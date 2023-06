« Je pense que je remplis ces critères »: Kylian Mbappe se soutient pour remporter le Ballon d’Or

L’attaquant vedette du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, estime que cela en a fait assez pour remporter le Ballon d’Or cette saison. Mbappe, qui est présenté comme la prochaine grande vedette du football mondial, a connu une autre bonne saison individuelle pour le PSG et son équipe nationale de France. Cependant, il n’a remporté le titre de Ligue 1 que la saison dernière alors que le PSG n’a pas réussi à franchir les huitièmes de finale de la Ligue des champions, tandis que malgré le triplé de Mbappe, la France a perdu la finale de la Coupe du monde l’année dernière face à l’Argentine lors des tirs au but.

Mbappe a laissé entendre qu’avec les nouveaux critères, il avait bien fait de remporter le Ballon d’Or cette saison.

« Le Ballon d’Or ? C’est toujours difficile de parler d’un trophée individuel, car il faut se mettre en avant. C’est quelque chose qui ne plaît pas forcément au grand public. Est-ce que je mérite le Ballon d’Or ? Avec les nouveaux critères, qu’est-ce qui compte ? Attirer l’attention, marquer des buts et avoir un impact ? Je pense correspondre à ces critères. Je dirais oui, mais ce sont les gens qui votent et je suis toujours optimiste », a déclaré Mbappe à TFI.

Pendant ce temps, parlant des plats à emporter de la saison dernière, Mbappe a parlé de la Coupe du monde au Qatar et a déclaré qu’il aurait échangé son tour du chapeau avec un but contre son camp si cela avait aidé la France à remporter le titre.

« Que puis-je retenir de cette saison avec l’équipe de France ? La Coupe du monde, bien sûr. C’était spécial à cette époque de l’année. Ce fut un moment décisif pour tout le monde. J’aurais troqué mes trois buts en finale contre un contre son camp et une victoire. Nous sommes des concurrents, l’histoire appartient à ceux qui la racontent. Nous voulons l’écrire. C’était difficile de passer devant la coupe sans la soulever », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Lionel Messi et Erling Haaland sont les principaux prétendants au Ballon d’Or cette année. Messi a remporté la Coupe du monde pour l’Argentine et a été nommé joueur du tournoi. Il a marqué un doublé en finale et a remporté le prix du joueur du match pour un record de cinq fois en une seule édition. L’Argentin a également joué un rôle crucial dans le titre de Ligue 1 du PSG. Alors que l’attaquant norvégien a réalisé une excellente première saison pour Manchester City et joue un rôle crucial dans le triplé historique de l’équipe. L’attaquant a marqué 53 buts en 52 matches la saison dernière alors que l’équipe de Pep Guardiola a remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions.