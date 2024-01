“Je pense qu’il y a urgence”

Au cours de sa conférence de presse de fin de saison lundi au complexe sportif UPMC Rooney, le président des Steelers, Art Rooney II, s’est parfois montré ouvert, optimiste, solidaire, raisonné et franc. Mais à aucun moment il ne peut être qualifié de satisfait.

Plus précisément, Rooney a abordé les problèmes concernant l’entraîneur Mike Tomlin, l’embauche d’un nouveau coordinateur offensif, la nécessité pour l’équipe de « s’assurer que nous obtenons un jeu de qualité de notre position de quart-arrière à l’avenir », Kenny Pickett et Mason Rudolph en particulier, le 2023 classe de repêchage et mettre fin à la séquence de défaites de la franchise en séries éliminatoires.

“Je pense qu’il est juste de dire que je sens que nous sommes plus proches cette année à ce stade du match que nous ne l’étions à ce stade l’an dernier”, a déclaré Rooney en réponse à une question lui demandant s’il pensait que l’équipe s’était rapprochée de être un prétendant. “Je pensais que nous avions une solide classe de recrues, quelques gars qui sont vraiment intervenus en tant que solides titulaires pour l’avenir. Il faut recommencer. Il faut avoir une autre bonne classe de repêchage. Je pense que nous avons un noyau de joueurs, et cela ” Nous pouvons rivaliser avec ce groupe. Comme je l’ai dit, je pense que la plus grande chose dont nous avons besoin est un jeu de qualité au poste de quart-arrière. “

Comme Tomlin l’a fait lors de sa conférence de presse de fin de saison, Rooney a déclaré que l’on croyait toujours que Pickett, le 20e choix au classement général du repêchage de la NFL 2022, pourrait devenir l’homme idéal pour le poste, mais il a également félicité Rudolph pour ce qu’il a fait. lors des quatre derniers matchs de la saison et a exprimé le désir de le voir revenir dans l’équipe en 2024.

“Nous sommes toujours satisfaits de Kenny Pickett et de son avenir”, a déclaré Rooney. “Il sait qu’il doit travailler dur pour passer à l’étape suivante. Nous en avons parlé. Une des choses que je pense que nous aimons chez Kenny en termes de carrière, c’est à quel point il a travaillé dur, et il a franchi une étape chaque année. Nous cherchons à ce que cela se produise ici. C’est un élément important du prochain coordinateur, s’assurer qu’il aide Kenny à passer à l’étape suivante.

“Cela étant dit, je ne peux pas ignorer ce que Mason a fait”, a ajouté Rooney. “Je ne peux pas ignorer le fait qu’avoir de la compétition sera bon pour tout le monde. Mason est arrivé et a montré, je pense, de quoi nous sommes capables lorsque nous obtenons un jeu de qualité au poste de quart-arrière. Appréciez ce que Mason a fait. Nous sommes intéressé à ramener Mason.

Rooney n’a montré aucun intérêt pour l’idée de prendre en charge le processus d’identification et d’embauche du nouveau coordinateur offensif.

“Je veux dire, le n°1, pour être clair, c’est l’embauche de Mike”, a déclaré Rooney. “Les entraîneurs-chefs embauchent leurs coordonnateurs. Ce serait une erreur de ma part d’essayer de bousiller les lignes d’autorité, disons, en termes de façon dont les choses sont censées fonctionner. Cela étant dit, Mike et moi parlons tous les jours. (Général Manager) Omar (Khan), nous parlons tous les jours, partageons des idées. Cela doit être l’embauche de Mike. Je pense que Mike a compris que nous recherchions quelqu’un qui a une certaine expérience, quelqu’un qui a un parcours que nous pouvons examiner et avec lequel nous nous sentons à l’aise. . Ce sont les choses que Mike recherche.

Au cours de la séance, Rooney a donné un aperçu de l’état d’autres domaines de la liste, et même s’il y a eu quelques éloges pour certaines choses et une reconnaissance de facteurs atténuants dans d’autres, il a continué à revenir sur le fait que la compétition pour la victoire et la poursuite des championnats sont les attentes.

“Je pense que nous avons deux porteurs de ballon très performants, Najee (Harris) et Jaylen (Warren)”, a déclaré Rooney. “Ils, avec une ligne offensive qui s’améliore, peuvent être la base du succès à l’avenir. Il y a certainement des points positifs ici, à mesure que la saison avançait, je pense que vous avez vu ce qu’ils peuvent être.

“Du côté défensif, je n’aime pas chercher des excuses, mais nous avons été frappés par une série de blessures qui ont parfois été difficiles à surmonter”, a-t-il poursuivi. “Tout bien considéré, je pense que nos entraîneurs ont fait du bon travail en branchant des gars là où il fallait parfois un programme pour découvrir qui ils étaient le dimanche. Un peu fou de ce côté-là. En fin de compte, je pense que nous avons un noyau solide. groupe de joueurs du côté défensif sur lequel nous pouvons nous appuyer et avec qui nous pouvons gagner. Dans l’ensemble, j’aime la façon dont nos gars ont continué à se battre pour obtenir une place en séries éliminatoires. Je pense qu’il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons bâtir pour aller de l’avant. Nous devons trouver des moyens pour nous assurer que nous serons meilleurs la saison prochaine. C’est ce que nous faisons à ce stade.

Rooney a expliqué pourquoi il pense que Tomlin est l’homme de la situation.

“Je pense que les joueurs répondent toujours à Mike. C’est le n°1”, a déclaré Rooney. “Il a toujours les caractéristiques clés que nous avons vues lorsque nous l’avons embauché. Il peut retenir l’attention d’un groupe de jeunes de 20 ans pendant toute une saison, les garder dans le combat tout au long du combat. Il se sent toujours bien avec Mike. Évidemment si je ne le faisais pas, nous ferions un changement. Si Mike n’était pas capable de nous mener au championnat, il ne serait pas là. C’est pourquoi il est ici.

Rooney a ajouté : “Je pense qu’il y a une urgence. Tout le monde. Moi-même, Mike, les gars qui sont dans l’équipe depuis un moment, TJ (Watt), Cam (Heyward), tout le monde. Nous en avons assez. Il est temps de obtenir des victoires. Il est temps de passer aux prochaines étapes. Donc, oui, je pense qu’il y a une certaine urgence ici, c’est sûr… Il y a une détermination là-bas et une détermination là-bas… Je m’impatiente un peu. Nous devons voir le genre d’amélioration que nous avons tous Je veux voir. Mike le croit aussi fermement que n’importe qui d’autre dans le bâtiment.

Au cours de la séance, le président des Steelers a abordé un certain nombre d’autres questions :

Sur le stade Acrisure :

“Nous procédons actuellement à une évaluation du stade, en examinant vraiment ce qu’il faudra pour que ce stade soit dans ce stade au cours des 10, 20 prochaines années, quoi qu’il soit. C’est un processus. Nous avons engagé des consultants pour nous aider à réfléchir. Nous aimons le stade, nous pensons que c’est une excellente installation. Avec les bons types d’améliorations, nous pouvons continuer à être notre maison pendant longtemps.

Sur les avantages de Pickett :

“Les choses que nous aimons chez Kenny (Pickett) sont toujours sa ténacité, sa compétitivité, son désir d’être un gagnant. Il a toutes ces sortes d’intangibles. Ce que je pense que nous avons besoin de lui, c’est simplement de continuer à se développer en tant que un quart-arrière. Lisez rapidement la défense, faites en sorte que l’offensive joue le mieux possible dans une situation donnée lorsqu’il sort du groupe. Il a une certaine expérience dans ce domaine. Il continuera à y travailler… Je pense que sur le terrain L’apprentissage est quelque chose sur lequel on peut s’attendre à des progrès plus que les intangibles. Les intangibles, soit vous les avez, soit vous ne les avez pas. Sa capacité à voir le terrain, à lire rapidement les défenses, ce sont des choses que vous pouvez développer avec l’expérience. Si vous ” Regardez autour de vous dans la ligue, vous voyez cela avec les jeunes quarts. Les premières années, ils trouvent en quelque sorte leur chemin. Tout d’un coup, la troisième ou la quatrième année, ils cliquent. C’est ce que vous devez voir. “