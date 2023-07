« Je pense qu’il faut se poser des questions… »

Huma Qureshi est actuellement occupée à promouvoir sa dernière sortie Tarla. L’actrice a récemment parlé de la polarisation religieuse à Bollywood et a déclaré qu’en tant que musulmane, elle ne s’était jamais sentie « différente ».

Huma Qureshi est récemment apparu dans l’émission Seedhi Baat et lorsqu’on lui a demandé si la polarisation religieuse existait à Bollywood, l’actrice a répondu : « Aaj kal jab mai ye baatein sunti hu toh lagta hai ki ye baatein ho kiu rahi hai ? (Je ne comprends pas d’où viennent ces choses).





À cela, l’ancre a expliqué Huma, « Yeh baatein isliye ho rahi hai kyunki jab PM Narendra Modi hal hi mein America gaye they, media k taraf se ek hi sawal pucha gaya aur woh ye sawal tha bharat me jo musalman hai unke hit and adhikar surakshit nahi hai. Kya aapko lagta hai ye sawal sahi tha? (Cela a fait surface lors de la récente visite du Premier ministre Modi aux États-Unis où les médias américains l’ont interrogé sur la protection des droits des musulmans. Pensez-vous que c’était la bonne question).

Huma Qureshi a répondu au présentateur et a déclaré en hindi : « Je n’ai jamais réalisé que je suis musulman et que je suis différent. Mon père dirige un restaurant, Saleem’s à Kailash Colony (de Delhi). Dans mon expérience personnelle, je ne l’ai jamais ressenti. Les gens l’ont peut-être ressenti. Cela dit, je pense que des questions devraient être posées et que chaque gouvernement devrait répondre.

Les internautes ont félicité Huma Qureshi pour sa réponse. L’un des commentaires disait « très bien répondu ». Un autre a écrit : « Huma a donné la bonne réponse. Un autre a commenté, « wow Huma trop bien. »

Huma Qureshi a fait ses débuts avec Gangs of Wasseypur d’Anurag Kashyap et est devenue célèbre. L’actrice est actuellement vue dans le film Tarla qui est basé sur la vie de la célèbre chef à domicile Tarla Dalal. Dirigé par Piyush Gupta, le film met également en vedette Sharib Hashmi, Bharti Achrekar et Veenah Nair et est diffusé sur Zee 5.

