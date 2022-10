JE PENSE que nous pouvons tous convenir que Liz Truss est une théière en chocolat inutile.

Elle était pro-remain puis elle était en faveur du Brexit.

Elle était une Lib Dem, puis elle était une conservatrice.

Et puis, après être devenue Premier ministre, elle a décidé de transformer la Grande-Bretagne en une version occidentale de Singapour, ce qui est à peu près sensé, si vous louchez un peu.

Mais ensuite, après avoir dit qu’elle ne changerait pas d’avis, elle a changé d’avis.

Alors, comment sa stratégie de poulet sans tête va-t-elle fonctionner si Poutine utilise des armes nucléaires ?

« En représailles, j’ai tiré le nôtre sur Moscou. Et maintenant, je veux les ramener. Oops!”

Évidemment, elle doit partir le plus tôt possible, mais cela nous pose un problème encore plus important car quelle est l’alternative ?

Les conservateurs ont mis deux mois entiers à filtrer, réfléchir et voter avec soin pour proposer Truss, ce qui signifie que toutes les alternatives sont pires.

C’est probablement la raison pour laquelle tout le monde en Grande-Bretagne dit maintenant qu’il veut Starmer.

Je ne sais pas. Je ne l’ai jamais aimé et je ne vais pas changer d’avis juste parce que le Parti conservateur a implosé.

Qui nous laisse avec quoi ? Les libéraux démocrates ?

Et je n’ai absolument aucune idée de qui est même leur chef.

Ou les Verts, qui donnent à Truss un aspect équilibré et sensé.

Lorsque la prochaine élection arrivera et que nous serons confrontés à l’option de certains communistes ou de certains fous, nous allons tous espérer l’option traditionnelle à choix multiples au bas du bulletin de vote : E. Aucune de ces réponses.

Alors peut-être que le moment est venu pour quelqu’un de se présenter et de former un nouveau parti politique.

C’est ce qui se passe ailleurs dans le monde quand la vieille garde ne coupe plus la moutarde.

Le parti qui vient d’accéder au pouvoir à Rome, les Frères d’Italie, n’existait même pas il y a dix ans.

Cela pourrait-il arriver ici ? Ce qui est inquiétant, c’est que je ne pense pas que ce soit possible.

Diable nous savons

La mort de la reine nous a rappelé qu’au fond, nous sommes farouchement traditionnels.

Nous voulons des passeports bleus et des cabines téléphoniques rouges.

Nous aimons les choses qui existent depuis un certain temps.

Nous préférons le diable que nous connaissons au diable que nous ne connaissons pas.

Nous traiterions donc un nouveau parti comme nous avons traité l’Ukip – avec une telle méfiance qu’aux élections locales de 2017, il a perdu la totalité des 145 sièges qu’il défendait.

Aujourd’hui, il n’y a même pas un murmure d’un nouveau parti à venir.

Ce qui signifie que nous entrons dans une période de taux d’intérêt élevés, d’inflation galopante, de chute des prix de l’immobilier, de coupures d’électricité, de grèves et de possibles pénuries alimentaires, sachant que notre chef sera soit une femme qui ne sait pas lire dans une pièce – soit un éloge funèbre pour cela matière – ou un homme dont les cheveux sont faits de Lego.

Que Dieu nous aide.

Les tournesols et Mona Lisa sont des beaux-arts mais Athéna est la tête Turner

SELON une enquête publiée cette semaine, la meilleure œuvre d’art jamais créée est la Joconde de Léonard de Vinci.

Non ce n’est pas le cas. Et ce n’est pas non plus le tableau qui a pris la deuxième place, les Tournesols de Van Gogh.

Si l’un ou l’autre avait été peint par un membre du Women’s Institute et était en vente dans un salon de thé, vous ne leur donneriez pas un second coup d’œil.

En fait, la deuxième meilleure œuvre d’art de tous les temps est Rain, Steam And Speed ​​de Turner.

Et le meilleur, à un mile, est cette affiche de la tennis girl Athéna.

Comme vous l’avez peut-être entendu, mon conseil municipal m’a ordonné de fermer le restaurant de la boutique de la ferme.

Cela signifie que j’ai dû vendre toutes mes vaches adultes, qui allaient être utilisées pour faire du bœuf, ne laissant que leurs veaux dans les champs.

