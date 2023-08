Prime Video Nous sommes Newcastle United La série docu sera lancée le vendredi 11 août. Le premier versement offre un accès unique et direct à la façon dont l’achat de 40 millions de livres sterling par Newcastle de l’attaquant d’Everton Anthony Gordon s’est déroulé.

Dans le premier épisode, les caméras filment les copropriétaires Amanda Staveley et Mehrdad Ghodoussi alors qu’ils luttent contre les limites du fair-play financier dans la poursuite de leur objectif clé de transfert en janvier.

« Anthony était un joueur qui nous intéressait beaucoup l’été dernier », déclare le directeur technique Dan Ashworth alors qu’il s’adresse au conseil d’administration pendant que les caméras d’Amazon tournent pendant la fenêtre de janvier.

« Nous avons fait une offre cet été, il [Gordon] répond en fait à un tas de critères pour nous : de bonnes références de personnages, connaît la Premier League et il pourrait être opérationnel pour la seconde moitié de la saison. Ce serait donc un domaine que nous serions vraiment intéressés à explorer.

Cependant, avec cinq jours restants dans la fenêtre, l’offre de Newcastle à Everton pour l’achat de Gordon est rejetée. Everton demande 50 millions de livres sterling, plus environ 10 millions de livres sterling de modules complémentaires pour son joueur.

« Tout le monde pense que quelle que soit la juste valeur marchande, ajoutons-y encore 20% et vendons-le à Newcastle », se plaint le copropriétaire Mehrdad Ghodoussi. « Yasir l’aime bien [Gordon], mais au juste prix. Pas au mauvais prix », explique Staveley, partageant l’avis du président saoudien de Newcastle, Yasir Al-Rumayyan.

Dans une scène ultérieure, Al-Rumayyan explique: « Je ne m’implique généralement pas dans: » nous devrions avoir tel joueur ou tel joueur « . D’accord, il est bon. Certainement. Mais nous n’allons pas trop dépenser. Sinon, vous allez enfreindre le Fair Play. Les émotions sont très, très importantes, surtout dans le football. Mais en même temps, les émotions doivent venir en dernier, pas en premier.

Une conférence téléphonique Zoom montre ensuite Jacobo Solis, responsable des investissements directs en Europe pour le Fonds d’investissement public saoudien, donnant son avis : « Je pense que nous devrions fixer un plafond tout de suite, et ne pas aller au-delà. » Lors du même appel, le directeur général de Newcastle, Darren Eales, ajoute ses réflexions : « Du point de vue du FFP, pas plus de 40 [million]et peut-être quelques ajouts.

Staveley souligne le risque de ne pas conclure un accord pour Gordon : « Eddie [Howe] va penser : ‘Comment vais-je livrer le football de la Ligue des champions pour la saison prochaine ?’ Je ne veux pas qu’il soit sous pression. Si nous ne pouvons dépenser qu’un certain montant limité et que nous ne pouvons pas dépenser plus, nous devrons supposer que nous n’allons pas atteindre la Ligue des champions la saison prochaine.

Dans la scène suivante, Staveley décroche le téléphone d’Everton en leur disant: « La chose la plus importante que nous puissions faire est que nous sommes prêts à faire tout l’argent à l’avance, cependant, le problème est le prix d’achat. »

Mais il semble qu’Everton ne bouge pas.

Staveley informe alors Dan Ashworth au téléphone alors qu’il est dans un taxi avec Ghodoussi : « Je pense qu’ils bluffent », dit-elle au directeur technique. « Ce que je vous promets – et j’apprécie que vous ne vouliez pas perdre l’affaire, et Eddie non – nous sommes tous alignés. Mais au moins, donnez-nous l’opportunité de jouer au hardball.

Pesant la perspective d’amener Anthony Gordon à Newcastle, Staveley explique devant la caméra: « Nous savons qu’avec Eddie, il [Gordon] va juste… s’épanouir. C’est dur. Anthony va être l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Il est juste extraordinaire et Eddie l’adore. Mais pour le moment, je reconnais que nous n’avons pas la capacité de dépenser ce que nous aimerions dépenser pour les joueurs.

Avant un appel décisif à Everton, Ghodoussi dit à sa femme: « Pensez à ce que vous allez dire une minute. »

« Je sais ce que je vais dire. » Staveley répond calmement. Avant d’appeler Everton et de leur dire : « Nous avons vu Son Excellence [Al Rumayyan], très tard hier soir. Nous venons d’avoir une conversation très difficile. J’essaie vraiment d’arriver à 45 [million] plus cinq [million add-ons], et ils ne le feront tout simplement pas. Savez-vous à quel point nous avons travaillé dur avec vous pour essayer de nous assurer [this deal happens] Nous avons essayé de le justifier… Eddie a même parlé à Son Excellence, mais le conseil ne le fera tout simplement pas.

Avec moins de 48 heures avant la fermeture de la fenêtre, la tactique de négociation dure fonctionne et Newcastle a conclu un accord pour Anthony Gordon au prix qu’ils souhaitaient. Rapporté à 40 millions de livres sterling plus 5 millions de livres sterling en add-ons.

Une fois l’accord conclu, Staveley et Ghodoussi Facetime leur nouvelle recrue : « Comment vas-tu mon ami ? Ravi de vous rencontrer, mon pote. dit Ghodoussi. « Je suis tellement excité que vous nous ayez rejoint », rayonne Staveley. « Sincères excuses, nous devrions être là avec vous pour vous saluer et vous accueillir dans le meilleur club du monde. Tu es en tête de notre liste de cibles depuis longtemps donc on va vraiment bien s’occuper de toi. Vous avez nos numéros. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit…

Gordon sourit à l’appel et dit à ses nouveaux patrons : « Je suis vraiment content, j’ai hâte de commencer ».

Réfléchissant à l’accord, Staveley a déclaré aux caméras d’Amazon: « De toute évidence, il y a eu beaucoup de recul sur le prix. Heureusement, je suis très motivé. Je ne suis pas un bon perdant personnel – donc c’est bien !

Le premier épisode de We Are Newcastle United sera lancé sur Prime Video le 11 août, avec de nouveaux épisodes lancés chaque semaine

