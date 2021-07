« Je pense que les gens sous-estiment à quel point cela va s’aggraver »: Dr. Ashish Jha

Le doyen de l’École de santé publique de l’Université Brown a mis en garde contre les mois difficiles à venir aux États-Unis en raison de Covid, comme nouvelles données montre que la souche delta peut transporter jusqu’à 1 000 fois plus de virus dans leurs voies nasales que celles infectées par la souche d’origine.

« Je pense que les gens sous-estiment la gravité de la situation », a déclaré le Dr Ashish Jha. « Nous allons connaître un mois d’août très difficile, probablement un septembre très difficile avant que cela ne se retourne vraiment. »

Le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré aux journalistes lors d’un briefing jeudi que la variante delta « est l’un des virus respiratoires les plus infectieux que nous connaissions, et que j’ai vu au cours de mes 20 ans de carrière ».

Jha a déclaré à « The News with Shepard Smith » de CNBC que le taux d’infection pourrait être pire si c’était l’hiver, et a prédit que le pic delta pourrait culminer dans les deux mois.

« Cela pourrait culminer en septembre, mais nous sommes loin du pic, en ce moment nous traitons 40 000 cas par jour, cela va augmenter considérablement avant de culminer », a déclaré Jha.

La variante delta s’est propagée rapidement aux États-Unis, représentant actuellement plus de 83 % des cas séquencés aux États-Unis, contre 50 % la semaine du 3 juillet, selon le CDC.