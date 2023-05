« Je pensais que j’en avais fini » : des Africains évacués du conflit soudanais partagent leurs histoires

HARARE, Zimbabwe (AP) – Pauline Hungwe s’est blottie dans la salle de bain de son appartement au Soudan, terrifiée et ne regardant par la fenêtre qu’une seconde pour voir les murs des bâtiments voisins se désintégrer alors qu’ils étaient touchés par des tirs d’artillerie.

Elle était convaincue que son immeuble était le suivant et qu’elle allait mourir. La seule chose qu’elle pensait faire était d’appeler son fils chez lui au Zimbabwe.

« Je pensais que j’avais fini », a-t-elle déclaré. « J’ai dit à mon fils, ‘Je suis parti.' »

Le professeur Owen Shamu préparait les enfants d’une école de Khartoum pour un examen lorsque des coups de feu ont retenti à quelques mètres de leur classe, le jetant dans la panique, a-t-il dit, sans parler des enfants.

Mais après avoir assuré sa sécurité et celle de sa famille pendant les premiers jours des combats, Shamu, également Zimbabwéen, a dû réfléchir à un plan pour les faire sortir du Soudan avec très peu d’argent et sans aide immédiate de son pays d’origine. Il ne savait pas comment ils survivraient, dit-il.

Amina Balarabe a marché pendant plusieurs jours avec ses six enfants en divers points de Khartoum, évitant coups de feu et explosions, dans l’espoir de rejoindre un convoi d’évacuation. Même après avoir trouvé des bus quittant la capitale, rentrer chez elle au Nigeria était encore loin. Il restait plus d’une semaine à voyager jusqu’à la frontière égyptienne.

La famille a dormi dans le désert, glaciale la nuit, Balarabe préparant ce qu’elle pouvait pour nourrir ses enfants, le plus jeune n’ayant que 4 ans. Ils ont été forcés de payer des prix exorbitants pour tout sur leur chemin, a déclaré Balarabe, même pour utiliser toilettes aux arrêts.

« Nous payions sévèrement », a-t-elle déclaré.

De nombreux Africains fuyant le conflit au Soudan qui a éclaté avec peu d’avertissement le mois dernier ont dû attendre longtemps – trois semaines pour certains – pour sortir, et de graves défis sur le chemin, alors que leurs gouvernements s’efforçaient de mobiliser des ressources.

Certains d’entre eux, comme Balarabe, ont risqué de faire cavalier seul au milieu du conflit et du chaos étant donné que leur nourriture et leur eau s’épuisaient.

D’autres se sont regroupés.

« Nous avons contribué (de l’argent) entre nous pour acheter de la nourriture », a déclaré Shehu Hifzullah, 19 ans, un étudiant nigérian qui a manqué d’argent le troisième jour des combats au Soudan et a dû compter sur les autres.

Certains étudiants africains se sont réfugiés à l’Université internationale d’Afrique à Khartoum, où ils ont trouvé la force dans l’unité. Mais pendant leur séjour, ils ont également dû combattre les attaques d’hommes se déplaçant pour piller et voler les gens, selon Abubakar Babangida, président de l’association des étudiants nigérians au Soudan.

Le Nigéria a évacué plus de 2 500 de ses citoyens, dont beaucoup d’étudiants. Le gouvernement sud-africain en a évacué près de 100, la plupart dans un convoi de bus, bien qu’il ait eu besoin de l’aide d’une ONG basée en Afrique du Sud. Finalement, le Zimbabwe a réussi à évacuer 63 ressortissants – dont Hungwe et Shamu – en deux lots.

D’autres pays n’avaient que quelques citoyens au Soudan et aucun moyen de les mettre en sécurité.

L’un des convois sud-africains a accueilli un ressortissant du Lesotho et un petit groupe d’Angola, qui n’avaient pas reçu d’aide, a déclaré Imtiaz Sooliman, le fondateur de l’ONG Gift of the Givers qui a aidé à l’évacuation sud-africaine. Ils ont également aidé des personnes des Philippines et du Brésil.

Tous faisaient partie des centaines de milliers de personnes, y compris des Soudanais, déplacées par les combats.

Souvent, les évacuations ont eu lieu pendant l’un des cessez-le-feu incertains entre les parties belligérantes, l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide paramilitaires, d’anciens alliés devenus des ennemis mortels.

Ces cessez-le-feu étaient et sont toujours « très ténus » en raison du manque de confiance entre les deux parties, a déclaré Ryan Cummings, directeur de la société de conseil en sécurité Signal Risk, axée sur l’Afrique.

Cela signifiait que les pays, les ambassades et les fonctionnaires avaient peu de temps et des fenêtres risquées pour planifier des évasions. On craignait que des gens soient envoyés au milieu des combats.

Sooliman a déclaré que les évacués sud-africains étaient confrontés à des pénuries de nourriture et d’eau et à l’effondrement des réseaux téléphoniques, laissant certains isolés, seuls les hommes, les femmes et les enfants étant ensuite exposés au « traumatisme psychologique de la guerre » lors de leur départ. Ils ont rapporté avoir vu des jeunes se faire tirer dessus et croiser des dizaines de corps dans la rue, a déclaré Sooliman.

Cela a été corroboré par Derek Morris, dont le fils Warwick faisait partie des personnes évacuées de Khartoum.

« Ils ont réalisé que les combats étaient maintenant devenus totalement partout », a déclaré Derek Morris, qui a déclaré avoir été en contact avec son fils par téléphone lors de leur évacuation. « La guerre totale est en cours, vous savez… des parties de corps gisant sur le sol, les corps puaient. Il y faisait 41 degrés. Totalement insupportable.

Hungwe ne pensait pas qu’elle allait survivre au Soudan. Lorsqu’elle est finalement rentrée chez elle au Zimbabwe, après un voyage épuisant vers la sécurité dans des bus, un bateau et des avions, elle s’est mise à genoux et a embrassé le sol à l’aéroport.

Shamu est également sain et sauf chez lui, mais pendant des jours après l’évacuation de sa famille, ses filles, âgées de 4 et 15 ans, luttaient toujours pour échapper à la violence soudanaise, a-t-il déclaré. Il leur avait acheté des ballons pour tenter de leur remonter le moral après une expérience déchirante dans leur jeune vie.

« Ils se cachent et pleurent chaque fois qu’ils entendent un ballon éclater », a-t-il déclaré. « C’est à quel point ils sont traumatisés. J’ai donc dû jeter les ballons.

Asadu a rapporté d’Abuja, au Nigeria. L’écrivain AP Mogomotsi Magome et le vidéojournaliste AP Sebabatso Mosamo à Johannesburg ont contribué à ce rapport.

Farai Mutsaka et Chinedu Asadu, Associated Press