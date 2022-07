Je pensais que mes maux d’estomac étaient une intoxication alimentaire – mais des semaines plus tard, les médecins ont fait une découverte horrible

Un HOMME a raconté comment il a été laissé sous le choc après avoir reçu un diagnostic de cancer rare après avoir attribué son mal de ventre à une intoxication alimentaire.

Après des semaines de souffrance, Paylen Brodbeck, de Sydney, en Australie, a rendu visite au médecin et s’est vu prescrire de la codéine.

Fourni

Paylen Brodbeck est allé à l’hôpital après avoir souffert d’un mystérieux mal de ventre[/caption]

Fourni

Le joueur de 27 ans a subi plusieurs cycles de chimiothérapie[/caption]

Mais les comprimés n’ont pas fait l’affaire et Paylen est allé à l’hôpital, où les médecins craignaient qu’il n’ait une appendicite.

Ils ont décidé d’opérer – et pendant l’opération, ils ont remarqué que Paylen, alors âgé de 25 ans, avait des taches sur le foie.

Une biopsie a été envoyée pour des tests, et quelques jours plus tard, Paylen a été stupéfait de découvrir qu’il avait de petites tumeurs à cellules rondes bleues – un type rare de sarcome.

Il a déclaré à 7News: “Je n’ai pas vraiment posé trop de questions à l’époque.

Lire plus de nouvelles du monde MENTEUR DÉMASQUÉ Les 5 gestes révélateurs de Jussie Smollett qui ont détruit le canular du crime de haine BARRACE AU BAR Moment d’horreur, le propriétaire d’un pub ivre piétine la tête du parieur et enfonce la femme dans le mur

“Je me souviens qu’ils ont dit petite cellule, et j’étais comme” Oh, c’est petit, donc c’est bien “et ils ont dit:” Non, petit signifie que c’est vraiment agressif “.

“J’étais insensible à tout ça.”

Paylen a subi plusieurs cycles de chimiothérapie ainsi que quatre cycles d’immunothérapie après son diagnostic en novembre 2020.

Au début, le cancer a bien réagi au traitement, mais en 2021, une TEP a montré qu’il était de retour.

Il a ensuite suivi une forme de traitement plus intense, avec une chimiothérapie comprenant un médicament surnommé “le diable rouge” qui a provoqué une perte totale de cheveux et des nausées persistantes.





Paylen a subi une autre TEP en mars, révélant qu’il restait deux taches sur son foie alors qu’il s’inscrivait pour un autre mois de radiothérapie.

Il a maintenant une attente atroce pour savoir s’il est guéri ou non du cancer lorsque son prochain résultat de TEP arrivera.

Paylen – qui a été forcé de quitter son emploi de menuisier pour se concentrer sur le traitement – ​​a ajouté : « Cela va être soit vraiment bon, soit vraiment mauvais.

“Le dernier mois et demi a probablement été le plus difficile.”

Paylen, maintenant âgé de 27 ans, dit qu’il essaie de voir les choses positivement malgré son diagnostic.

Il a déclaré: “J’essaie de ne dire non à rien maintenant.

« Vous commencez à regarder le monde différemment.

“Vous pensez en quelque sorte que vous êtes plutôt chanceux de finir ici, alors autant en profiter.”

Paylen dit que le cancer a fait des ravages sur sa santé mentale et sa relation avec sa petite amie.

Il a dit : « Elle a toujours été là pour m’aider. C’est renforcé qu’elle est définitivement la bonne.

« (Mais) si vous ne pouvez pas vraiment voir ce qui va se passer dans le futur… que faites-vous ? C’est dur.

En savoir plus sur le soleil C’EST OK J’ai laissé ma fille de 15 ans se faire tatouer et je me fiche de ce que les autres disent N’A PAS PU LE COMPRENDRE Comment votre maquillage pourrait voir votre demande de passeport rejetée

“Vous avez l’impression qu’il est injuste d’épouser quelqu’un si vous allez mourir.”

Le copain de Paylen, James Sloane, a organisé une collecte de fonds pour lui et sa petite amie afin de créer des souvenirs ensemble.