Le roi Carl XVI Gustaf s’est prononcé contre la gestion de la crise des coronavirus par son pays, affirmant que le gouvernement suédois n’avait pas réussi à sauver des vies en raison de la stratégie de laissez-faire qu’il avait adoptée.

«Je pense que nous avons échoué» Le roi Gustaf a déclaré, lors d’un entretien inhabituellement franc avec le radiodiffuseur d’État SVT, dont des extraits ont été publiés jeudi. «Nous avons un grand nombre de morts et c’est terrible. C’est quelque chose avec lequel nous devons tous souffrir », a-t-il déploré, ajoutant que la nation entière a eu un «Année terrible.»

Le roi a déclaré qu’il était attristé par les décès causés par la pandémie de coronavirus et le «Des conditions difficiles que le peuple suédois a subies.»

«Vous pensez à toutes les personnes qui n’ont pas pu dire adieu aux membres de leur famille décédés. Je pense que c’est une expérience lourde et traumatisante de ne pas pouvoir dire un adieu chaleureux ». il a dit.

Les commentaires francs du monarque ont surpris le public, Johan T. Lindwall, rédacteur en chef de la publication Svensk Damtidning affirmant que c’était «Exceptionnel et insolite» pour que le roi ait lancé une telle critique publique du gouvernement.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la Suède a imposé peu de restrictions et a choisi de poursuivre une stratégie d ‘«immunité collective», suscitant un débat à la fois dans son pays et dans la communauté internationale. Plus particulièrement, alors que de nombreux autres pays européens ont été stricts au printemps, la Suède est restée ouverte.

Près de huit mois plus tard, le pays a connu près de 8 000 décès dus au virus, selon les dernières données de son agence de santé publique. Ce nombre est presque 10 fois plus élevé que les chiffres enregistrés en Norvège et en Finlande voisines réunies.

Cependant, les tactiques de laisser-faire des Suédois en matière de pandémie et leur responsabilité dans le nombre de décès font toujours l’objet de débats animés. Les pays européens qui ont imposé des verrouillages stricts, comme le Royaume-Uni et la Belgique, ont encore connu un nombre beaucoup plus élevé de décès par habitant.

