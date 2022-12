Je pesais 42e mais j’ai perdu la MOITIÉ de mon poids corporel pour me sauver la vie – voici à quoi ressemble mon “tablier suspendu” de peau lâche

Une FEMME qui a réussi à changer sa vie en perdant près de la moitié de son poids corporel a révélé comment elle se retrouve maintenant avec d’énormes plis de peau lâche.

Teresa Parent, qui pesait autrefois 42e, dit qu’elle se sent maintenant beaucoup mieux, mais son incroyable transformation l’a laissée avec un “tablier suspendu” de peau lâche.

Teresa a réussi à perdre 26e 1 crédit

Son incroyable perte de poids lui a laissé la peau lâche sur le ventre 1 crédit

Teresa, de Long Beach, en Californie, doit subir une opération pour enlever la peau lâche.

Dans une vidéo émouvante publiée sur TikTok, Teresa a partagé à quoi ressemblait son corps avant l’opération qui a changé sa vie.

Incapable de retenir ses larmes, elle a déclaré: “Je pesais 600 livres et j’ai travaillé très dur au cours des quatre dernières années et demie de ma vie pour perdre 370 livres.

“Dans quatre jours, je vais subir une chirurgie d’abdominoplastie pour enlever mon ventre à tablier suspendu. Vous pouvez voir qu’il pend jusqu’à mes genoux. Voici à quoi il ressemble quand je m’assieds.

“Cela me fait paraître beaucoup plus gros que je ne le suis en réalité. C’est très douloureux, c’est embarrassant et c’est honteux, mais j’essaie de me concentrer sur le fait que je suis un guerrier de la perte de poids.

“J’ai travaillé très dur pour sauver ma propre vie et dans quelques jours, tout cela aura disparu et ma vie sera à jamais changée pour le mieux.

“Je documente cela pour moi-même et je le partage avec vous tous parce que j’espère que cela aidera à normaliser l’obésité et la peau lâche et tout ce qui accompagne la perte de poids.”

À la fin de son message, Teresa s’est levée et a dit : “Voici à quoi ressemble mon ventre en tablier suspendu quand je suis debout. Comme vous pouvez le voir, il pend beaucoup.

“Cela me cause tellement de douleur physique et émotionnelle, et j’ai hâte que la peau soit enlevée.”

Ses partisans l’ont félicitée pour son honnêteté et lui ont souhaité bonne chance avant sa prochaine opération.

L’un d’eux a déclaré: “Ce n’est pas honteux. C’est un signe de votre incroyable courage et de votre ténacité.”

Un autre TikToker a déclaré: “Vous faites face à cela avec beaucoup de grâce. Sachez que nous sommes avec vous à 100%.”

Quelqu’un a écrit : “Ça doit être difficile d’être aussi transparent et vrai avec les gens. Vous devriez être fier de votre courage !”

L’un d’eux a dit : “Ça doit être difficile d’être aussi transparent et vrai avec les gens. Vous devriez être fier de votre courage !”

Elle doit subir une opération cette semaine 1 crédit