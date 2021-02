«  Je pense qu’il y a une culpabilité  »: Biden veut (enfin) mettre fin à la guerre au Yémen

WASHINGTON – Le président Joe Biden fait un effort précoce et agressif pour mettre fin à la guerre au Yémen, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Le conflit qui dure depuis des années a fait plus de 200 000 Yéménites morts et en a mis des millions d’autres au bord de la famine. Cela a entaché la réputation de l’Amérique, avec des armes de fabrication américaine utilisées dans les frappes menées par l’Arabie saoudite contre des civils. Et cela a enflammé les tensions au Moyen-Orient.

Mais il y a une autre dynamique plus personnelle qui pousse le Yémen au premier plan de l’agenda de l’administration Biden.

« L’une des raisons pour lesquelles il y a urgence morale dans l’administration Biden pour mettre fin à cette guerre est, je pense qu’il y a une culpabilité », a déclaré le représentant Ro Khanna, D-Californie, qui a dirigé les efforts du Congrès pour mettre fin au soutien américain à l’Arabie saoudite. campagne de bombardement de la coalition.

Khanna a noté que bon nombre des principaux conseillers à la sécurité nationale de Biden travaillaient également dans l’administration Obama et qu’ils étaient impliqués dans le feu vert du plan d’intervention de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen.

« Je pense qu’ils ressentent un intérêt personnel dans la correction de ce tort », a déclaré Khanna.

Rob Malley, conseiller à la sécurité nationale de l’ancien président Barack Obama qui vient de rejoindre l’administration Biden, a récemment mis à nu ce sentiment de complicité.

«Les États-Unis ont joué un rôle majeur au Yémen depuis le début et doivent donc répondre de leur rôle dans la tragédie», a écrit Malley dans un éditorial brûlant publié la semaine dernière dans le magazine Foreign Affairs et co-écrit par Stephen Pomper, qui a travaillé comme conseiller spécial d’Obama pour les droits de l’homme et d’autres questions.

« Nous savions que nous pourrions monter dans une voiture avec un conducteur ivre », se souviennent Malley et Pomper d’un autre responsable d’Obama. «Et pourtant, les États-Unis ont grimpé de toute façon.»

Parmi les horreurs qui peuvent peser sur la conscience de l’équipe de Biden: près de 2,3 millions d’enfants yéménites de moins de cinq ans sont à risque de malnutrition aiguë, selon un avertissement diffusé vendredi par quatre agences des Nations Unies.

Il n’est donc peut-être pas étonnant que Biden ait utilisé son premier discours de politique étrangère en tant que président pour annoncer que les États-Unis mettraient fin à leur soutien aux opérations offensives de l’Arabie saoudite au Yémen et suspendraient certaines ventes d’armes au royaume – des mesures recherchées depuis longtemps par Khanna et d’autres.

Plus important encore, Biden a nommé un envoyé spécial pour aider à mettre fin au conflit: Timothy Lenderking, un diplomate de carrière qui a passé des années à travailler sur des questions épineuses au Moyen-Orient.

«Cette guerre doit prendre fin», a déclaré Biden dans son discours du 4 février.

« Un travail difficile »

Les experts du Yémen et les défenseurs de l’humanitaire ont applaudi l’accent mis par Biden sur le Yémen, en particulier la nomination de Lenderking. Dans le même temps, ils préviennent que pour mettre fin au conflit, il faudra un engagement soutenu de la Maison Blanche.

« Il y a cette idée parmi certaines personnes que les États-Unis peuvent en quelque sorte monter sur ce cheval blanc, claquer des doigts et la guerre est finie », a déclaré Elana DeLozier, une experte du Yémen au Washington Institute for Near East Policy.

«Cela va être une tâche difficile», a-t-elle déclaré.

L’administration Trump a rendu la situation au Yémen encore plus difficile, estiment les législateurs et les experts, en particulier avec sa décision prise à la 11e heure de désigner les Houthis, rebelles soutenus par l’Iran, comme un groupe terroriste. Les Houthis ont aidé à chasser le gouvernement internationalement reconnu du Yémen du pouvoir en 2014, transformant le Yémen en un champ de bataille entre l’Iran et les Saoudiens, rivaux acharnés en lice pour l’influence dans la région.

Alors que les Houthis sont largement vilipendés pour leur rôle dans le conflit, des groupes humanitaires avaient supplié l’administration Trump de ne pas les désigner comme un groupe terroriste – craignant que cela n’entrave davantage la fourniture de nourriture et d’autres formes d’assistance au peuple yéménite.

Vendredi, le secrétaire d’État de Biden, Antony Blinken, a levé la désignation de terrorisme des Houthis, alors même qu’il dénonçait le groupe militant pour une litanie de violences et d’atrocités – y compris ses attaques contre l’Arabie saoudite et ses tortures de citoyens américains. (Le département d’État a laissé en place d’autres mesures pénalisant les dirigeants houthis.) Alors que les groupes d’aide ont salué la décision, cela a ouvert l’administration Biden aux critiques des faucons iraniens.

