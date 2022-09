Je pensais que mon fils de cinq ans avait mal au ventre – la vérité l’a presque tué

Une maman a lancé un avertissement urgent aux parents après que le mal de ventre de son enfant de cinq ans s’est avéré être une infection «tueuse silencieuse».

Katy Graham, 37 ans, a déclaré qu’elle craignait de perdre son fils après qu’il ait été frappé par un cas de septicémie mettant sa vie en danger.

Shay, 5 ans, est heureusement de retour sur la voie d’un rétablissement complet

Née avec une paralysie cérébrale, Shay a défié les médecins lorsqu’elle était toute petite en apprenant à marcher et à parler.

Mais la récente épreuve de la vie ou de la mort du jeune a conduit sa mère Katy à avertir les parents de savoir comment repérer les premiers signes de septicémie «cachée».

Katy et son mari Kev ont déclaré avoir réalisé que les maux d’estomac de leur fils étaient bien pires qu’ils ne le pensaient au départ après qu’il soit devenu mou et que ses yeux aient commencé à rouler dans sa tête.

Après avoir contracté une infection intestinale, Shay a rapidement développé une septicémie, devenant insensible en l’espace d’un après-midi.

S’adressant à Edinburgh Live, la mère de deux enfants, Katy, a déclaré: “Shay, mon plus jeune fils est atteint de paralysie cérébrale, nous sommes donc allés et venus à l’hôpital Sick Kids toute sa vie.

“Dès sa naissance, les médecins ont dit qu’il y aura des choses qu’il ne pourra pas faire comme courir, sauter et marcher, mais c’est un combattant et il les a tous défiés.

“À part la faiblesse d’un bras, vous ne pouvez rien dire de l’état de santé de Shay, il marche et court et il est presque valide.

“C’était surréaliste d’être là pour quelque chose d’aussi sans rapport avec son état.

“Cela venait d’une infection intestinale, cet après-midi-là, il avait mal au ventre et de la diarrhée, mais à l’heure du thé, il était léthargique et je pensais que ses yeux roulaient vers l’arrière de sa tête.

“Nous avons décidé en dix secondes que quelque chose n’allait pas et nous nous sommes précipités à l’hôpital.

“Dans la voiture, il était à peine conscient et parlait, et avait juste l’air vraiment mou et faible.

“Quand nous sommes arrivés aux Sick Kids, il a été enlevé de mes bras et placé sur un lit où ils lui ont injecté beaucoup de liquide.”

Bien qu’il ait reçu des soins urgents 24 heures sur 24 après une détérioration rapide, à minuit, l’enfant de 5 ans a fait un choc septique terrifiant.

“C’est à ce moment-là que les médecins ont dit que c’était touch and go”, a déclaré sa mère.

“Il avait besoin d’une opération, mais ils ne savaient pas si son cœur pouvait supporter de passer sous anesthésie et il a fallu deux heures pour se décider.

“Pendant que nous attendions des nouvelles, nous étions dans une pièce pensant à des pensées positives, priant, nous sommes descendus à la chapelle pour prier et faire les cent pas dans la pièce.

“J’ai fait environ 40 000 pas ce jour-là. Shay a été mise sous ventilateur et gonflée avec des médicaments de tous les différents tubes.

Nous ne savions pas s’il s’en sortirait, c’était le pire sentiment de tous les temps Katy Graham, 37 ans

“Au total, nous étions à l’hôpital pendant 22 jours, le premier jour de notre arrivée, le Manoir Ronald McDonald nous a proposé une chambre à l’hôpital pour que nous puissions rester avec Shay.

“Les chambres ont l’air d’être dans une salle mais sont comme des chambres d’hôtel, la chambre était magnifique, on vous attribue un réfrigérateur et le week-end, ils nous ont donné un lit supplémentaire pour que Cillian puisse rester aussi.

“Je ne peux pas les remercier assez dans une situation aussi horrible qu’il n’y a presque rien que vous puissiez faire pour aider, mais ils ont réussi à nous aider.”

Shay a fini par passer trois jours sous ventilateur, mais heureusement, il est en bonne voie de se rétablir complètement car sa mère dit qu’il a “fait l’impossible”.

La famille de Shay collecte maintenant des fonds pour les associations caritatives médicales qui ont aidé le jeune à traverser sa bataille contre la septicémie – la page de collecte de fonds peut être trouvée ici.

Septembre est le mois de la sensibilisation à la septicémie au Royaume-Uni, qui vise à mieux comprendre comment détecter une infection mortelle à la septicémie.

La septicémie est la première cause de décès évitable dans le monde et survient lorsque votre système immunitaire réagit de manière excessive à une infection et commence à endommager les tissus et les organes de votre corps.