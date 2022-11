Avant cette semaine, peu avaient entendu parler de Przewodow. Aujourd’hui, l’armée surveille certaines parties de ce petit village et les soldats balayent les routes rurales.

C’est l’endroit où la guerre en Ukraine renversé lorsqu’un missile a traversé la frontière polonaise, tuant deux personnes.

Mercredi, les deux missiles qui ont frappé une zone de séchage de céréales dans le petit village polonais ont envoyé des ondes de choc à travers OTAN pays membres.

Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’il n’avait « aucun doute » sur le fait que l’Ukraine n’était pas responsable de l’attaque au missile, tandis que le président américain Joe Biden a déclaré qu’il était “peu probable” qu’il ait été renvoyé de Russie.

Sky News a visité le petit village, s’entretenant avec le témoin oculaire Helena Czepiel et son mari, Robert.

Les deux personnes tuées étaient à la fois des pères locaux et des visages familiers dans une communauté de quelques centaines.

Police polonaise à Przewodow



Nous rencontrons Stanislaw faisant rouler son vélo jusqu’à l’église.

Il est allé à l’école avec les deux hommes.

Il me dit qu’il nourrissait ses vaches quand le missile est tombé et qu’il craignait que les Russes n’arrivent

“Des frissons me parcouraient le dos et j’ai cru qu’ils nous attaquaient”, dit-il.

Mme Czepiel montre la colline où la roquette a frappé.

La femme de 48 ans vit à quelques kilomètres de là et me raconte que la force de l’explosion a secoué sa maison. Elle a entendu deux explosions et a vu un nuage de poussière.

“J’ai couru hors de la maison, mes mains et mes jambes ont commencé à trembler. Personne ne savait ce qui s’était passé, mais nous savions que quelque chose de mauvais s’était passé”, dit-elle.

Situés à environ six kilomètres de la frontière ukrainienne, les habitants de Przewodow ressentent à la fois la perte et la peur.

C’est la première fois qu’une arme du conflit en Ukraine franchit la frontière avec la Pologne, et pour beaucoup, la guerre semble maintenant dangereusement proche.

La Pologne, les États-Unis et l’OTAN pensent que le missile était très probablement un égaré des défenses aériennes ukrainiennes – un point que l’Ukraine conteste actuellement.

Si les premières découvertes sont correctes, alors deux hommes locaux aimés sont morts dans un accident apparemment tragique.

“Comment est-ce possible ? Vous allez travailler et vous mourez”, dit Mateusz, encore sous le choc.

Il a été l’un des premiers sur les lieux et a vu les corps de ses collègues.

“[It’s] deux hommes que je connaissais et ils sont morts », dit-il incrédule.

Alors que cette communauté est en deuil, elle est également consciente qu’elle a eu la chance de s’en sortir.

Pour le moment, les combats n’ont pas éclaté au-delà de la frontière, mais cela rappelle la facilité avec laquelle le conflit peut s’étendre.