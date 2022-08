Je pensais que ma fille de huit ans faisait un cauchemar, mais ce que j’ai vu sur CCTV le lendemain matin m’a glacé jusqu’aux os

Une maman qui pensait que sa fille faisait juste un cauchemar a été horrifiée après avoir regardé les caméras de sécurité à l’intérieur de la maison le lendemain matin.

La femme a trouvé la fillette de huit ans en détresse au milieu de la nuit chez eux à Strathalbyn, en Australie – mais a cru qu’elle venait de faire un mauvais rêve.

Jamie Mongoo a plaidé coupable de cambriolage et de voies de fait simples après avoir pénétré par effraction dans la maison Crédit : Jamie Mongoo / Facebook

Mais le lendemain matin, la mère a vérifié la vidéosurveillance à l’intérieur de la maison et a découvert qu’un étranger fouinait autour de la maison.

Elle a été horrifiée de découvrir qu’un homme se cachait juste devant la chambre de sa fille.

Des images de vidéosurveillance ont montré Jamie Phillip Mongoo, 33 ans, entrant dans la maison peu après minuit le 2 juin.

Il s’est faufilé dans la chambre de la fille et a grimpé une échelle jusqu’à son lit superposé avant de lui toucher le bras et le dos et de lui chuchoter, rapporte le West Australian.

La fille aurait dit à Mongoo : “Arrête, tu me fais peur, va-t’en.”

Sa mère a été réveillée par le son de la voix de sa fille et l’intrus aurait pris la fuite.

La fille a dit à sa mère que quelqu’un était dans sa chambre et elle a supposé que ce n’était qu’un mauvais rêve – jusqu’à ce qu’elle vérifie les caméras le matin.

Mongoo, un ancien ouvrier d’une usine de crème glacée, a ensuite été arrêté après une dénonciation anonyme.

Il a plaidé coupable de cambriolage et de voies de fait simples après avoir fait irruption dans la maison.

La mère a dit qu’elle s’était sentie malade après avoir réalisé que sa fille n’avait pas rêvé.

“J’ai ressenti des nausées et de la colère en même temps quand j’ai vu pour la première fois que ma vidéosurveillance avait capturé quelqu’un juste à l’extérieur de la chambre de mon enfant”, a-t-elle déclaré.

“Je m’attendais à la rassurer en lui montrant qu’il n’y avait rien, seulement pour découvrir que son cauchemar était notre réalité.

“Je ne peux pas exprimer à quel point je suis soulagé d’avoir installé des caméras.

“Je déteste penser que ma fille aurait pu vivre cette expérience uniquement pour que personne ne la croie.”

Elle a ajouté: “L’idée qu’un étranger soit dans la maison et grimpe jusqu’à son lit semblait si impossible que j’étais sûre que c’était un mauvais rêve.”

Mais elle a dit qu’elle était fière de sa fille pour s’être défendue.

“Je n’ai jamais pensé que cela pourrait arriver à ma famille, mais c’est arrivé et malgré le traumatisme, je me sens surtout incroyablement fière de ma fille et de la façon dont elle a réagi”, a déclaré la mère.

“Enseignez aux enfants comment demander de l’aide et comment se défendre.”

Mongoo a également plaidé coupable à un certain nombre d’accusations non liées, notamment l’intrusion dans les maisons et 13 chefs de fraude.

Il doit comparaître devant le tribunal le 17 novembre.