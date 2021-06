Je pensais que mon jumeau d’attaque de crocodile était mort lorsque son corps a flotté à la surface après avoir entendu ses cris, révèle sa sœur

Un BRIT qui a courageusement combattu un crocodile à trois reprises dans une rivière mexicaine pour sauver sa sœur jumelle a raconté le moment où elle a pensé qu’elle était morte.

Georgia Laurie, 28 ans, a déclaré qu’elle craignait le pire lorsqu’une amie a aperçu sa sœur Melissa flottant face contre terre dans l’eau.

Melissa Laurie a été attaquée à plusieurs reprises par un crocodile Crédit : Universal News & Sport

La Géorgie a déclaré que le crocodile s’accrochait à sa sœur et la faisait tourner dans un « rouleau de la mort »

S’exprimant sur This Morning, Georgia a raconté l’horreur de voir la bête de 7 pieds attraper sa sœur par la jambe et la traîner dans un rouleau de la mort.

Elle a décrit s’être précipitée vers une rive voisine lorsque quelqu’un a sonné l’alarme au sujet d’un crocodile dans l’eau.

Remarquant que sa sœur avait disparu, elle et ses amis ont commencé à « crier son nom » mais il n’y avait « aucun son, rien » qui revenait.

« À l’époque, je suis vraiment inquiète parce que la dernière chose que je vois, c’est qu’elle est prise sous l’eau et ensuite elle ne répond pas, donc, je pense à ce stade qu’elle est morte », a-t-elle déclaré.

« Je nage ensuite jusqu’à ce que je puisse entendre mes amis, puis ils disent qu’il y a son corps et je vois son corps flotter face contre terre. »

Georgia, une plongeuse qualifiée, s’est précipitée dans l’eau pour sauver sa sœur lorsque le crocodile a frappé, ce qu’elle a évité en lui « frappant » le nez.

« Mais ma sœur à l’époque ne répondait pas du tout. Elle était bleue et j’ai donc essayé de la ranimer et elle a commencé à agiter les bras, à avoir une crise, je pense qu’elle pensait qu’elle était toujours attaquée », a-t-elle ajouté.

« Cela revient une deuxième fois, alors je lui tape sur le nez, en essayant de lui garder la tête haute en même temps, pour qu’elle ne se noie pas et que ça finisse par disparaître. »

La créature est revenue pour la troisième fois pendant que Georgia aidait sa sœur à monter sur un bateau, et lui a de nouveau frappé le nez pour l’effrayer.

Les sœurs faisaient partie d’un groupe de 25 touristes qui ont été emmenés dimanche dernier par un guide sans licence – nommé localement comme un routard allemand appelé Richie – dans une zone de la lagune de Manialtepec connue pour la nidification des crocs.

Les sœurs nageaient ensemble quand Georgia réalisa soudain que Melissa avait des ennuis.

Georgia a subi des lacérations au poignet Crédit : pixel8000

Melissa a été induite dans le coma mais est maintenant réveillée et se remettrait apparemment bien Crédit : pixel8000

Les sœurs partent en plongée Crédit : pixel8000

Mais malgré leur calvaire – qui a laissé Melissa dans le coma – Georgia dit qu’ils sont déterminés à terminer leur voyage.

Elle a déclaré au Sun: « Melissa a un poignet fracturé qui mettra plus de temps à guérir que ses autres blessures.

« Elle pourrait aussi bien récupérer ici plutôt que de s’ennuyer à la maison.

« Nous n’allons certainement pas terminer notre tournée mondiale. Nous voulons continuer. Je peux bien récupérer ici et elle aussi.

Georgia et Melissa voyageaient à travers le Mexique lorsque l’incident s’est produit Crédit : Rex

Les jumeaux, de Sandhurst, Berks, ont été emmenés dans un hôpital de Puerto Escondido.

Georgia a été soignée pour des marques de morsure et des entailles à la main et au poignet droits, et des égratignures sur les jambes.

On a découvert que Melissa avait un poignet fracturé et des lacérations à l’estomac, mais les médecins craignaient surtout qu’elle ait développé une septicémie, ou un empoisonnement du sang, dans ses blessures.

Jusqu’à présent, la facture médicale des filles a atteint 11 000 £, mais une page GoFundMe a permis de récolter plus de 43 800 £ pour la famille.