« Je pense que Tom Cruise était agacé par Nicole Kidman cette nuit-là » : Jonathan Becker sur la photographie des plus grandes stars du monde | Photographie

Jonathan Becker se souvient d’une occasion où il travaillait avec le regretté directeur artistique de Vogue, André Leon Talley. Ils étaient censés prendre une photo d’une « créatrice de bijoux et de sa fille sur un poney ». Si vous ne l’avez pas déjà remarqué, Becker n’était pas très enthousiaste. Mais Talley l’était – et il était agacé que Becker ne l’ait pas été davantage. « Il faisait deux fois ma taille », raconte Becker, « et il me tapait sur la tête en disant : « Prends la fille. Prends la photo maintenant. » »

Ce n’était pourtant pas son genre de séance photo. « André aimait la mode et les marques, dit-il, et ça ne m’intriguait pas le moins du monde. » Bien qu’il soit photographe et qu’il ait passé cinq décennies à photographier tout le monde, Becker n’est pas lui-même un nom connu du grand public. Mais beaucoup des personnes qu’il a photographiées pour Vanity Fair et Vogue le sont, et bien d’autres encore. Son dernier livre, Lost Time, en regorge.

Il a déménagé en Californie pour éviter une facture de spaghetti de 500 $ du restaurant d’Elaine à New York, où il avait tourné Paul Simon et Andy Warhol

Harvey Weinstein se profile derrière l’actrice Léa Seydoux au club chic londonien Annabel’s en 2015. Madonna apparaît illuminée par le rire en 1990. L’auteur Fran Lebowitz sourit en laissant un fauteuil géant de couleur crème l’envahir à la soirée des Oscars de Vanity Fair en 2000. David Bowie semble légèrement mécontent au festival du film de Tribeca en 2003.

Il y a aussi les grands noms du monde de l’art : Jean-Michel Basquiat, Cindy Sherman et Roy Lichtenstein, ainsi que ceux du monde littéraire, dont William Burroughs, Arthur Miller et Tom Wolfe. Becker pourrait former un cabinet dangereusement éclectique avec les hommes politiques et leurs proches qu’il a conquis, de Jackie Kennedy à Nancy Reagan, de John F. Kennedy Jr et Carolyn Bessette-Kennedy à plusieurs des Trump, ainsi que des noms internationaux comme Mikhaïl Gorbatchev et Aung San Suu Kyi. Et aussi des membres de la famille royale, beaucoup de membres de la famille royale.

Les mains disent tout… un Robert Mapplethorpe malade lors de l’ouverture de sa rétrospective, New York, 1988. Photographie : © 2024 Jonathan Becker. Tous droits réservés

« Ce sont des personnages d’un monde disparu », écrit l’éditeur du livre, Mark Holborn, dans son introduction ; et, en parlant à Becker par vidéo depuis sa cabane sur une île du Maine, cela ressemble à un catalogue surréaliste de grands noms de la fin du XXe et du début du XXIe siècle.

Mais revenons à Talley. Cela n’en a peut-être pas l’air, mais les deux hommes étaient de grands amis. « J’adorais André », dit Becker. « J’ai les larmes aux yeux quand je pense à lui. » Ils se sont rencontrés pour la première fois lors d’une séance photo de l’ancienne rédactrice en chef de Vogue, Diana Vreeland, dans le salon de sa maison de Park Avenue à New York en 1979. Lorsque Becker a avoué à Vreeland d’où il l’avait reconnue – la ramenant chez elle dans le taxi qu’il a commencé à conduire en 1978 pour financer ses revenus de pigiste – Talley a apparemment crié. « C’était vraiment la personne la plus dramatique que j’aie jamais rencontrée. »

Le discours de Becker est parsemé de phrases qui rappellent le New York d’antan, ce qui est facilité par ses pauses régulières pour rallumer son cigare. « Je n’aurais pas eu la moindre chance dans un urinoir public », dit-il à un moment donné, faisant référence à la façon dont son père, l’universitaire William Becker, considérait ses chances s’il n’était pas allé à Harvard. Lorsque le grand photographe franco-hongrois Brassaï a répondu à quelque chose que Becker a écrit sur son travail par la phrase : « Vous avez bien compris et exprimé l’esprit dans lequel j’ai fait mes photos », Becker s’est dit : « Eh bien, je n’ai plus besoin d’urinoir. » Cela lui a donné une liberté, dit-il.

Son histoire personnelle se déroule à Paris (Brassaï devient l’un de ses premiers mentors) et en Californie, pour éviter une note de 500 dollars de spaghettis au célèbre restaurant Elaine’s de New York, où il avait utilisé la cuisine pour prendre des portraits de Paul Simon et d’Andy Warhol. Sur la côte ouest, il a fait « du travail sordide pour des magazines aux titres inavouables » et a été figurant dans Grease II, dont sa mère, Patricia Birch, était la réalisatrice.

« Cela aurait brisé Internet »… Dr Kevorkian avec ses peintures, 1994. Photographie : © 2024 Jonathan Becker. Tous droits réservés

Les images de Lost Time évoquent parfaitement une époque. Prenez par exemple la photo de Robert Mapplethorpe prise en 1988, un an avant sa mort du sida. C’était à l’occasion de l’ouverture de sa rétrospective au Whitney à New York. C’est une image sans prétention. Mapplethorpe est assis, de profil, s’appuyant sur un bâton. Il n’occupe pas beaucoup de place dans le cadre, mais ses doigts fins occupent le devant de la scène, soulignant de manière spectaculaire la maigreur de son visage juste au-dessus.

