S’adressant à Sky News jeudi, le secrétaire au Tourisme, Fernando Valdes, a discuté de la possibilité d’un couloir de voyage entre le Royaume-Uni et l’Espagne cet été alors que Madrid cherche à relancer l’industrie des vacances, d’une importance vitale dans le pays.

«Nous sommes désespérés de vous accueillir… Nous serons prêts ici en Espagne et nous pensons également que les choses avec le programme de vaccination au Royaume-Uni se déroulent plutôt bien alors, espérons-le, nous verrons cet été le redémarrage des vacances». il a déclaré.

Valdes a noté que «Un tourisme sûr est essentiel dans ce domaine», et a déclaré que des discussions étaient en cours avec les autorités britanniques pour parvenir à un accord sur l’utilisation des certificats de vaccination.

je crois [vaccine] les certificats nous aideront…. Ce certificat va faciliter les voyageurs et aider le tourisme à partir de cet été.

Tout accord avec le Royaume-Uni sur un passeport vaccinal devra probablement être compatible avec le propre système de l’UE. Le commissaire européen à la justice Didier Reynders a suggéré le bloc «Certificat vert numérique» sera opérationnel le 21 juin.

Valdes a affirmé que si un accord est conclu d’ici juin, il sera possible d’avoir un été assez normal, bien que différent de la normalité de 2019.

L’Espagne, où le programme de vaccination a été notoirement lent, reflétant la majeure partie de l’UE, va vacciner sa 10 millionième personne jeudi. Les taux d’infection restent élevés alors que la troisième vague balaie l’Europe continentale. Dans le même temps, les taux d’infection au Royaume-Uni ont chuté de façon spectaculaire, atteignant 25,2 cas pour 100 000 habitants, ce qui est considérablement plus bas que presque partout sur le continent et contre plus de 350 en janvier.

Londres voudra également éviter une répétition de 2020. L’automne dernier, les experts ont suggéré que la résurgence de Covid-19 au Royaume-Uni était due à des variantes importées d’Espagne, introduites dans le pays par des vacanciers de retour. Une variante espagnole représentait environ 80% de tous les cas en Écosse et au Pays de Galles à la mi-septembre.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!