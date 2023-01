Je pensais que mon amant plaisantait quand elle menaçait de se transformer en tueur de Netflix si je la larguais – mais la menace malade était réelle

Alors que Chloe Coehlo se blottissait contre sa petite amie pour regarder un thriller Netflix, elle n’avait aucune idée des pensées sombres qui traversaient l’esprit de son partenaire.

Dans l’émission télévisée effrayante You, le personnage principal Joe Goldberg, un homme qui devient obsédé par ses victimes et les tue parfois, venait de frapper un rival amoureux sur la tête avec un marteau.

Chloe Coehlo a pensé que la remarque de sa petite amie était bizarre – mais cela s’est avéré être une menace violente 1 crédit

Chloe James a dit qu’elle se transformerait en Joe Goldberg, le personnage tordu de Netflix Thriller You, si jamais elle rompait avec elle 1 crédit

Chloé, aujourd’hui âgée de 21 ans, a été stupéfaite lorsque sa petite amie Chloé James s’est tournée vers elle et lui a dit: “Si jamais tu en finis avec moi, je me transformerai en lui.”

Elle a qualifié la remarque de plaisanterie – mais deux ans plus tard, lorsqu’elle a essayé de l’annuler avec James, elle n’a pas abandonné leur relation de quatre ans.

James a supplié pour une dernière promenade dans la campagne avec leur chien, Ted, au cours de laquelle elle a attaqué Chloé avec un marteau à griffes – laissant Chloé sourde d’une oreille.

Étonnamment, James s’est échappé de prison pour l’attaque.

La victime Chloé, de Llanelli, Carmarthenshire, a déclaré: “J’étais complètement dévastée lorsqu’elle a été condamnée avec sursis.

“C’était une blague absolue. J’avais l’impression d’avoir été agressé une fois de plus.”

Le couple s’est rencontré quand Chloé avait 14 ans et James 19 ans.

Chloé frissonne en se rappelant le moment où James l’a menacée de vous regarder.

Le couple était ensemble depuis quatre ans 1 crédit

Dans la première série de l’émission en 2018, Joe, joué par l’acteur de Gossip Girl Penn Badgley, attaque le petit ami de la fille dont il est obsédé, Guenièvre Beck (Elizabeth Lail), avec un marteau avant de le tuer plus tard.

L’attaque contre Chloé a eu lieu deux ans plus tard en septembre 2020, après qu’elle ait accepté de rencontrer James dans un endroit isolé près de Llangennech dans le Carmarthenshire.

“Je réalise maintenant que Chloé était sérieuse ce soir-là, nous vous avons regardé”, dit Chloé.

« Nous sommes allés nous promener et nous sommes retournés à nos voitures. Elle m’a supplié d’aller faire un tour en voiture et a essayé de m’embrasser et m’a dit qu’elle m’aimait.

“Mais je l’ai repoussée et je lui ai dit que c’était fini entre nous pour de bon.

“Elle m’a ensuite demandé si la caméra de tableau de bord de ma voiture était allumée et j’ai dit non. Avec le recul, c’était une chose étrange à demander.

“Elle m’a alors dit qu’elle avait quelque chose dans sa voiture pour moi mais qu’elle était gênée de me le donner.

“Puis elle m’a dit de fermer les yeux. Quelques secondes plus tard, j’ai ressenti cette douleur lancinante dans ma tête – comme si mon crâne était en train de se briser.

Elle m’a dit de fermer les yeux. Quelques secondes plus tard, j’ai ressenti cette douleur fulgurante dans ma tête – comme si mon crâne était écrasé Chloé Coehlo

«Je suis tombé par terre et j’ai pu voir qu’elle avait un marteau à griffes dans la main.

“J’étais couvert de mon propre sang. Je pensais que j’allais mourir.”

Chilling James lui a dit: “Si je ne peux pas t’avoir, personne d’autre ne le fera.”

Chloé se souvient : « Elle a dit que je resterais handicapée et que personne ne voudrait de moi. Je n’arrêtais pas de la supplier d’arrêter parce que j’étais absolument terrifié.”

Évasion chanceuse

Chloe James (photo) a attaqué Chloe Coehlo avec un marteau à griffes

Étourdie et désorientée, Chloé a réussi à s’enfuir et a trébuché vers les phares d’une voiture venant en sens inverse.

Elle raconte : “Il faisait nuit noire et je pouvais voir une voiture venir vers moi.

“J’ai en quelque sorte trouvé la force et je me suis levé et j’ai couru vers lui.

« Le chauffeur s’est arrêté et je l’ai supplié de m’aider. J’étais en délire avec la perte de sang et le choc et j’ai perdu connaissance.”

Chloé a ensuite été emmenée à l’hôpital Prince Phillip de Llanelli et soignée pour des ecchymoses et des lacérations aux oreilles et au cuir chevelu.

J’étais couvert de mon propre sang. je pensais que j’allais mourir Chloé Coehlo

Elle dit qu’elle est restée sourde d’une oreille à cause de l’attaque et qu’elle doit maintenant porter une prothèse auditive.

Chloe James a été arrêtée le lendemain par la police.

Lors de son entretien avec la police, la femme de 27 ans a fait une déclaration préparée affirmant qu’elle avait agi en état de légitime défense. Le tribunal a déclaré qu'”aucune arme n’a été liée de manière médico-légale” à l’incident.

Chloe James, de Heol Amman, Ammanford, Carmarthenshire, avait précédemment plaidé coupable d’agression ayant causé des lésions corporelles réelles le jour où elle devait être jugée lorsqu’elle a comparu sur le banc des accusés pour la condamnation.

En octobre, à Swansea Crown Court, elle a été condamnée à 22 mois de prison avec sursis pendant 18 mois.

Elle a également été condamnée à suivre un cours de réadaptation et à verser 750 £ à sa victime en compensation.

Andrew Evans, pour James, a déclaré qu’elle avait vraiment des remords pour ce qui s’était passé.

Chloé affirme que James contrôlait tout au long de leur relation car elle lui aurait interdit de porter “des robes, des jupes ou quoi que ce soit de serré”.

Elle dit : « Avec le recul, je pense qu’elle en a profité parce qu’elle était plus âgée. Je n’étais qu’un enfant et elle était une jeune adulte.

“Chloé était obsédée par moi. J’ai maintenant des maux de tête constants et des flashbacks horribles de cette nuit-là, et faire à nouveau confiance à quelqu’un a été très, très difficile.

“J’ai payé le prix fort pour avoir une relation avec elle. Je suis juste content d’être encore en vie.”

Chloé fait encore des cauchemars à propos de l’attaque 1 crédit