice rapide dans cette affaire.

Dosanjh, qui critique vivement le Khalistan depuis des décennies, a fait écho à ces appels.

« Si M. Trudeau sait, au moins, qui a poussé certaines personnes à tuer cet homme, alors ils doivent savoir qui a appuyé sur la gâchette. Eh bien, si tel est le cas, donnez-nous la marchandise », a-t-il déclaré.

« Chargez les gens, n’est-ce pas ? Alors au moins, nous pouvons clairement dire que l’Inde a commis une action malveillante.»





Dan Stanton, ancien officier du renseignement du SCRS et directeur de la sécurité nationale à l’Institut de développement professionnel de l’Université d’Ottawa, a qualifié la divulgation de lundi de Trudeau de « sans précédent », particulièrement en ce qui concerne un « pays considéré comme un allié et un ami ».

« Ce que nous considérons au Canada comme des gens exprimant des critiques à l’égard d’un pays et de certaines questions liées à la patrie, (l’Inde) le considère comme une menace réelle à l’intégrité de son État », a déclaré Stanton.

« Ce qui a pu arriver à M. Nijjar, originaire d’Inde, est en grande partie ce qui se passerait en Inde. C’est ainsi qu’ils traitent leurs minorités, leurs groupes religieux minoritaires — pas seulement les sikhs, les musulmans et divers autres groupes — en les arrêtant ou en les faisant sortir. Nous avons vu cela. Mais jamais auparavant nous n’avions pensé que cela se manifesterait en Occident.»

Une prochaine étape naturelle pour le Canada serait d’amener ses alliés – en particulier parmi les Five Eyes – à peser et à condamner les actions présumées de l’Inde, a-t-il ajouté.





Trudeau a cité les renseignements comme source de plaintes contre l’Inde.

Stanton a précisé que les renseignements ne sont pas la même chose que les preuves et sont le plus souvent inadmissibles devant les tribunaux. La source pourrait également provenir de renseignements tiers provenant d’un allié ou d’ailleurs, a-t-il ajouté.

Des manifestations ont déjà été promises dans les bureaux des consulats indiens à Vancouver, Toronto et Ottawa la semaine prochaine.

Mardi, le service de police de Vancouver a accru sa présence à l’extérieur du bureau du centre-ville de Vancouver, tandis que la ville de Vancouver a créé une zone temporaire d’interdiction de stationnement et d’arrêt.

« Même s’il n’y a pas de menace spécifique à laquelle nous réagissons, nous voulons nous assurer que nous faisons tout notre possible pour maintenir le calme et maintenir un sentiment de sécurité pour tous les habitants de la ville », a déclaré le sergent. Steve Addison a déclaré à Global News.

Gurkeerat Singh, bénévole au Guru Nanak Sikh Gurdwara, a déclaré que la communauté accueille favorablement la révélation de Trudeau, qui soutient ses affirmations de longue date sur l’ingérence indienne au Canada, mais espère que des mesures suivront ses « simples paroles ».

« L’Inde a une longue histoire de violations des droits humains qui est bien documentée, et tous ceux qui ont jamais dénoncé les violations des droits humains que l’Inde a commises – quelle que soit la communauté dont ils sont issus… comprennent tous que l’Inde a toujours nié tout ce qu’ils ont fait. Je l’ai déjà fait », a-t-il déclaré.

« C’était prévu, ils vont le nier, mais il est désormais de la responsabilité des alliés du Canada et du Canada lui-même de demander des comptes à l’Inde. »





Les appels de l’Organisation mondiale sikh du Canada au gouvernement fédéral comprennent également la protection des sikhs canadiens qui pourraient être en danger, un examen approfondi des diplomates et des fonctionnaires consulaires indiens dans le pays et des mesures de sécurité renforcées qui bloquent toute personne associée aux forces de renseignement indiennes ou violations présumées des droits de l’homme d’entrer dans le pays.

Le groupe demande également l’arrêt immédiat du partage de renseignements entre les deux pays, le retrait du Canada de son Cadre de coopération en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent avec l’Inde et l’ajout définitif de l’Inde à la liste des pays faisant l’objet d’une enquête dans le cadre du nouveau programme canadien de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. enquête publique sur l’ingérence étrangère.

Dosanjh a déclaré qu’il était peu probable que les relations entre le Canada et l’Inde « se rétablissent de si tôt ».

« Il faut regarder au-delà des régimes actuels », a-t-il ajouté. « J’espère qu’il y aura la paix. »

— avec des fichiers d’Aaron McArthur et de La Presse Canadienne