« Le fléau du sida avait jeté son dévolu sur le sujet. J’ai cherché à l’exprimer visuellement », écrit Becker dans le livre. « C’était terrifiant, ce fléau, à New York – et il démoralisait les gens », dit-il aujourd’hui. « Il n’y avait pas de remède et il n’avait jamais été photographié auparavant. » La photo de Becker a été largement reproduite.

Bien que ses sujets l’aient toujours surpris d’une certaine manière, c’est le Dr Kevorkian, fervent défenseur du suicide assisté, qui l’a le plus surpris. Becker l’a photographié chez lui à Détroit en 1994. C’était un personnage controversé qui avait déjà été jugé pour suicide assisté, mais personne n’avait jamais vu son art. « Il était là, sous tout cela, révélant qu’il avait des tendances nécrophiles », explique Becker. « C’est l’une de ces photos qui a vraiment eu un impact – l’équivalent d’une rupture sur Internet. »

Becker a été envoyé sur place, à Aspen, dans les Adirondacks, en Amérique du Sud et à Palm Springs, et laissé libre de continuer à travailler sur l’histoire. Les budgets, ou « l’histoire du budget », comme il le dit en plaisantant, « n’ont jamais existé. Si quelqu’un m’avait dit : « Il n’y a pas de budget », j’aurais répondu : « Bien sûr qu’il n’y a pas de budget » – et j’aurais voulu dire qu’il n’y a pas de limite à l’argent que l’on peut dépenser. »

Brassy… Donald Trump en 2005. Photographie : © 2024 Jonathan Becker. Tous droits réservés

C’est sur le vif, plutôt que par le biais de scénarios plus mis en scène, que Becker a composé nombre de ses plus grandes compositions. Dans un cliché saisissant, Nicole Kidman tire une bouffée de cigarette à la soirée Vanity Fair des Oscars en 2000. Tom Cruise, son mari à l’époque pour une autre année, regarde dans l’ombre. Cela ressemble à un moment de désapprobation. « Je pense qu’il était agacé par Nicole ce soir-là », dit Becker. Cruise est, dit-il, conservateur, « bien élevé et très conscient de sa célébrité au cinéma ». Ce qui, selon Becker, explique cet agacement : « Elle avait bu quelques verres et ne jouait pas le rôle. »

Il est d’une franchise rafraîchissante, exprimant souvent s’il aimait ou non un sujet. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi ? Il ne l’aimait pas. « J’avais un drôle de sentiment à son égard », dit-il. Il semble également peu impressionné par la légende du gonzo Hunter S Thompson. « C’était un monstre. Il aimait tirer avec des armes à feu et faire des bêtises, et il était définitivement scandaleux. » Becker concède cependant que Thompson était « très amusant ».

Il apprécie Melania Trump, qu’il a photographiée peu de temps après son mariage. Elle était « calme et avait un certain sens de l’humour », tandis que Donald Trump « a son charme ». Becker a photographié l’ancien président à plusieurs reprises, mais la photo qui figure dans le livre le montre en train de pivoter sur un trône doré cuivré dans une pièce dorée cuivrée de la Trump Tower. Quel est exactement le charme de Trump ? « Je n’en suis pas sûr », dit Becker. « C’est un charme narcissique. Il partage en quelque sorte son grand pouvoir – il se considère très puissant. Mais il est aussi très crédule. » Becker ne semble pas embarrassé par les personnes qu’il photographie et affirme ne pas vraiment se soucier de politique, se concentrant « davantage sur les personnages ». Mais il n’acceptera pas « de missions visant à blanchir les gens. Mon travail n’est pas nécessairement de rendre les gens beaux, ou de les rendre plus acceptables. Ce que j’aime faire, c’est extraire les personnages et les laisser faire leur propre théâtre. »

Infiniment curieux… Jonathan Becker à Buenos Aires en 1986. Photographie : © 2024 Jonathan Becker. Tous droits réservés

Becker est un curieux invétéré et a un flair pour l’humour, mais il semble attiré par la paix et la tranquillité. À un moment donné, il me montre l’île tranquille où il réside, rendue encore plus tranquille par le fait qu’il est 6 heures du matin un samedi. Deux ou trois fois par semaine, il se rend dans son atelier à New York. « Il est situé à l’est, donc si j’y vais en voiture, je n’ai pas à pénétrer trop profondément dans la ville. »

Bien qu’il ait fait carrière en photographiant de fabuleux New-Yorkais lors de soirées chics, il trouve la ville cacophonique, comme toujours. « Je suis d’abord un New-Yorkais, ensuite un Américain », dit-il, mais il parle d’un sentiment de perte. « Quand j’étais enfant, il n’y avait aucun doute que c’était la plus belle ville du monde. Frank Sinatra chantait à son sujet. C’était vraiment la capitale. » Il n’éprouve plus ce sentiment, dit-il.

Plus Becker regarde le livre, « plus je me rends compte que c’est du temps perdu ». Il montre une photo de Jackie Kennedy Onassis, sur laquelle elle semble « fascinée » par l’écrivain Bernard Malamud. « C’était une époque où les intellectuels avaient plus de statut que les stars de cinéma ou les mondains », dit-il. « Il n’y avait pas que les Kardashian. Ils auraient été ridiculisés. »