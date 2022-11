Je pense que ma fille est la réincarnation d’une célèbre chanteuse d’opéra – elle se souvient de son ancien nom et de sa vie passée

Une maman affirme qu’elle a failli s’évanouir d’étonnement lorsque sa fille de six ans a révélé qu’elle était la réincarnation d’un célèbre chanteur d’opéra.

Dorothy Angelica a rappelé des détails saisissants de sa “vie passée” en tant que Lily Pons – y compris sa mort douloureuse d’un cancer 34 ans avant sa naissance, selon sa mère.

Dorothy Angelica a rappelé de manière vivante les détails de sa vie passée, selon sa mère Crédit : Recherche sur la réincarnation

Elle prétend être la réincarnation de la chanteuse d’opéra Lily Pons Crédit : Getty

Kira Angelica a révélé les détails en 2019 au Dr Walter Semkiw, médecin et chercheur en réincarnation basé en Californie.

Elle lui a dit qu’elle avait eu une vision étrange alors qu’elle était enceinte de huit mois en 2010.

Alors qu’elle cousait une couverture pour bébé, elle a entendu une voix appeler “Maman, Maman” d’une autre pièce.

Elle a alors vu une jeune fille en robe à carreaux lui sourire avant de disparaître.

Kira a dit qu’elle croyait que l’âme de son futur enfant aurait pu essayer de communiquer avec elle.

Après la naissance de Dorothy en vieillissant, Kira dit qu’il était clair que la fille dans la vision ressemblait étroitement à sa fille.

Mais elle ressemblait aussi à une autre personne – la femme dont elle a entendu le nom pour la première fois des années plus tard dans la bouche du jeune.

Kira dit que Dorothy était une interprète naturelle avant qu’elle ne puisse parler.

Elle a appris à chanter avec une hauteur parfaite et a eu une “présence magnétique sur scène” dans une production musicale à l’âge de trois ans et demi.

Quand elle avait six ans, Kira lui a raconté la vision de la fille en robe.

À ce moment-là, Dorothy avait appris à méditer, bien qu’elle n’ait pas encore appris à lire ou à utiliser un ordinateur.

Selon le récit de sa mère, Dorothy a décidé de méditer pour voir si elle pouvait découvrir qui était cette fille dans une vie antérieure.

“Après quelques minutes, Dorothy a commencé à donner des détails sur une vie possible”, a écrit le Dr Semkiw sur son site Web Reincarnation Research.

“Kira a attrapé un carnet et a griffonné ce que Dorothy a dit.

“Kira a documenté les déclarations de Dorothy au fil du temps. Elle pensait que sa fille décrivait des choses imaginaires, mais Kira a quand même tout écrit.

“Pendant que Dorothy était assise par terre en train de méditer, elle a soudainement ouvert les yeux et a dit : ‘Maman, je sais qui j’étais dans une vie antérieure.

“‘Son nom était quelque chose comme Lizy ou Lily, mais son VRAI nom était Alice Pons.'”

Kira a cherché les noms sur Google et a découvert que Lily Pons était une soprano star du Metropolitan Opera de New York qui a également trouvé la gloire à Hollywood dans les années 1930 à la télévision américaine dans les années 1950 et 1960.

Et quand elle a lu que le nom de naissance de la chanteuse d’origine française était Alice Pons, “Kira a eu le souffle coupé et s’est presque évanouie”.

“Les cheveux dressés sur la tête”

Dorothy a continué à révéler plus sur sa vie passée, affirme sa mère.

Elle a dit que Lily parlait plusieurs langues, jouait du piano et était une chanteuse professionnelle à l’âge de 22 ans.

Dorothy a également dit que le nom de son mari était “Cos Liams”, qu’elle avait une salle de musique dans sa maison et qu’elle aimait les chats sauvages et le chant des oiseaux.

Dans une autre coïncidence effrayante, Dorothy a développé des douleurs abdominales fréquentes et très douloureuses.

Elle a dit à sa mère : « Depuis que tu as commencé à parler de mourir et de renaître, j’ai commencé à avoir terriblement mal au ventre et je me sens triste.

« Je pourrais vomir, maman. C’est comme si j’avais mal au ventre dans ma vie passée. Très mauvais. Ça me rend triste.”

Et lors d’un épisode, elle a déclaré: «Maintenant, je sais de quoi Lily Pons est morte, maman. Elle est morte d’un mauvais mal de ventre.

Kira a ensuite lu que Lily Pons était décédée d’un cancer du pancréas en 1976.

“En lisant ceci, les cheveux de Kira se sont dressés !”, a écrit le Dr Semkiw.

Kira a également montré à Dorothy une photo de Pons, et elle a dit : « Hé, c’était moi ! Maintenant, tu m’as vu avec les cheveux courts, maman !

La vraie Lily Pons est née en 1898 et a étudié le piano à l’adolescence au Conservatoire de Paris avant de se mettre au chant et de s’installer aux États-Unis.

Son deuxième mari était le chef d’orchestre Andre Kostelanetz – que Kira pense que sa jeune fille aurait pu prononcer comme “Cos Liams”.

Le Dr Semkiw pense qu’il a toutes les caractéristiques d’un véritable cas de réincarnation.

Il a dit que Dorothy et Lily Pons sont similaires sur le visage, ce qui est souvent vu dans les cas qu’il étudie.

Il a ajouté: “Le talent de chanteuse et d’actrice d’Alice Pons est reproduit dans le personnage de Dorothy Angelica.”

Quant à la vision de Kira pendant sa grossesse, il pense qu’il s’agit d’un exemple de “rêve d’annonce”.

L’annonce des rêves a été décrite par le chercheur pionnier sur la réincarnation, le professeur Ian Stevenson, qui croyait qu’il y avait des preuves que les âmes envoient des rêves aux familles dans lesquelles elles sont sur le point de s’incarner.

Le professeur Stevenson, de l’Université de Virginie, a enregistré des milliers de cas de réincarnation au cours de sa carrière.

L’un des plus effrayants était une paire de jumeaux qui prétendaient être deux frères assassinés dans leur vie passée – et reconnaissaient leurs assassins.

Le mois dernier, nous avons parlé d’un jeune garçon qui s’est souvenu d’une vie antérieure en tant que femme décédée dans l’incendie notoire d’un hôtel à Chicago.

Un autre jeune a prétendu être la réincarnation d’un agent d’Hollywood et s’est souvenu de ce qui s’était passé à sa mort.