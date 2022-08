“Je pense qu’il était content de me voir”: un homme se réveille pour trouver Boris Johnson lors d’une descente de police dans son appartement

Un homme a déclaré qu’il “pensait qu’il rêvait” après s’être réveillé pour trouver Boris Johnson dans son appartement, entouré de policiers.

Splinter Sales, qui se décrit comme un rappeur hip-hop, a déclaré L’indépendant il s’est réveillé aux cris de «police» devant la propriété de West Norwood, à Londres, mercredi matin.

Il a filmé le moment où il a ouvert la porte de sa chambre pour voir le Premier ministre debout dans le couloir dans le cadre d’un raid de la police métropolitaine.

Sa vidéo, qui est devenue virale après avoir été publiée sur TikTok, montre M. Johnson souriant et demandant “comment allez-vous?” après que l’homme a crié “wagwan Boris” et a éclaté de rire.

Splinter Sales, qui ne voulait pas que son nom complet soit publié, a déclaré L’indépendant il « s’est réveillé en criant “police” » vers 6 heures du matin et s’est dirigé vers la porte de sa chambre dans l’appartement en colocation.

“J’étais tellement choqué”, a-t-il ajouté. “J’étais ivre la nuit dernière, je me suis réveillé pour voir Boris Johnson sur mon visage. Je pensais que je rêvais.

« J’ai passé un bon moment à [Notting Hill] carnaval et je ne m’y attendais pas, pow J’étais tellement confus.

Splinter Sales a décrit sa rencontre surprise avec le Premier ministre comme une “rencontre très rapprochée”, mais a ajouté : “Je pense qu’il était ravi de me voir”.

Le rappeur a déclaré qu’il n’avait pas été arrêté, ajoutant: “Je ne sais pas ce qu’ils cherchaient mais rien ne m’est arrivé.”

M. Johnson a rejoint le raid dans le cadre d’une série d’engagements au cours de ses derniers jours en tant que Premier ministre, avant l’annonce du résultat de l’élection du chef du Parti conservateur.

Il a rendu visite aux agents des unités de réduction de la violence et s’est fait le champion de la campagne de recrutement de 20 000 agents de police supplémentaires, déclarant: « Rendre nos rues plus sûres a toujours été au cœur de ma mission de niveler ce pays, car tout le monde devrait avoir la sécurité, la confiance et l’opportunité qui vient d’avoir une rue et une maison sûres, où qu’ils vivent.

Dans un communiqué de presse publié avant la diffusion de la vidéo, la police métropolitaine a déclaré que le raid à l’aube était une opération ciblée dirigée par le renseignement, visant à lutter contre la violence liée à la drogue.

(TikTok/isnotmeitsyou0)

Un porte-parole a confirmé qu’aucune arrestation n’avait été effectuée dans la propriété, mais a déclaré que les agents avaient récupéré des drogues et des accessoires de classe B, ainsi qu’un téléphone suspecté pour la drogue, qui avait été saisi pour enquête.

Rien n’indiquait que l’un des objets de la propriété partagée appartenait à Splinter Sales, et un homme de 23 ans a été arrêté ailleurs mercredi, soupçonné de fournir des drogues de classe A.

La surintendante-détective Victoria Sullivan a déclaré: «Le trafic de drogue inflige des dommages indicibles à nos communautés. La perturbation des lignes d’approvisionnement est au cœur de notre travail de lutte contre la violence, qui est la priorité absolue du Met. Il existe des liens forts entre les deux.

“Ce n’est qu’une des nombreuses opérations d’application de la loi menées quotidiennement dans le cadre de notre objectif de cibler les détenteurs de lignes, tout en aidant à protéger les personnes vulnérables qu’ils exploitent. Notre message aux trafiquants de drogue est clair : nous venons vous chercher.“

Scotland Yard a déclaré que depuis 2019, il avait arrêté plus de 2 000 détenteurs de numéros de «lignes de comté» utilisés pour vendre de la drogue, fermé plus de 800 lignes, procédé à plus de 1 000 arrestations et obtenu environ 3 500 accusations pour des infractions liées à la drogue, à l’esclavage et aux armes.