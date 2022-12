“Je pense aux germes tous les jours”

Dans le monde des légumes de Noël, rien ne divise plus qu’un chou de Bruxelles.

Et ici, alors que je regarde une usine aux Pays-Bas, ils sont partout.

C’est comme la chocolaterie de Willy Wonka, mais refondu sous forme de germes.

Ils roulent sur des tapis roulants, sont déversés dans d’énormes machines et dégringolent dans des goulottes.

Ils sont photographiés et soulevés, dimensionnés et triés, emballés et réfrigérés.

C’est implacable, comme regarder couler un magma vert. Au fur et à mesure que de plus en plus de germes sont livrés par les fermes, ils sont introduits dans les machines, et ainsi la marche lente continue encore et encore.

Si vous aimez les germes (alerte spoiler : oui), alors c’est un spectacle fascinant.

Des pousses de toutes tailles sifflent autour de nous, divisées en énormes bacs à roulettes qui se remplissent en quelques minutes. Les Hollandais aiment les petits. Les plus gros partent en Allemagne.

Et là, au milieu, se trouvent les conteneurs pour les Britanniques. Nous aimons les petits choux de Bruxelles au goût croquant.

Les belles pousses, telles qu’on me les décrit.

Le centre mondial de la culture des germes

Peter van’t Woudt est le responsable du site de l’usine Primeale aux Pays-Bas – le centre mondial de la culture des germes.

Au fur et à mesure que les pousses arrivent, il les étudie constamment, passant sa main dans la cuve à mesure qu’elle se remplit.

C’est une période cruciale de l’année dans le monde des choux de Bruxelles.

“Nous fonctionnons 24 heures sur 24”, a-t-il déclaré en regardant autour de son usine.

“C’est le moment de l’année où nous devons tous travailler dur car tout le monde veut les germes. Mais ici, nous sommes une équipe.”

Dans un bon jour, cela peut prendre 34 heures pour que les germes passent de l’entrée de cette usine aux rayons d’un supermarché britannique, et soient récupérés peu de temps après.

On estime que les acheteurs britanniques achètent quelque chose comme 750 millions de germes pendant la période de Noël, mais que seulement environ la moitié d’entre eux seront réellement consommés.

C’est le légume que vous aimez ou que vous détestez et, oui, même dans l’usine de germes, j’ai rencontré des gens qui les aiment, même s’ils ont passé toute la journée à regarder les germes, et d’autres qui n’en supportaient pas le goût.

Comment récolter même une pousse en hiver?

Ensuite, il y a Jack’s Gravemade, dont le travail consiste à utiliser des caméras infrarouges pour éliminer les mauvaises pousses.

Il a dit qu’il les détestait quand il était enfant, mais qu’il est maintenant devenu un fervent fan.

Cela a été une année difficile pour eux, a-t-il dit, avec le long été chaud affectant les pousses.

L’année dernière, seulement 8 % environ des germes étaient jugés inacceptables : maintenant c’est le double.

C’est dur pour les agriculteurs. À une demi-heure de route, nous nous tenons dans un champ boueux, discutant avec Frédérique Sonneveld, chef de produit chez Primeale en charge des choux de Bruxelles, et elle est inquiète.

Ses parents travaillaient dans les germes, tout comme leurs parents auparavant.

Il n’y a rien qu’elle ne sache sur ces choses, ce qui est pratique car tout ce que je sais vraiment, c’est comment les cuisiner et les manger.

Les germes sortent du sol – ils poussent vraiment – de tous les côtés d’une tige épaisse.

Pour les récolter, un véhicule lent circule le long de la ligne de légumes, avec quatre personnes assises à l’avant.

D’énormes coupeurs coupent la tige au niveau du sol, puis elle est soulevée à la main et introduite dans un trou où une machine cachée enlève les pousses de la tige.

Le problème est que vous ne pouvez rien faire si le sol est gelé. Et en ce moment, il fait froid, c’est pourquoi Mme Sonneveld est inquiète.

“Je suis nerveuse parce que c’est une période si importante de l’année, mais nous ne pouvons rien faire s’il fait trop froid. Nous devons récolter autant que nous le pouvons mais…”, elle hausse les épaules et sourit un peu anxieuse.

“Ils ont besoin de nos soins et de notre amour.”

Image:

Choux de Bruxelles récoltés aux Pays-Bas



“Je pense aux germes tous les jours”

Il n’y a, bien sûr, rien que vous puissiez faire contre les caprices de la nature.

L’été a été difficile, a-t-elle expliqué, mais ce n’était pas le seul problème.

La flambée des prix de l’énergie a rendu l’agriculture plus chère, tout comme l’inflation sur le marché du travail. La germination des germes est une activité coûteuse de nos jours.

Mme Sonneveld est une fan inconditionnelle du goût de la pousse, bien qu’elle ait l’air perplexe quand je lui demande si elle en mange tous les jours.

Image:

Frédérique Sonneveld est une inconditionnelle du goût du germe



“Je pense à eux tous les jours, mais je n’en mange pas toujours”, a-t-elle répondu. Probablement très sage.

Elle me présente ce qu’elle considère être le plus bel exemple qu’elle puisse trouver – une taille parfaite, pas de feuilles squameuses et un éclat scintillant.

“Bling, bling,” dit-elle en le lui tendant. Pas, si je suis honnête, une expression que j’ai déjà associée à un chou de Bruxelles auparavant.

Mais c’est incontestablement une belle pousse. C’est celui que je tiens dans notre reportage télévisé, et que je vais manger tout à l’heure.

Image:

Le chou de Bruxelles parfait



Le fait est qu’une énorme quantité de temps, d’efforts, d’argent, de passion et de planification est nécessaire pour livrer l’humble pousse à votre table. Ils sont chéris et aimés, incités à grandir, puis expédiés à votre table.

Et tout ça pour quelque chose que la moitié d’entre vous ne voudra pas. C’est une vie cruelle, être un chou de Bruxelles.