Et certains législateurs du Congrès – même ceux qui ont exprimé leur inquiétude face à la décision de l’administration Trump – avertissent maintenant que l’annulation de cette décision pourrait enhardir les Houthis, plutôt que de les attirer à la table des négociations.

« Nous ne devons pas laisser les Houthis croire qu’ils ont reçu un laissez-passer gratuit pour leurs actions violentes », ont déclaré le sénateur Jim Risch et le représentant Michael McCaul, les principaux républicains de la commission des relations étrangères de la Chambre et du Sénat, dans un communiqué conjoint.

Pendant ce temps, Khanna et d’autres avertissent l’administration Biden de ne pas aller doucement avec les Saoudiens. La réputation du royaume a chuté à Washington après le meurtre brutal de Jamal Khashoggi, un chroniqueur du Washington Post en 2018. Les législateurs estiment que le dirigeant de facto du pays, Mohammed bin Salman, a ordonné l’assassinat du journaliste.

« Nous devons faire comprendre aux Saoudiens que leur relation sur la Colline a été gravement endommagée », a déclaré Khanna. « Et s’ils ont le moindre espoir de le réparer, ils doivent lever le blocus … et conclure un accord de paix », a-t-il dit, faisant référence à un blocus de la coalition saoudienne empêchant la livraison de nourriture et de médicaments au Yémen.

L’envoyé de Biden a un « seuil élevé » pour la douleur politique

DeLozier a déclaré que les Saoudiens voulaient mettre fin à la guerre – en partie à cause des dommages qu’elle a causés aux relations américano-saoudiennes. Mais elle a dit que tant que les Houthis continueraient à lancer des missiles sur le territoire saoudien, le royaume était bloqué.

« Ils ont la volonté politique, ils ne savent tout simplement pas comment s’en sortir », a-t-elle déclaré.

Il est important que Lenderking devienne l’un des meilleurs experts du gouvernement américain au Yémen.

« Il a une connaissance très approfondie du Yémen », y compris de tous les acteurs de la région, a déclaré DeLozier. « Tim entrera avec beaucoup de bonne volonté … Tout ce qu’il fera avec ça dans les premiers mois est, je pense, vraiment critique. »

Les alliés se disent déterminé, imperturbable et disposé à assumer la plus laide des missions diplomatiques.

Il a « un seuil extrêmement élevé » pour la douleur politique, a déclaré David Des Roches, ancien fonctionnaire du département de la Défense et maintenant professeur au Centre d’études stratégiques du Proche-Orient et du sud de l’Asie. « L’Amérique a beaucoup de diplomates qui ne sont pas diplomates et un certain nombre qui s’enorgueillissent. Ce n’est certainement pas lui. »

Des Roches et d’autres ont noté que pendant les derniers jours de l’administration Trump, Lenderking a été contraint de subir une tirade de colère de la part du personnel du Congrès indigné par la désignation de terrorisme Houthi.

«Vous devez arrêter de mentir au Congrès», a déclaré un assistant du Congrès lors d’un appel téléphonique avec Lenderking et d’autres fonctionnaires du Département d’État, selon un compte rendu dans le magazine Foreign Policy.

« Je sais que Tim n’était pas partisan de cette décision, et il était un peu malheureux qu’il ait été laissé tenir le sac quand il a dû se faire mâcher par le personnel », a déclaré Gerald Feierstein, un ancien ambassadeur américain au Yémen qui a su Prêteur pendant des années. « Il n’était que le messager. »

Le sénateur Christopher Murphy, D-Conn., Qui avait dirigé les efforts au Sénat pour mettre fin à la guerre, a déclaré que les États-Unis doivent se repositionner «en tant qu’intermédiaire honnête», et la nomination de Lenderking est une étape cruciale dans cette direction. « Tim est un diplomate intelligent qui peut travailler avec les principaux dirigeants pour mettre fin à ce cauchemar », a déclaré Murphy.

Un arabophone dont le père était également au service extérieur, Lenderking a été sous-secrétaire adjoint au bureau du Proche-Orient du département d’État pendant l’administration Trump. Avant cela, il était chef de mission adjoint à l’ambassade des États-Unis à Riyad.

La semaine dernière, il a commencé son nouveau poste par un voyage de retour à Riyad, où il rencontré Martin Griffiths, le négociateur de paix de l’ONU pour le Yémen, parmi d’autres responsables. Griffiths a fait des progrès dans la résolution du conflit, mais Khanna a déclaré qu’avoir le prêteur à la table lui donnerait plus d’influence.

Le démocrate de Californie pense que l’administration Biden ne relâchera pas la pression – non seulement à cause du facteur de «culpabilité», mais aussi parce que l’effort bénéficie d’un fort soutien au Congrès et parmi le public américain.

«C’est une terrible crise humanitaire», a déclaré Khanna. « Et (les Américains) ne veulent certainement pas être impliqués dans la facilitation d’une situation qui pourrait conduire à la famine de millions de personnes. »