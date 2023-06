« Je pense que nous devons le laisser fonctionner », déclare Cramer à propos de cet industriel

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct « Morning Meeting » à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi. Actions mixtes, avec une baisse de la technologie Restez avec Caterpillar Watch Eli Lilly 1. Actions mixtes, avec une baisse de la technologie Les actions ont largement baissé mercredi matin, un jour après que le S & P 500 et le Nasdaq Composite ont atteint de nouveaux sommets de clôture en 2023. Les actions technologiques à grande capitalisation, qui ont alimenté les récents gains de Wall Street grâce à l’intelligence artificielle (IA), ont pour la plupart pris une pause mercredi. Les actions des participations du Club Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN) et la centrale d’intelligence artificielle Nvidia (NVDA) étaient toutes sous pression en milieu de matinée. Plus tôt mercredi, nous avons examiné comment Meta utilise l’IA pour stimuler l’engagement et améliorer les publicités sur ses plateformes. Le parent Instagram et Facebook « passe le meilleur moment de sa vie » en utilisant l’IA à son avantage, a déclaré Jim Cramer mercredi. 2. Rester avec Caterpillar Le fabricant d’équipements de construction Caterpillar (CAT) a prolongé sa solide performance de juin, gagnant plus de 2 % mercredi matin pour pousser les gains cumulatifs du Club Holding à près de 13 %. « Je pense que nous devons le laisser fonctionner », a déclaré Jim. Caterpillar, qui a généralement été sensible aux indicateurs macroéconomiques, pourrait avoir été soutenu par un rapport sur l’emploi américain plus fort que prévu pour mai et la hausse des prix du cuivre mercredi. Le géant industriel Caterpillar fabrique également des équipements utilisés pour l’exploitation minière. 3. Regardez Eli Lilly Eli Lilly (LLY) est sur le point de présenter des données sur ses médicaments contre le diabète et l’obésité à un stade précoce dans les semaines à venir, offrant un autre catalyseur potentiel à la hausse pour un titre qui a déjà grimpé de près de 40 % au cours des trois derniers mois . Jim a déclaré que ces présentations, prévues pour la conférence de l’American Diabetes Association du 23 au 26 juin, sont importantes à surveiller même si les avantages financiers ne seront pas visibles avant plusieurs années. À court terme, Jim a déclaré qu’il était positif pour Eli Lilly que les investisseurs reconnaissent que la société dispose du bilan nécessaire pour accroître la capacité de fabrication de Mounjaro, son médicament actuel contre le diabète de type 2 qui attend l’approbation des États-Unis pour traiter l’obésité. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long META, AMZN, GOOGL, MSFT, NVDA, CAT, LLY. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un échange. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.