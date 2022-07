Je pensais que la belle famille britannique séjournait à mon hôtel – mais j’ai eu 4 jours d’enfer avec des rideaux couverts de pipi et des lits brisés

Un patron d’HÔTEL en Algarve a raconté son horreur après qu’un groupe de “hooligans de vacances” britanniques aurait détruit leurs chambres et uriné sur des rideaux.

Les invités sont accusés de s’être exposés à d’autres touristes lors d’une frénésie alcoolisée de quatre jours qui a commencé lorsqu’ils se sont retrouvés ivres aux appartements Regina près de la vieille ville d’Albufeira.

Un propriétaire d’hôtel en Algarve a fait part de sa fureur après qu’un groupe de touristes britanniques aurait saccagé leurs chambres Crédit : Solarpix

Jose Cerqueira a déclaré que le groupe s’était retrouvé ivre avant de flasher d’autres invités – mais les flics ont refusé de les arrêter Crédit : Solarpix

Le propriétaire de la propriété, Jose Cerqueira, 66 ans, a été contraint d’appeler les flics lors de l’épreuve cauchemardesque.

Et il a dit qu’il avait finalement eu accès aux chambres des hommes – pour trouver trois personnes qui n’étaient pas des invités enregistrés enfermées dans des scènes de misère.

“C’était du hooliganisme à grande échelle et cela ne me surprendrait pas si c’était quelque chose qu’ils avaient prévu sur WhatsApp, qu’ils avaient déjà fait et qu’ils recommenceraient”, a-t-il déclaré.

“Ma réceptionniste attendait une grande famille car une personne avait réservé les trois appartements sur une seule carte de crédit via Booking.com et nous ne pouvions pas dire qui entrait.

“Il m’a appelé quand 20 hommes ivres dans la vingtaine sont arrivés mercredi dernier et m’ont dit de venir très vite.

«Ils s’exposaient au personnel et aux invitées et je leur ai crié dessus en anglais et leur ai dit qu’ils n’allaient pas être admis et j’ai appelé la police.

“Ils sont allés à la piscine avec beaucoup de bouteilles d’alcool qu’ils avaient apportées avec eux et ont commencé à casser des bouteilles autour des enfants qui étaient dans l’eau.”

D’autres invités ont été “effrayés” par le comportement des hommes, a-t-il dit.

La police a d’abord déclaré qu’elle était “trop ​​​​occupée pour venir” – avant que les agents n’arrivent 45 minutes plus tard. Cependant, aucun des hommes n’a été arrêté parce que les flics ne les avaient pas “pris en flagrant délit”, a affirmé M. Cerqueira.

Au lieu de cela, on lui a dit qu’il devait enregistrer tous les voyous parce qu’ils avaient payé leur voyage.

“J’ai dit que nous allions avoir des problèmes pendant les quatre prochains jours jusqu’à leur départ prévu dimanche et nous l’avons fait”, a-t-il déclaré.

«Au cours des quatre jours suivants, ils ont effrayé les autres invités, se sont comportés de manière scandaleuse et ont tout cassé.

« Nous ne pouvions pas entrer dans les appartements car ils s’étaient enfermés à l’intérieur en disant qu’ils ne voulaient pas de room service.

“Nous avions les détails du passeport de 20 d’entre eux, mais lorsque le personnel est arrivé dimanche, ils ont découvert trois autres hommes dans les chambres qui n’avaient même pas été enregistrés.”

M. Cerqueira a finalement appelé le ministère britannique des Affaires étrangères pour obtenir de l’aide.

«Nous avons fait face à une grande partie des dommages financiers qui ont été causés, mais nous avons du mal à remplacer une porte en PVC cassée et j’ai dû fermer un appartement que je louerais normalement pour environ 160 £ par jour. ,” il a dit.

« Je m’inquiète de l’atteinte à la réputation de l’appart-hôtel et des critiques négatives sur les réseaux sociaux car cela pourrait être bien pire.

« J’ai 66 ans et je n’ai jamais vécu une telle situation.

“Je rends publics mes griefs parce que je ne veux pas que ces hommes répètent leur comportement ailleurs, ce qu’ils feront s’ils continuent à s’en tirer.”

On pense que la plupart des touristes viennent du Pays de Galles, bien que le groupe comprenne également des hommes de Peterborough et de Redditch.

La police de la GNR a été contactée pour commentaires.

Les invités tapageurs se sont enregistrés à peu près au même moment où il est apparu qu’un père britannique de quatre enfants se battait actuellement pour sa vie après avoir été poignardé à Albufeira lors d’un incident distinct et sans rapport.

Joel Collins, de Troedyrhiw, au Pays de Galles, a été poignardé le 4 juillet lors d’une agression présumée.

Sa sœur Heidi Collins a déclaré plus tôt cette semaine qu’il avait subi cinq opérations distinctes et qu’il était en soins intensifs.

Il a finalement accédé aux chambres des hommes après quatre jours – et a trouvé des scènes de misère Crédit : Solarpix

Des dégâts ont été causés dans chacune des trois chambres réservées Crédit : Solarpix