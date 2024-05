Je pensais que mon mari, 36 ans, n’était plus amoureux de moi

Par Cassidy Morrison, journaliste principale en santé pour Dailymail.Com









Une femme dont le mari a développé une démence dans la trentaine a révélé que cette maladie avait presque été considérée comme une crise de la quarantaine.

Kristin a épousé Lee Holloway à Maui en 2015 et ils ont eu un bébé en 2016 – mais en quelques mois, son « mari brillant et extraordinaire » est devenu une personne complètement différente.

Soudain, le lève-tôt notoire a eu du mal à se lever du lit à temps pour le travail, ce qui s’est rapidement transformé en une absence de journées entières de travail au sein de la société de cybersécurité Cloudflare qu’il avait contribué à créer.

Il s’en est pris à ses collègues, s’est renfermé et n’a finalement pas pu quitter le canapé, choisissant plutôt de regarder Home Alone pour la dixième fois cette semaine-là.

Kristin craignait que ce soit un problème dans son mariage – peut-être que cette vie n’était pas ce que Lee voulait après tout.

Mais en janvier 2017, un neuropsychologue a déclaré au couple que Lee, 35 ans, vivait l’une des deux choses suivantes : une grave crise psychotique ou les premiers stades de la démence frontotemporale, forme rare et agressive de la maladie qui frappe les personnes dans la trentaine et années 40.

Lee et Kristin Holloway se sont rencontrés chez Cloudflare, la société qu’il a contribué à fonder, en 2013. Ils se sont fiancés un an plus tard.

Lee avait montré des changements de comportement qui inquiétaient Kristin et ses collègues, devenant en colère et récalcitrant une minute et apathique la minute suivante.

C’est le même type de démence qui a frappé l’acteur Bruce Willis, 69 ans, en 2022 et la personnalité de la télévision Wendy Williams, 59 ans, l’année dernière.

Lee, aujourd’hui âgé de 43 ans, est dans les affres avancées d’une variante comportementale FTD, qui le rend incapable de parler ou de prendre soin de lui-même sans une aide constante.

Lee, ses parents et ses soins 24h/24 et 7j/7 dans un domaine californien, séparés de l’endroit où Kristin et leur fils vivent leur vie habituelle.

Vivre séparément de Lee a été une décision difficile à prendre pour Kristin, mais elle l’a prise afin de donner à leur fils une enfance aussi proche que possible de la normale. Elle a dit qu’elle était de toute façon seule dans leur mariage depuis des années.

Lorsque les fondateurs de Cloudflare, Matthew Prince et Michelle Zatlyn, ont vu Lee en 2018 pour la première fois depuis des mois, ils n’ont pas reconnu leur vieil ami. Pour eux, il ressemblait à un zombie se déplaçant sans un mot d’une pièce à l’autre.

Vivre avec Lee et un bébé est devenu dangereux pour Kristin. Certains jours, Lee sortait en courant, laissant la barrière pour bébé et la porte d’entrée ouvertes, souvent sans se soucier de la circulation. Il est finalement allé vivre chez ses parents.

Grâce à l’aubaine de l’introduction en bourse de Cloudflare, Lee a des soins constants dans un vaste domaine où Kristen et leur fils peuvent le voir quand ils le souhaitent, mais ils ont des vies séparées.

Kristin a déclaré : « La juxtaposition du développement de mon fils et de la progression de Lee a été un voyage fou : lorsque mon fils a appris à devenir propre, Lee est devenu incontinent.

« Quand mon fils a commencé à parler, Lee s’est arrêté. »

Kristin Holloway a rejoint Cloudflare en 2011 en tant que spécialiste des communications et je suis tombé amoureux de Lee après que leurs deux relations précédentes se soient effondrées – la sienne étant des fiançailles et lui un mariage – en 2013.

Kristin avait peur que les changements de comportement de Lee soient des signes qu’il n’était pas heureux dans sa nouvelle vie avec elle et un bébé en route.

Kristin a déclaré que les niveaux d’énergie de Lee étaient toujours si épuisés qu’il aurait du mal à se lever du lit, même en vacances ensemble.

Lorsque les deux se sont fiancés en 2014, Lee a décidé d’aller au fond de ses crises de migraine en subissant une intervention chirurgicale pour réparer un souffle cardiaque, considéré comme la force motrice de ses maux de tête qui le clouaient au lit pendant des heures.

Son cœur en est ressorti plus fort que jamais, mais l’opération a marqué un tournant dans la vie commune du jeune couple.

