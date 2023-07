Je pensais que ma femme réagissait de manière excessive lorsque notre nouveau-né est tombé malade – j’ai fini par pleurer de culpabilité, admet Jordan Banjo

JORDAN Banjo a raconté le moment déchirant où il s’est effondré sur le lit d’hôpital de son fils après avoir été submergé par la culpabilité.

Le fils de la star de Diversity, Atreus, est tombé malade d’une méningite et d’une septicémie en avril, alors qu’il n’avait que deux mois.

https://www.instagram.com/p/CtMTTCnKHsI/?hl=fr

Jordan Banjo a parlé du moment où son fils Atreus est tombé malade

Jordan et Naomi sont ensemble depuis 2015

Quelques heures auparavant, Jordan avait rassuré sa femme Naomi sur le fait qu’il n’y avait rien à craindre et était parti travailler.

Ce soir-là, Naomi a précipité leur fils chez A&E après avoir eu «l’instinct que quelque chose n’allait pas.

Heureusement, les médecins ont déclaré que sa vivacité d’esprit avait sauvé la vie du nouveau-né car ils avaient réussi à maîtriser les conditions potentiellement mortelles.

S’adressant au Sun lors du lancement de Tescode Stronger Starts, Jordan a déclaré : « Quand je suis arrivé à l’hôpital, j’ai craqué et j’ai commencé à pleurer.

« Ce n’était pas seulement le fait qu’il était malade, c’était que je l’avais vu au petit matin pour le travail et c’était moi qui disais à Nat ‘Je pense qu’il va bien, il est juste fatigué’.

«Nous l’avons eu tôt à cause de ma merveilleuse épouse. Elle savait que quelque chose n’allait pas dans ses tripes et l’a emmené à A&E.

« Il y avait un tel soulagement qu’il était au meilleur endroit, parce que si cela n’avait été que de moi, j’aurais été à la maison à le bercer en pensant qu’il irait bien. Si elle ne l’avait pas emmené, nous aurions pu être avoir une conversation très différente.

Atreus a reçu un diagnostic de méningite virale, puis a développé une septicémie à la suite d’une infection.

Jordan et Naomi ont alterné entre le temps passé au chevet de leur fils dans le service Neptune de l’hôpital Southend et la garde de leurs deux autres enfants à la maison.

Atreus a passé une semaine à l’hôpital avant de devoir revenir pour des examens au cours du mois suivant.

Jordan dit qu’il s’en est sorti « relativement indemne ». mais réalise à quel point sa famille a eu de la chance par rapport aux autres.

Dans une étrange tournure du destin, Jordan avait visité le service où Atreus se trouvait deux ans auparavant pour divertir les enfants malades et leurs familles.

« C’était une période super effrayante », a ajouté Jordan.

« Les pensées qui vous traversent l’esprit lorsque vous êtes à la maison et que vous essayez de les maintenir ensemble pour que cela reste normal pour les deux autres… c’était difficile.

« Mais on s’en est sorti ensemble. Maintenant qu’il est de retour à la maison, vous appréciez encore plus ces moments parce qu’il y avait des gens dans notre service qui n’ont pas eu cette chance.

« Vous vous sentez mal de sortir, même si les autres parents bourdonnent pour vous et votre enfant.

Vous ne pensez jamais que vous serez l’un de ces parents assis dans le service, ne s’étant pas lavé depuis trois jours et paniquant toujours à propos de votre enfant.

« C’était vraiment effrayant pour nous et il s’en est sorti relativement indemne, touche du bois tout va bien, mais il y en a qui l’ont eu bien pire que nous. »

Jordan a parlé de son calvaire en annonçant son soutien à un Campagne de 5 millions de livres sterling par Tesco pour donner aux enfants du Royaume-Uni un meilleur départ dans la vie en accordant des subventions aux écoles et aux groupes d’enfants pour fournir des aliments nutritifs et des activités saines qui soutiennent la santé physique et le bien-être mental des jeunes.

Le programme, soutenu par l’organisation caritative communautaire britannique Groundwork, remplacera l’actuel programme de financement Tesco Community Grants. Des recherches récentes de Groundwork ont ​​révélé que 78% des écoles doivent actuellement fournir de la nourriture aux enfants à partir de leur propre budget.

Les clients peuvent soutenir leur école locale et les groupes d’enfants en déposant le jeton bleu Tesco qu’ils reçoivent à la caisse dans la boîte de vote correspondante lorsqu’ils quittent le magasin.

Le présentateur de Kiss Breakfast, Jordan, a ajouté: «Avoir trois enfants à moi m’a fait réaliser l’importance que tout le monde prenne ce meilleur départ.

«Les temps sont durs, financièrement, pour beaucoup de gens en ce moment. Mes propres enfants sont dans une position très privilégiée et je reconnais les avantages dont ils bénéficient et tous les enfants devraient y avoir accès. C’était une évidence pour moi de m’impliquer dans cette campagne.

« Il est difficile pour les enfants de rêver grand quand ils ont faim, mais en nommant votre école locale ou votre groupe d’enfants, vous pouvez faire une énorme différence dans la vie de milliers de jeunes. »

Jason Tarry, PDG de Tesco UK, a déclaré : « Aider les écoles et les groupes d’enfants à accéder à la nourriture et aux ressources dont ils ont besoin est d’une importance vitale pour donner aux enfants un meilleur départ dans la vie. Les enfants qui mangent suffisamment ont plus d’énergie, une meilleure concentration et, en fin de compte, réussissent mieux aussi.

« En tant qu’entreprise au cœur des communautés partout au pays, nous savons qu’il est urgent d’agir pour soutenir le développement et les perspectives des jeunes. Nous espérons que notre initiative aidera les familles qui ont du mal à garder leurs enfants nourris et actifs. »

La Jordanie a lancé une importante campagne de Tesco pour aider les enfants à l'école

Jordan et Naomi avec leurs enfants