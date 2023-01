Je pensais que les prédictions du Nouvel An seraient plus amusantes que les résolutions – grosse erreur | Zoé Williams

On Réveillon du Nouvel An 2021, probablement parce qu’un autre beignet dans un journal a dit que c’était une idée amusante, toute la famille a écrit des prévisions pour l’année à venir et les a scellées dans une boîte. Lorsque nous les avons ouverts le week-end, il s’est avéré que mon fils n’en avait pas fait du tout, n’avait même pas mis de leurre, et c’est un mystère de savoir comment il s’en est sorti, étant donné que nous étions tous assis juste là. Alors maintenant, j’attends avec impatience sa carrière dans la magie. La jeune, même si 13 ans n’est pas si jeune, a mal compris le concept de prédiction et a plutôt inclus ses ambitions pour un jeu vidéo multijoueur auquel elle ne joue plus.

Il en restait donc trois: j’avais dit que je pensais que Covid ne serait pas considéré comme différent d’un rhume, que personne ne s’isolerait ni même ne testerait plus, et que tout serait tout à fait normal. Celui de M. Z était en deux parties – Liz Truss serait Premier ministre et l’Ukraine serait encore annexée. L’autre jeune de 15 ans avait dit qu’elle aurait toujours 100 £ sur son compte bancaire.

Et c’est ainsi que la coupe de cheveux a commencé. De toute évidence, Liz Truss n’est pas Premier ministre, et « annexé » est un terme trop formel et cohérent pour les incursions russes en Ukraine. De toute évidence, Truss a été pendant un moment et la Russie a envahi, et cela devrait donc être classé comme de la prescience. J’ai contesté cela sur un point technique, que la seule mesure d’une prédiction est si c’est vrai, bien que ma véritable objection était que je pense qu’il manifeste ces événements négatifs avec la puissance de son pessimisme.

Covid, quant à lui, a suivi le chemin que j’ai dit, mais j’ai omis un élément crucial : que même si nous le traitons comme un rhume, il ne reste rien comme un rhume. Donc “tout à fait normal” est vraiment “exister dans un état de déni suspendu”, une circonstance que j’ai manifestée avec la puissance de mon optimisme inepte.

La jeune de 15 ans, cependant, a 100 £ sur son compte bancaire; elle a trouvé un boulot, et encore mieux que ça, c’est dans une boucherie chic. Elle ramène littéralement le bacon à la maison.

Dans l’ensemble, je dirais que cette respiration sifflante était un peu effrayante, un peu source de division, pas si amusante. La conclusion est la suivante : réfléchissez-y à deux fois avant d’écouter un beignet dans un journal.