Sauf qu’ils ne sont pas dans les champs.

Sans contrôle parental, ils sont dans mes plates-bandes, mon verger, l’allée de mon voisin et partout sur l’A361.

Et chaque matin, je suis réveillé à 5 heures du matin par le son de leurs pleurs.

Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi leurs mères sont parties.

Et, si je suis honnête, moi non plus.

Nip ceci dans le bourgeon

Comme nous le savons, le genre d’éco-manifestants qui se collent aux autoroutes passent leur temps libre à affirmer que tout le monde a le droit de traverser la vie sans jamais être offensé.

C’est leur principale activité. Le noir. Blanc. Droit. Gai. Trans. Peu importe qui vous êtes, vous ne devriez jamais rencontrer quoi que ce soit qui vous contrarie.

Et pourtant, cette semaine, une idiote écolo du nom de Maddie Budd a décidé de vider un seau plein d’excréments sur une statue érigée en l’honneur du capitaine Sir Tom Moore.

Eh bien, je suis désolé, mon amour, mais selon tes propres règles, cela a offensé des millions de personnes dans tout le pays, ce qui signifie que tu dois être accusé de crime de haine.

Espérons que le tribunal décide de vous couper le pénis.

Blessé par ça ? Dure.

SELON Michael G Wilson, producteur des films 007, le prochain James Bond devrait avoir la trentaine.

Vraisemblablement, c’est pour qu’il ait l’air bien quand le prochain film s’ouvrira avec lui sous la douche, ayant simplement rêvé qu’il était papa – et mort.

Côté plus léger de la panne

JE ME SOUVIENS avec affection des coupures de courant des années 70.

On jetait encore quelques morceaux de charbon sur le feu et on se blottissait autour de la petite télévision qui fonctionnait sur une batterie de voiture.

Et tout allait bien. Je soupçonne, cependant, que si nous avons des coupures de courant cet hiver, elles seront assez terribles.

Parce que tu ne peux plus brûler de charbon, ni de bûches, alors tu auras froid.

Et vous ne pourrez pas cuisiner, et le wifi ne fonctionnera pas, donc même si vous pouvez faire fonctionner la télévision sur une batterie de 12 volts, vous ne pourrez rien regarder dessus.

Pourtant, ce n’est pas si mal car, le soir, vous pourrez vous amuser à faire le tour de votre quartier en voiture, en ménageant le klaxon et en faisant tourner votre moteur à chaque fois que vous croiserez la maison d’un propriétaire de Tesla.

Ray est pris de court

Ray Mears, passionné de WILDLIFE, est sorti de sa cachette cette semaine pour dire qu’il trouve les programmes sur la nature de David Attenborough ennuyeux.

Il les a appelés papier peint de table basse et a dit que chaque fois qu’il voit un fou de Bassan plonger au ralenti, il s’endort.

Ray dit que, pour garder les gens intéressés, ces émissions ont besoin d’un vrai présentateur.

Quelqu’un pour entrer parmi les termites et les orques pour expliquer ce qui se passe.

Très bien aussi.

J’adorais regarder Ray lors de ses promenades avec la faune, en partie parce que son enthousiasme pour le sujet était contagieux, mais surtout parce qu’à chaque fois qu’il s’accroupissait pour pointer une brindille, son short très court remontait sur ses cuisses au point où il y avait un danger très réel que nous apercevions sa peau de poulet.

L’oiseau est trouvé dans la brousse

TWITCHERS s’est rendu en Écosse cette semaine après avoir appris qu’un habitant avait repéré un petit oiseau brun dans un buisson.

Une cinquantaine de personnes se sont présentées et ont pris des photos tandis que trois autres tentaient de l’attirer hors de sa cachette.

Certains disent que c’était cruel et insensible au petit oiseau brun.

Mais je pense que c’est une bonne nouvelle.

Grâce à une épidémie dévastatrice de grippe aviaire, je n’ai pas vu d’oiseau depuis des lustres.

Les cerfs-volants rouges qui patrouillent normalement dans ma ferme ont disparu. Ainsi que les buses et les hiboux.

Et les troupeaux de marteaux jaunes brillent également par leur absence.

Ce sont des temps inquiétants, il est donc bon d’entendre qu’en Écosse, il reste encore un oiseau.