Kristin était enceinte d’environ six mois lorsque Lee a dû s’absenter du travail, passant d’écrire du code à toute heure au bureau à dormir toute la journée ou à rester à la maison avec son bonnet baissé sur son visage.

Il éprouvait des difficultés, mais il attribuait cela à sa convalescence postopératoire, répétant souvent le même refrain : « Je ferai mieux ».

Kristin a déclaré : « Quand il a arrêté de travailler, son comportement a fortement diminué. Il n’a pas enlevé son pyjama et a passé beaucoup de temps sur le canapé. Il regardait en boucle les mêmes films et émissions de télévision.

«En septembre, il regardait Home Alone environ 10 fois par semaine. Il n’a montré aucune motivation ni désir d’être productif. Ce n’était un comportement normal pour personne, encore moins pour mon brillant et incroyable mari.

Contrairement à la maladie d’Alzheimer et à d’autres démences, qui affectent plus particulièrement la mémoire d’une personne, la FTD se manifeste d’abord par des changements de personnalité et de comportement tels qu’un prodige motivé mais de bonne humeur devient récalcitrant et apathique, se disputant avec ses amis et perdant tout intérêt pour l’hygiène personnelle.

D’autres signes caractéristiques de la DFT prendraient plus tard un sens chez Lee : des comportements compulsifs tels que regarder un film dix fois de suite ou compter de manière obsessionnelle les arbres dans son jardin, ou des interactions combatives avec d’autres personnes, comme se battre avec l’obstétricien de Kristin, qui a déclaré qu’elle avait subir une césarienne en urgence.

Le bébé est arrivé et Kristin s’est retrouvée en grande partie seule. Lee était désengagé.

Aujourd’hui âgé de 43 ans, Lee ne parle pas verbalement et vit avec des soins 24 heures sur 24. L’espérance de vie moyenne après un diagnostic de démence frontotemporale est d’environ sept ans et demi

Le diagnostic de Lee est le même que celui de l’acteur de Die Hard, Bruce Willis, 69 ans.

Lors de consultations de couple, elle a pleuré ouvertement à propos de leur situation, affirmant que Lee ne semblait pas se soucier du bébé ni être au courant de ce qui se passait autour de lui.

Selon un rapport de Filaireà un moment donné, Lee s’est levé au milieu d’une séance pour dire qu’il avait oublié de rendre la clé de la salle de bain du bureau du thérapeute et qu’il était sorti de la pièce.

Kristin a déclaré : « J’ai commencé à prendre rendez-vous avec toutes sortes de médecins, notamment notre médecin généraliste, un cardiologue, un neurologue, un psychiatre et un neuropsychologue.

« Attention, notre bébé n’avait que quelques mois. Je tirais du lait dans la voiture entre tous ces rendez-vous pour mon mari qui, à ce moment-là, avait du mal à se lever du lit. J’étais en mode survie complète.

Lorsqu’un médecin a évoqué le mot « démence » en janvier 2017, Kristin a été déconcertée.

Elle a déclaré : « C’est la maladie que contractent les personnes âgées lorsqu’elles commencent à oublier des choses. Ce n’est pas possible… Lee, quant à lui, ignorait totalement ce que cela signifiait. Il a dit qu’il se remettait encore d’une opération cardiaque et qu’il irait mieux. Je pensais qu’il était peut-être dans le déni.

Les examens IRM de Lee ont confirmé que des parties de son cerveau étroitement impliquées dans la personnalité, le comportement et le langage avaient rétréci, signe caractéristique de la démence.

Kristin a déclaré : « J’ai appelé mon patron, je lui ai expliqué ce que les analyses avaient révélé et j’ai donné mon préavis de deux semaines… Mon mari n’allait pas s’améliorer. Chaque instant serait la dernière fois que je serais avec une version saine de lui.

La démence frontotemporale à variantes comportementales, qui retient beaucoup moins d’attention que d’autres formes de démence telles que la maladie d’Alzheimer, est entrée dans le courant dominant l’année dernière lorsqu’il a été révélé que l’acteur Bruce Willis en avait été diagnostiqué.

Comme pour M. Willis, la maladie a affecté la capacité de Lee à parler. L’atrophie des lobes fronto-temporels du cerveau chevauche souvent des zones centrées sur la compréhension du langage et la parole.

Depuis, elle a rejoint le conseil d’administration de l’Association pour la dégénérescence frontotemporale, et elle a lancé le Holloway Family Fund en l’honneur de Lee et a contribué au lancement d’un sommet annuel permettant aux chercheurs et aux médecins du FTD de se rassembler et de discuter des résultats de l’année dans l’espoir de trouver un jour un remède. .