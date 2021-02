«  Je pensais que nous allions tomber  »: United a largué des débris au-dessus du Colorado et atterrit en toute sécurité à Denver

Un avion de United Airlines qui a rencontré des problèmes de moteur samedi a atterri en toute sécurité à Denver après avoir largué des débris dans plusieurs quartiers de Broomfield, au Colorado.

Le vol United 328 a décollé de l’aéroport international de Denver à 12 h 49 samedi en direction de l’aéroport international Daniel K. Inouye à Honolulu, selon FlightAware.com. L’avion, un Boeing 777, avait des problèmes de moteur et est rentré en toute sécurité à l’aéroport de Denver vers 13h30, a déclaré le porte-parole de l’aéroport, Alex Renteria, à USA TODAY.

Renteria a déclaré qu’aucune blessure n’avait été signalée, mais ne disposait pas de détails sur les informations faisant état de débris provenant de l’extérieur de l’avion tombant du ciel et, dans un cas, manquant de peu une maison.

Il y avait 231 passagers et 10 membres d’équipage à bord.

Police de Broomfield dit sur Twitter que des débris sont tombés dans plusieurs quartiers vers 13 h et ont conseillé aux gens de ne pas les toucher ni de les déplacer afin que le National Transportation Safety Board puisse enquêter.

« Le vol 328 de Denver à Honolulu a connu une panne de moteur peu de temps après le départ, est rentré sain et sauf à Denver et a été accueilli par les équipes d’urgence par mesure de précaution. Aucun blessé à bord n’a été signalé, et nous partagerons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles, » United a déclaré le porte-parole David Gonzalez dans un communiqué.

Dans une déclaration séparée, il a ajouté: « Tous les passagers et l’équipage ont débarqué et ont été ramenés » vers un terminal de l’aéroport international de Denver. Les responsables travaillent pour amener les passagers sur un nouveau vol à destination d’Honolulu « dans les prochaines heures », a-t-il déclaré.

« Le NTSB mène une enquête et a ordonné à toute personne ayant des débris de cet événement de contacter son service de police local », a-t-il déclaré.

Les passagers ont raconté une terrible épreuve qui a commencé à se dérouler peu de temps après le décollage de l’avion rempli de vacanciers.

L’avion était presque à l’altitude de croisière et le commandant de bord faisait une annonce par interphone lorsqu’une grande explosion a secoué la cabine, accompagnée d’un flash lumineux.

« L’avion a commencé à trembler violemment, et nous avons perdu de l’altitude et nous avons commencé à descendre », a déclaré David Delucia, qui était assis directement de l’autre côté de l’allée du côté avec le moteur en panne, à l’Associated Press. «Au début, je pensais que nous avions terminé. Je pensais que nous allions tomber. «

Delucia et sa femme ont pris leurs portefeuilles contenant leurs permis de conduire et les ont mis dans leurs poches afin que «au cas où nous descendions, nous pourrions être identifiés», a déclaré Delucia, qui était encore secoué en attendant de prendre un autre vol. pour Honolulu.

L’incident sur le vol Denver-Honolulu était la deuxième urgence pour United samedi.

Samedi matin, un vol United de Cancun, au Mexique, à destination de Houston s’est détourné vers la Nouvelle-Orléans après avoir connu un «problème mécanique», a déclaré Gonzalez. Le Boeing 737-800 a atterri en toute sécurité et les 107 passagers ont été embarqués dans un autre avion à destination de Houston.

Lors de l’incident au Colorado, la police de Broomfield, à environ 40 km au nord de Denver, a tweeté une image montrant ce qui semble faire partie de la couverture extérieure du moteur à réaction de l’avion. Une autre image montrait des débris éparpillés sur un champ de gazon à Commons Park.

L’avion a atterri en toute sécurité samedi après avoir subi une panne du moteur droit peu de temps après le décollage, selon la Federal Aviation Administration.

« La FAA est au courant des rapports de débris à proximité de la trajectoire de vol de l’avion. Veuillez contacter les autorités locales et la compagnie aérienne pour plus d’informations sur les passagers », a déclaré l’agence de transport dans un communiqué.

Le NTSB a déclaré sur Twitter qu’il a ouvert une enquête sur «l’événement moteur» sur le vol Denver-Honolulu. L’agence a déclaré que les enquêteurs du NTSB basés à Denver réagissaient.

Tyler Thal, qui vit dans la région, a déclaré à l’Associated Press qu’il était en promenade avec sa famille lorsqu’il a remarqué un gros avion commercial volant anormalement bas et a sorti son téléphone pour le filmer.

«Pendant que je le regardais, j’ai vu une explosion, puis le nuage de fumée et des débris en tomber. C’était comme une tache dans le ciel et en regardant ça, je raconte à ma famille ce que je viens de voir, puis nous avons entendu l’explosion », a-t-il déclaré dans une interview téléphonique avec l’Associated Press. «L’avion a continué en quelque sorte et nous ne l’avons pas vu par la suite.»

Dans une vidéo publiée sur Twitter, un passager a capturé ce qui semble être le moteur du jet en feu.

Contribuer: The Associated Press