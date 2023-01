“Je pense qu’il essaie de trouver de l’oxygène” – Biden rejette la proposition de trêve de Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné un cessez-le-feu en Ukraine.

Il fixa la trêve au 7 janvier.

Elle a été rejetée par le président américain Joe Biden.

Le président américain Joe Biden a suggéré que la lutte de Vladimir Poutine en Ukraine après 10 mois de guerre et des milliers de vies perdues avait incité le président russe à offrir une trêve de 36 heures, en disant : “Je pense qu’il essaie de trouver de l’oxygène”.

Le Kremlin a déclaré que Poutine avait ordonné un cessez-le-feu à partir de 12h00 vendredi après un appel à une trêve de Noël par le patriarche Kirill de Moscou, chef de l’Église orthodoxe russe.

L’Ukraine a rejeté l’offre de cessez-le-feu à propos du Noël orthodoxe russe, affirmant qu’il n’y aurait pas de trêve tant que Moscou n’aurait pas retiré ses forces d’invasion des terres occupées.

Interrogé sur le projet de trêve, Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche : “J’hésite à répondre à tout ce que dit Poutine. J’ai trouvé intéressant qu’il soit prêt à bombarder des hôpitaux, des crèches et des églises… le 25 et le Un an. Je veux dire, je pense qu’il essaie de trouver de l’oxygène.

LIRE | Poutine se dit prêt pour les pourparlers avec l’Ukraine si Kyiv accepte les “nouvelles réalités territoriales”

L’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoly Antonov, a accusé l’administration américaine de ne vouloir aucun règlement politique, ajoutant que “même” le cessez-le-feu déclaré unilatéralement était qualifié de tentative de trouver de l’oxygène.

“Tout cela signifie que Washington est déterminé à se battre avec nous” jusqu’au dernier Ukrainien “et que le sort du peuple ukrainien n’inquiète pas du tout les Américains”, a déclaré Antonov dans des remarques sur la page Facebook de l’ambassade qui ont été présentées comme des réponses aux médias. des questions.

Le cessez-le-feu de Poutine commencerait à temps pour la célébration de Noël par l’Église orthodoxe russe le 7 janvier.

La principale Église orthodoxe d’Ukraine est reconnue comme indépendante par la hiérarchie ecclésiastique depuis 2019 et rejette toute idée d’allégeance au patriarche de Moscou.

De nombreux croyants ukrainiens ont décalé leur calendrier pour fêter Noël le 25 décembre comme en Occident.

Ce serait la première trêve majeure de la guerre de plus de 10 mois qui a fait des dizaines de milliers de morts et dévasté de vastes pans de l’Ukraine.